चिंता आरोग्याबरोबरच भविष्याचीही वाचा सविस्तर....

लॉकडाउनचे वाढत गेलेले दिवस आणि अर्थव्यवस्थेचे अंशतः उघडणे आणि त्याबरोबर पुन्हा वाढणारा 'कोरोना'चा संसर्ग यात आरोग्याबद्दलच्या चिंतेव्यतिरिक्त भविष्यकाळातील बचत, उत्पन्न, व्यवसाय वा नोकरीचे भवितव्य, शैक्षणिक प्रगती अशा अनेक चिंतांनी सरकारला आणि जनसामान्यांना ग्रासून टाकले आहे. या परिस्थितीत आपण नागरिक आपल्या आर्थिक, सामाजिक समस्यांना कशा प्रकारे तोंड देत आहोत किंवा देऊ, हे जाणून घेण्यासाठी आणि त्यानंतर काही धोरणात्मक विचार मांडता येईल काय, अशा विचाराने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील आम्ही दोघींनी ऑनलाईन सर्वेक्षण हाती घेतले. यासाठी एकूण 26 प्रश्न होते. त्यातील धोरणात्मक बाजूने विचारात घेता येतील, अशा काही निष्कर्षांचा परामर्श या लेखात घेत आहोत. चीनमधील उद्योगांना भारताचा पर्याय

लॉकडाउनच्या दरम्यान केलेल्या या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील 800हून अधिक लोकांनी प्रतिसाद दिला. एक प्रश्न असा होता की "कोरोना' मोठ्या प्रमाणात पसरण्यामागील कारण काय? इथे उत्तरासाठीचे इतर पर्याय जसे ही नैसर्गिक घटना आहे किंवा वटवाघुळामुळे पसरतो, हे पर्याय नाकारून 60 टक्‍क्‍यांहून जास्त लोकांनी या विषाणूला चीन जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. जगभरातून या साथीच्या संक्रमणाबद्दल चीनवर टीका होत आहे. यामुळे अनेक कंपन्यांनी चीनमधील उत्पादन थांबवून इतर देशांत जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. लोकसंख्या आणि श्रमशक्ती या दोन्ही बाबतीत चीन आणि भारत प्रतिस्पर्धी आहेत. जागतिक उत्पादन मागणी आणि पुरवठा साखळीत चीनचा पर्याय विकसित देशांना नको असेल, तर मग आशियाई देश आणि त्यातसुद्धा भारताचा पर्याय निवडला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. तेव्हा चीनमधून बाहेर जाणाऱ्या या उद्योगांना भारतात कसे आणता येईल यासाठीच्या सुनिश्‍चित धोरणाची गरज आहे, असे हे सर्वेक्षण सांगते. घरेलू महिला कामगारांचे प्रश्‍न चर्चेत

‘कोरोना’च्या देशांतर्गत थैमानामुळे काही प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत आणि त्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि त्यांचा रोजगार हा कळीचा मुद्दा आहे. या संदर्भात "आपण आपल्याकडे आता येऊ शकणार नसलेल्या (आपणच येऊ न दिलेल्या) घरेलू कामगार महिलांना संपूर्ण किंवा निदान अर्धा पगार देणार काय?' या सर्वेक्षणातील प्रश्नाला नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद असे सांगतो, की पुणे आणि उपनगरांत संपूर्ण किंवा निदान अर्धा पगार देणाऱ्यांचे प्रमाण 70 टक्के आहे, तर हेच प्रमाण मुंबई व उपनगरांत 50 टक्के आहे. घरेलू कामगार महिला या बहुतांश असंघटित क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात आणि संघटनात्मक पाठिंब्याअभावी आजच्या कठीण काळात पुणे आणि उपनगरांत 30 टक्के, तर मुंबई व उपनगरांत जवळपास 50 टक्के असंघटित कामगार रोजगाराच्या अधिकारापासून वंचित आहेत, हे आपल्या सामाजिक सुरक्षा धोरणाचे अपयशच दाखविते. वास्तविक मुंबई, पुणे अशा शहरांत घरेलू कामगार महिलांना मोठी मागणी असूनही, केवळ त्या असंघटित असल्यानेच त्यांना रोजगाराची हमी मिळू शकत नाही. असंघटित क्षेत्रातील सेवांना प्रतिष्ठा हवी

सेवा क्षेत्राला ‘कोरोना’चा जास्त फटका बसणार, असे ठळकपणे दिसते. लॉकडाउनच्या काळात कुठल्या अत्यावश्‍यक सेवा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत, या प्रश्नाला उत्तर देताना अनेकांनी प्लंबिंग सेवा, इलेक्‍ट्रिशियन, घरगुती मदत, फर्निचर बनविणे या सेवांचा पुन्हापुन्हा उल्लेख केलेला आढळला. अशा सेवा असंघटित सेवांमध्ये मोडणाऱ्या आहेत. त्यांना औपचारिक मान्यता मिळणे हे महत्त्वाचे आहे, दोन कारणांसाठी. पहिले म्हणजे या सेवांना औपचारिक मान्यता मिळाली, की या कामांना आपोआपच एक दर्जा, प्रतिष्ठा मिळेल आणि मग अशा कामाच्या संधीकडे बघण्याची तरुणांची आणि प्रौढांचीसुद्धा मानसिकता बदलेल. घरकामात पुरुषांचाही सहभाग

लॉकडाउनच्या काळात वेळ कसा घालवला? या प्रश्नाला 65 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांनी "घरकामात मदत करून' असे म्हटले आहे. घरगुती काम हे साधारणपणे घरातल्या बायकांचे क्षेत्र असते आणि दुर्दैवाने आजमितीला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या व्याख्येत आणि त्याच्या मोजमापात स्त्रियांचा हा फार मोठा सहभाग धरला जात नाही. हे वास्तव आणि ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे आणि सर्वेक्षणही तेच सांगते. शिक्षणासाठी नेट कनेक्‍टिव्हिटी

आपण माहितीचे कोणते स्त्रोत वापरता? इंटरनेट, वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे किंवा अन्य, या प्रश्नाला मिळालेला प्रतिसाद असे सांगतो की 80 टक्के लोक इंटरनेट, तर 63 टक्के लोक वृत्तवाहिन्या आणि यातील काही दोन्ही वापरतात. यातून इंटरनेटचा होणारा वाढता वापर आर्थिक, सामाजिक विकास अधोरेखित करत असेल, तरीही येणाऱ्या काळात ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्‍यक असणारी इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी सर्वाना समान उपलब्ध होईल काय हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे आगामी काळात शालेय शिक्षणासाठी रास्त किंमतीत आणि सतत इंटरनेट वापरासाठी सरकारी अनुदान मिळावे, असाही धोरणात्मक पवित्रा गरीब, गरजू विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटना, शालेय संस्था घेऊ शकतील. बचतीची प्रवृत्ती अधोरेखित

लॉकडाउनच्या काळात पूर्वीपेक्षा जास्त बचत केली काय? या प्रश्नाला मिळालेला प्रतिसाद भारतीयांची बचतीची प्रवृत्ती स्पष्टपणे दाखवितो. पुणे व उपनगरांत हे प्रमाण 82 टक्के, तर मुंबई व उपनगरांत ते 62 टक्के आहे. दोन्ही शहरांतील हा फरक कदाचित राहणीमानाच्या खर्चाच्या फरकामुळे असला, तरीही बचतीची प्रवृत्ती महत्त्वाची आहे. राजकारण बाजूला ठेऊन सरकारने वर निर्देश केलेल्या किमान दोन किंवा तीन विशेष क्षेत्रांत उदारमतवादी धोरणे अमलात आणली तरी संबंधितांना फायदे होतील, असे वाटते.

