- डॉ. अजित कानिटकर

आपल्याकडील लोकार्पण केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तांचा, स्थावर संपत्तीचा उपयोग कशारीतीने केला जातो, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे. यापुढच्या काळात आपण पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करुन सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करणार असू, तर त्यांच्या काळजीपूर्वक वापराचा संस्कार करणे ही अतिशय आवश्यक गोष्ट आहे.

काही शब्द अचानक जनमानसावर स्वार होतात, म्हणता म्हणता ते अनेकांच्या दररोजच्या परिभाषेत रूढ होतात, त्याचे फ्लेक्स दिसू लागतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय शब्दकोशातही हे शब्द रुळतात! ‘लोकार्पण’ हा असाच एक शब्द आहे. निवडणुका जशा जवळ येतील, तसे तसे हा शब्द सतत कानावर ऐकायला मिळेल. लोकार्पण केलेल्या आणि ‘समृद्धी’ची स्वप्ने दाखवणाऱ्या एका मोठ्या महामार्गावर नुकताच जो भीषण अपघात झाला, त्याने मन उद्विग्न झाले आणि ‘लोकार्पण’ केलेल्या रस्त्यावर सर्वसामान्य लोकच मरण पावल्याच्या घटनेने मनात खळबळ माजली.

लोकार्पण केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेचा, स्थावर संपत्तीचा उपयोग कशारीतीने केला जातो, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे. पावसाळा सुरु होण्याच्या तोंडावर पुणे जिल्ह्यातील मुळशी व वेल्हे तालुक्यातील दुर्गम अशा दोन गावांमध्ये एका विहिरीचे लोकार्पण करण्यात आले. महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवून देशाचे पंतप्रधान पुन्हा लोकार्पण करतात, हे आपण पाहतोच. महाराष्ट्रात सुमारे वर्षापूर्वी राज्यातील दोन ज्येष्ठ व्यक्तींनी ‘समृद्धी’ महामार्गाचे गाडी चालवत लोकार्पण केल्याचे वृत्त ठळकपणे नजरेत आले होते. थोडक्यात लोकार्पण हा आता परवलीचा शब्द बनला आहे!

वास्तव काय?

समारंभ थाटामाटात होतात. मात्र पुढे काय होते? वरील दोन उदाहरणेच पाहूया. बऱ्याचदा बांधलेल्या विहिरी बुजतात, त्यात गाळ साचतो, पिण्याचे पाणी गढूळ होऊन जाते. गाजावाजा करून बांधलेल्या अशा अनेक सार्वजनिक मालमत्ता मोडकळीस येतात. अनेक वर्षे रेल्वेमध्ये ‘रेल अपनी राष्ट्रीय संपत्ती है’, अशा प्रकारचे सुविचार होते.

माझ्याबरोबर अनेक वर्षापूर्वी प्रवास करणाऱ्या एका परदेशी नागरिकाने विचारले की, रेल्वेगाडीतील संडासातील डब्याला साखळी का बांधली आहे? त्याचा प्रश्न व निरीक्षण अचूक होते व मला देशाचा नागरिक म्हणून लाजिरवाणेही होते. मी काहीतरी उत्तर देऊन वेळ मारून नेली; पण त्याचे खरे कारण तुम्हाला व मला माहिती आहे ना? ॲल्युमिनियमचे डबे पळवण्याचे प्रकार घडल्यानंतर हे करावे लागले.

‘समृद्धी’ महामार्गाचे उद्‍घाटन झाल्यानंतरही दरदिवशी बेदरकार वाहनचालकांच्या वर्तनामुळे हकनाक जीव मृत्युमुखी पडतात, त्याचे आकडे येतात, कोणाला किती दंड केला, याचीही गणती होते. पुण्यात मेट्रो स्थानकांच्या बाहेर, सायकली भाडे देऊन घ्या, वापरा व परत करा, अशी योजना झाली. सुंदर कल्पना होती. अनेकांना त्यामुळे युरोपमधल्या सुविधांची आठवण झाली. काही दिवस नव्या कोऱ्या सायकली दिसल्या, हळूहळू त्या दिसेनाशा झाल्या.

अनेकांनी त्यावर हात मारला. चालताना नागरिकांना हलक्या व्यायामाची उपकरणे म्हणून ‘ओपन जिम’ची साधने नगरसेवकांनी रस्तोरस्ती लावली. म्हणजे नागरिकांनी दिलेल्या करांमधून खर्च करून लावली. काही काळातच त्यातील अनेक गंजली, खिळखिळी झाली. गावागावांमध्ये, तलावांमध्ये साचलेले गाळ, पाझर तलावाचे फुटलेले बांध, धरणाचे दरवाजे गंजणे, विहिरी बुजणे, फुकट मिळालेले सौरऊर्जेचे रस्त्यावरील दिवे बॅटऱ्या न बदलल्यामुळे बंद पडणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृह पाण्याअभावी व व्यवस्थेअभावी बंद होणे... लिहावे तेवढे कमीच आहे.

मोठ्या गाजावाजाने सुरुवात केलेले हे प्रकल्प नंतर जनतेच्या विस्मृतीत व कदाचित काही वेळेस जीवघेणे का ठरतात? अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतील भाकरी करपणे, घोडा जागच्या जागी थिजणे व विड्याची पाने सडणे याचे एकच कारण म्हणजे न फिरवणे!

तसेच या सर्व सार्वजनिक मालमत्ता नादुरुस्त होणे म्हणजे ज्यांच्यासाठी त्या बनविल्या आहेत त्यांचे व ज्यांनी त्या निर्माण केल्या आहेत त्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते, हे उघड आहे, प्रकल्प व्यवस्थापनातील ‘ऑपरेशन मेन्टेनन्स’ (हिंदीत रखरखाव) ही संकल्पना आपल्याकडेही आहे. प्रत्येक प्रकल्पात नंतरची देखभाल करण्याची यंत्रणा काय, याबद्दल स्पष्ट विचार अगोदरच केलेला असणं यात अभिप्रेत असतं.

कोणतीही संपत्ती निर्माण केल्यानंतर, सार्वजनिक सुविधा उभी केल्यानंतर त्याचा योग्य व कायदेशीर पद्धतीने दीर्घकाळ वापर करता येईल, यासाठीचा तो विचार आहे. लोकार्पण केलेल्या विहिरी सदैव पाण्याने तुडुंब भरलेल्या राहतील, याची शाश्वती राहावी, यासाठी स्थानिक गावकरी, स्वयंसेवीसंस्थांचे कार्यकर्ते व त्यासाठी धन उपलब्ध करून देणारे देणगीदार यांनी एकत्रित विचार करून नियोजन करण्याचा हा पायंडा आहे.

महामार्ग बांधल्यानंतर त्याचा निर्धोक वापर करू, हे ठरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा, खासगी वाहनचालक, टोल वसूल करणारे ठेकेदार, पोलिस व अनेक जण एकत्र येऊन वर्तनाच्या नवीन सुयोग्य प्रथा तयार व्हाव्यात, हा लोकार्पणाचा गाभा आहे. पण हे सगळे आपल्याकडे घडते का, हा प्रश्न आहे.

मानस घडविण्याची गरज

लोकार्पणाचे आदर्श व सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्या देशाची राज्यघटना. राज्यघटनेच्या सुरुवातीसच WE, THE PEOPLE OF INDIA म्हटले आहे आणि शेवटी do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION. आम्ही आमच्यासाठी तयार केलेली ही राज्यघटना आहे! किती महत्त्वाचा भाव आहे!

लोकार्पणाच्या कार्यक्रमातील सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका म्हणजे हे आमचे, आमच्यासाठी व आमचे उत्तरदायित्व असलेले काम किंवा प्रकल्प, विहिर, धरण ,शाळा, ग्रंथालय, रेल्वे इत्यादी आहे. त्यामुळे संस्था, सरकार, मदत करणारे धनिक या पलीकडे जाऊन आम्ही, आमचा समूह, गाव, आमचा देश या सर्व ‘सामाजिक संपत्ती’चे रक्षण करू, देखभाल करू, त्याच्यात भर घालू; त्याची नासाडी करणार नाही, त्याची संपन्नता व सौंदर्य वाढवू, हा दृढसंकल्प करायला हवा. सोहळ्यापलीकडचा हा कर्तव्यभाव जागृत होण्याची आवश्यकता आहे.

आज देशभर मोठ्या प्रमाणात स्थावर संपत्तीची निर्मिती होत आहे. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या कररूपी उत्पन्नाचा आलेख सतत वाढत आहे. अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी रुपयांची करायचा संकल्प आहे. त्यातले अनेक लाख कोटी रुपये अशाप्रकारे सार्वजनिक संपत्तीवर खर्च होणार आहेत. तसे ते व्हायलाही पाहिजेत. तथापि अशाप्रकारे हे खर्च होत असताना, त्यातून नवीन संपत्ती उभी राहताना लोकार्पणासारख्या एका छोट्या सोहळ्यातून दीर्घकालीन मानसबदलाचे बीज अनेकांना पेरता येईल का? समारंभांचा थाटमाट आणि गाजावाजा यापेक्षा ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आपल्या सर्व शाळा- महाविद्यालयांमध्ये किंबहुना प्राथमिक शाळेपासूनच नागरिकशास्त्र या विषयाची आपण खूप उपेक्षा केली आहे. ‘सार्वजनिक संपत्तीचा योग्य वापर करीन, नासाडी करणार नाही, स्वतःचे घर स्वच्छ ठेवताना स्वतःच्या घरातला कचरा बाहेर टाकणार नाही. स्वतःच्या घरात वस्तूंची जितकी उत्तम काळजी घेतो, तितकीच काळजी उद्यान, उद्यानातील बाक, रस्त्यावरच्या कुंड्या, झाडे यांची काळजी घेईन.’ अशी प्रतिज्ञा प्रत्येकाने केली पाहिजे आणि ती अंमलात आणली पाहिजे.

घरातील माझे वर्तन आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृह, सार्वजनिक प्रवासासाठी वापरायची साधने, सार्वजनिक ग्रंथालये, सार्वजनिक संपत्ती यांच्याबाबतीत मध्ये माझे वागण्याचे नियम एकच असतील. त्याच्यामध्ये द्वैत नसेल, अशा प्रकारची शिकवण आपल्याला मोठ्या प्रमाणात ‘जनरेशन झेड’ आणि त्याही अलीकडेच शिशुशाळेपासून द्यावी लागेल. तसं झालं तरच सार्वजनिक संपत्तीच्या लोकार्पणाचा उद्देश साध्य होईल.

(लेखक विकासप्रक्रियेचे अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)