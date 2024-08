अग्रलेख : गड्या आपुले नाव बरे!

नावात इतिहास असतो. संस्कृतीची पाळेमुळे असतात. गेलेल्या काळाशी अनुबंध असतो. मुख्य म्हणजे आपली ओळख असते.

‘What is in a name? that which we call a rose, by any other name would smell as sweet…’ थोर नाटककार विल्यम शेक्सपीअरच्या ‘रोमिओ-ज्युलिएट’मधल्या ज्युलिएटने रोमवासीयांना निरुत्तर करणारा हा प्रश्न पुढे वेगवेगळ्या संदर्भात इतक्या वेळा विचारला गेला की त्याचा मुहावराच झाला.