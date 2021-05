राजधानी दिल्ली : लपवाछपवी, दडपेगिरी कशासाठी?

लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता अपेक्षित असते. सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेकडून वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणे आवश्‍यक असते. त्याशिवाय, उत्तरदायित्व स्पष्ट होत नाही. म्हणूनच पंतप्रधानांनी केलेली सूचना रास्त आहे; पण ती निवडक मंडळींनाच आहे का? (Capital Delhi Why hide and seek oppression colomn by Anant Bagaitkar)

दिल्लीभर ‘मोदीजी हमारे बच्चोंकी व्हॅक्‍सिन विदेश क्‍यूं भेज दिया?’ असे फलक झळकले आहेत. याबद्दल खजील होणे दूर ते लावणाऱ्यांविरुद्ध १७ एफआयआर दिल्लीतल्या विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या फलकांमागे कोण आहे याचा शोध सुरू आहे. याबाबत आणखीही एफआयआर दाखल होऊ शकतात. शुक्रवारपर्यंत पोलिसांनी पंधरा जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली. यामध्ये प्रामुख्याने ही पोस्टर किंवा फलक चिकटवणारे किंवा टांगणाऱ्या मजुरांचा समावेश आहे. बहुतेकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना पाचशे रुपये देऊन हे फलक लावण्यास सांगितले होते. त्यामुळे फलकांमागील मूळ सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यास पोलिसांना काही अवधी लागेल. दुसरीकडे पंतप्रधानांनी शनिवारी उच्चस्तरीय बैठकीत भाग घेताना मृतांची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी राज्यांनी जारी करावी आणि त्यात पारदर्शकता बाळगावी, असे आवाहन केले आहे. आणखी तिसरी माहिती! गुजरातमध्ये १ मार्च ते १० मेपर्यंत एक लाख २३ हजार मृत्युची प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली. परंतु राज्य सरकारने कोरोना मृतांची संख्या केवळ ४ हजार २१७ असल्याचे म्हटले आहे. चौथी बातमी इंफाळ(मणिपूर) येथील एक पत्रकार आणि एक सामाजिक कार्यकर्त्यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांचा अपराध एवढाच की, स्थानिक भाजपच्या नेत्याच्या मृत्यूनंतर त्यांनी फेसबुकवर टिप्पणी करताना म्हटले होते की, ‘गोमूत्र व शेण काही कामाचे नाही. निरर्थक युक्तिवाद. आम्ही उद्या मासे खाणार!’ यावरून इतका गदारोळ झाला की या दोघांविरुद्ध खवळलेल्या स्थानिक भाजप नेत्यांनी पोलिसांत तक्रारी नोंदवून त्यांना पकडण्यासाठी दबाव आणला. ते दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.

पारदर्शकता आणि प्रश्‍नचिन्ह

उत्तर प्रदेशात तर ‘रामराज्य’ आहे. एक योगीच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. योगी असूनही क्रोध त्यांच्या नाकाच्या शेंड्यावर सतत असतो. उत्तर प्रदेशातील कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावाबद्दल कुणी पत्रकाराने बातमी देण्याची हिंमत केल्यास त्याच्याविरुद्ध खटले भरण्याची धमकीच त्यांनी देऊन टाकली. पत्रकारांविरुद्ध उठसूट देशद्रोहाचे खटले भरण्याबाबत त्यांनी जो विक्रम केला, तो त्यांचा लौकिक (खरंतर दुर्लौकिक) लक्षात घेता ते त्यांच्या शब्दांना किती पक्के आहेत हे कळून येईल. त्यांच्या दुर्दैवाने पत्रकारांनी हिंमत दाखवली आणि आता उत्तर प्रदेशात कोरोनाने काय धुमाकूळ घातला आहे, याचे छायाचित्रांसकट सर्व पुरावे जगासमोर आले आहेत. यात पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघाचाही अपवाद नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, जे पंतप्रधान देशातल्या विविध मुख्यमंत्र्यांबरोबर आभासी संवाद साधत आहेत, त्यांना सर्वाधिक मृत्यू असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी आभासी संवाद का साधता आला नाही? बिहारमधील खरे चित्र तर समजेनासेच झाले आहे. तेथील मुख्य सचिवांचाच कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. तेथील वस्तुस्थिती पुरेशा प्रमाणात पुढे येताना आढळत नाही. या दोन्ही ठिकाणी भाजपची सरकारे आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे, या राज्यांमध्ये कोरोनाबाबत पारदर्शकता का पाळण्यात येत नाही, हे प्रश्‍नचिन्ह आहे.

ज्याचे करावे भले तो म्हणतो माझेच खरे! प्राणवायूसाठी तडफडणाऱ्या दिल्लीकरांना युवक काँग्रेसतर्फे काही दिलासा मिळाला. त्याबद्दल सर्वसामान्य लोकांनी युवक काँग्रेसला दुवे दिले. त्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. मग झाली पोटदुखीला सुरुवात! युवक काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष बीव्ही श्रीनिवास यांची पोलिसांनी चौकशी सुरु केली की, त्यांनी कोठून प्राणवायू आणला आणि लोकांना परस्पर मदत कशी केली वगैरे वगैरे! म्हणजेच लोकसेवा कराल आणि त्यात तुम्हाला प्रसिद्धी मिळाली की तुम्ही सरकारच्या नजरेत येणार आणि मग तुमचीच चौकशी सुरू! असा न्याय कुठे पाहिला आहे का? परंतु सध्याच्या राजवटीत याहून वेगळी अपेक्षा नाही. चोर सोडून संन्याशाला फाशी देणारे हे राज्यकर्ते आहेत.

फोटो काढाल तर खबरदार!

आणखी एका उल्लेख अपरिहार्य आहे. देशासाठी नवे संसदगृह बांधण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यकर्ते नुसते कासावीस झालेले आहेत. कोरोनाच्या साथीला न जुमानता दिल्लीच्या अगदी मध्यभागी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चे बांधकाम विलक्षण वेगाने सुरू आहे. दिल्लीतली इतर सर्व बांधकामे, उद्योग, व्यवसाय हे लॉकडाउनमुळे बंद आहेत. अपवाद फक्त ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचा! कारण ‘ही श्रींची इच्छा!’ पैशाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अनेक समजूतदार आणि विवेकी सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांनी हा प्रकल्प तूर्तास स्थगित ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु सर्वोच्च नेते यत्किंचितही निर्धारापासून ढळायला तयार नाहीत. आता ते एवढे निगरगट्ट झाले की, या परिसरात छायाचित्रणालाच बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. हा भाग एकतर पूर्णपणे हिरव्या रंगांच्या उंचच उंच पत्र्यांनी बंदिस्त व वेढलेला आहे. त्यांवरच रातोरात छायाचित्रणाला मनाई करणाऱ्या आणि तसे करणाऱ्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देणाऱ्या नोटिसा चिकटविल्या आहेत. या वास्तवाचा काय अर्थ लावायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न. परंतु नवे संसदगृह बांधण्याचा प्रस्ताव ‘यूपीए’च्या काळात म्हणजेच मनमोहनसिंग पंतप्रधान व काँग्रेसच्या मीराकुमार लोकसभा अध्यक्ष असताना पुढे आला होता. त्यास मंजुरीही देण्यात आली होती, अशी धादांत असत्य माहिती पाळीव, प्रचारकी टोळ्यांमार्फत आपल्या नेत्याची कातडी वाचविण्यासाठी पसरवली जात आहे. मीराकुमार यांच्या काळात अशी प्राथमिक चर्चा जरूर झाली होती. परंतु कोणताही औपचारिक प्रस्ताव आला नव्हता. त्यामुळे त्यास मंजुरीचा प्रश्‍नही उद्‌भवला नव्हता. मुळात त्यावेळचे राज्यकर्ते बऱ्यापैकी विवेकी होते आणि एखाद्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दिसून आल्यास त्याची दखल घेण्याची विवेकी, सभ्य, सुसंस्कृत आणि लोकलाज बाळगण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात होती. त्यामुळे त्यांनी त्या प्रस्तावाची दखल घेतली नव्हती.

आणखी एका वस्तुस्थितीचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. कोरोनामुळेच दिल्लीचा श्‍वास कोंडलेला आहे, हे काहीसे अतिशयोक्त विधान आहे. दिल्लीचा श्‍वास आधीपासूनच कोंडलेला आहे. जगातली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी अशीच दिल्लीची गणना होते. सूक्ष्म धुलीकणांचे दिल्लीच्या वातावरणातले प्रमाण धोक्‍याच्या सीमारेषा ओलांडणारे आहे आणि ही बाब गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात आहे. हे प्रदूषण प्रामुख्याने दिल्ली आणि दिल्लीला लागून असलेल्या नजीकच्या परिसरातील बेसुमार, बेछूट बांधकामांमुळे आहे. त्या प्रदुषणाने दिल्लीकरांची फुप्फुसे आधीच जर्जर असताना कोरोनाने त्यांच्या फुप्फुसांवर हल्ला केला. त्यापुढे दिल्लीकरांचा टिकाव लागू शकलेला नाही. परंतु राज्यकर्त्यांना त्याच्याशी देणेघेणे नाही. त्यामुळेच दिल्लीच्या मध्यभागी नवे संसदगृह, जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारती बांधण्याचा आणि त्यातच नवा पंतप्रधान निवास बांधण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. लोकशाहीत लोकांची इच्छा सर्वोपरी असते. परंतु राज्यकर्ते स्वतःच्या इच्छेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ लागतात ती अधःपतनाची सुरुवात असते!