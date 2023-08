उद्योगविकासातील नवी त्रिवेणी

By

- डॉ. अजित कानिटकर

उद्योग-व्यवसायातील उत्पादनच नव्हे तर उत्पादनाच्या मागे असलेल्या सर्व प्रक्रिया व व्यवस्था याही जागतिक दर्जाच्या असायला हव्यात. म्हणजेच उत्तम सुशासन, जबाबदार पर्यावरण किंवा समाजजाणीव या निकषांवरही त्या उतरल्या पाहिजेत. तसे झाले तरच या उद्योगांची आणखी भरभराट केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर होईल. अमृतकाळातील उद्योगांना हे नवे आव्हान आहे.

‘‘उद्योगाचा मुख्य उद्योग हा उद्योग आहे!’’ (The business of business is business.) अर्थशास्त्रज्ञ मिल्टन फ्रीडमन यांचे हे वाक्य प्रसिद्ध आहे.पन्नास वर्षांपूर्वी त्याच विचारांचे प्राबल्य होते. यामागे उद्योग व्यावसायिकांनी कायम नफा तोट्याचीच चिंता करावी, हे गृहीत होते.

त्यापुढे जाऊन इतर कशाचीही पर्वा करू नये! ‘टॉपलाइन’ म्हणजे विक्री किती झाली त्याचे द्योतक व ‘बॉटमलाइन’ म्हणजे खर्च वजा जाता नफा किती शिल्लक आहे, याचा आकडा, याकडेच लक्ष द्यायचे !

सुदैवाने गेल्या तीस वर्षात या एकांगी भूमिकेपासून नफ्याबरोबरीने उद्योगांची आणखीही महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत, याचे भान सर्वत्र वाढले आहे. गेल्या दीड वर्षात भारतीय भांडवलबाजार व गुंतवणुकीचे नियंत्रण करणाऱ्या ‘सेबी’ या संस्थेने याविषयीची सविस्तर चर्चा घडवून आणून त्यातून भांडवलबाजारात नोंदणी झालेल्या व ज्यांचे बाजारमूल्य सर्वाधिक आहे, अशा एक हजार उद्योगांसाठी ही नवी नियमावली लागू केली आहे.

पर्यावरण, सामाजिक वर्तन अथवा जबाबदारी व सुशासन (environment, social and governance ESG) या तीन सूत्रांवरील आधारित ही रचना आहे. उद्योगांना त्यांच्या कामकाजाबद्दल नियमितपणे भागधारकांना व सरकारलाही यासंदर्भात माहिती द्यावी लागेल.

त्याचबरोबरीने त्याच्या मूल्यसाखळीबद्दलही त्रिसूत्रीचे निवेदन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी असेल. एकीकडे उद्योगांवर ही नवी जबादारी असताना त्यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भांडवल पुरवठादारांनाही त्यांच्या गुंतवणुकीचे तपशील द्यावे लागणार आहेत.

याशिवाय ‘इएसजी’मध्ये केलेल्या कामगिरीबद्दल मानांकन देण्यासाठी मोजमाप करण्याचे तंत्र व त्यासाठी सल्लागार सज्ज होत आहेत. थोडक्यात काय ‘वाटेल ते करून बख्खळ पैसे मिळवू’ ही टोकाची भूमिका आता घेता येणार नाही.

व्यवसाय हाही जबाबदार असला पाहिजे, ही आता कायदेशीर आवश्यकता आहे. याचा सविस्तर ऊहापोह ‘सेबी’ने केला आहे. पर्यावरण हा कळीचा प्रश्न केवळ शासनाचा राहिलेला नाही. तो सर्व समाजघटकांना थेट भिडणारा आहे.

त्याचे परिणाम आणखी गंभीर होणार आहेत. त्यामुळेच मोठ्या उद्योग व्यवसायांनी त्यांच्या कामातून पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, याचे निवेदन करणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या उत्पादनपद्धतीमधून व कामकाजातून पर्यावरणाचा ऱ्हास किती होतो, तो होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना केली आहे,

पाण्याचा वापर व उत्सर्जन कसे करतोय, वस्तू उत्पादनात व नंतरच्या वापरात आपण किती ‘काळी पावले’ (कार्बन फ्रुट प्रिंट्स) मागे सोडून जात अनेकांचे नुकसान करतो आहोत, अशा अनेक आघाड्यांवर मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या वार्षिक कामकाज वृत्तात निवेदन करावे लागेल. केवळ पर्यावरणाची तोंडदेखली पूजा करून चालणार नाही, तर त्याचा कृतिकार्यक्रम व त्याचे मोजमापही होणार आहे. ते जाहीर करावे लागणार आहे.

दुसरी अपेक्षा म्हणजे समाजाबद्दलचे उत्तरदायित्व. जे उद्योग व्यवसाय भरभराटीस येतात ते आजूबाजूच्या समाजमनाचेही एकप्रकारे प्रतिबिंब असते. त्यामुळे ही भरभराट होत असताना ‘मला काय त्याचे’ अशी शहामृगी भूमिका न घेता मी या समाजात हा व्यवसाय करतो त्या समाजातील सर्व घटकांप्रती जबाबदारीने वागणे हे मोठ्या उद्योगांना आता अनिवार्य आहे.

सामाजिक उत्तरदायित्वाची एक ओळख म्हणजे नफ्यामधील काही टक्के रक्कम दरवर्षी सामाजिक उपक्रमांसाठी खर्च करणे. हे आता कायद्याने अनिवार्य आहे. तथापि CSR रकमांच्या पलीकडे जाऊन व्यापक समाजगटांचा, त्याच्या हितांचा विचार करणे हेही आता अनिवार्य झाले आहे.

त्यातील एक अगदी कळीचा प्रश्न म्हणजे आपल्या व्यवस्थापनात व व्यवसायामध्ये समाजातल्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे ना, त्यांना पुरेशी संधी मिळते ना, कोणाबद्दलही चुकून का होईना पण भेदभावाची अथवा वगळण्याची भूमिका घेतली जात नाही ना, याविषयी सर्व उद्योग व्यवसायांना अधिक सजग व त्याही पलीकडे जाऊन पुढाकार घेऊन ही सामाजिक जाणीव केवळ घोषणांमध्ये नाही तर दररोजच्या कामकाजामध्ये आणावी लागेल. सर्वसमावेशकता व विविधता ही मूल्ये आता आचरणात आणण्यासाठीची तत्त्वे आहेत.

आर्थिक शुचिता व सुशासन

मोठ्या उद्योगांमध्ये सुशासन म्हणजेच शंभर टक्के आर्थिक शुचिता पाळण्यासाठीच्या आवश्यक व्यवस्था एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. भारतीय शेअर बाजारात व उद्योग व्यवस्थापनामध्ये अफरातफरी व भागधारकांना गुंडाळून व्यवस्थापनाने व पर्यायाने काही मोजक्याच व्यक्तींनी हजारो कोटी रुपये खिशात घातल्याची उदाहरणे नव्याने सांगायला नकोत.

त्यातील अनेक प्रकारणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. उद्योग व्यवस्थापनात आर्थिक शिस्त, व्यवहाराच्या नोंदी मधील अचूकता व साटेलोटे टाळण्यासाठीच्या यंत्रणा आवश्यक ठरतात. इंग्रजीत रिलेटेड पार्टी transaction असा शब्द आहे.

एकाच कुटुंबातील किंवा ओळखीच्या व्यक्तीनी, नातेवाईकांमध्ये खरेदी विक्री, कर्ज देणे घेणे, मोठी कंत्राटे देणे, त्याची वसुली न करणे अशा अनेक गैरप्रकारांना आळा बसण्याची काही शक्यता आता निर्माण झाली आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारची काही पद्धत असते.

उदाहरणार्थ, न्यायाधीशांशी संबंधित जे खटल्यांचे विषय त्यांनी पूर्वी हाताळले असतात किंवा वकील म्हणून त्यांच्यासमोर कोणी त्यांच्या परिचित नातेवाईकांपैकी काम करत असेल तर त्या खटल्याच्या निर्णयप्रक्रियेपासून ते आपणहून दूर होतात.

उद्योग व्यवसायांमध्ये आर्थिक हितसंबंध निर्माण होण्याची सततच शक्यता असते. अशा व्यवहाराचे वार्षिक निवेदन व या सर्व व्यवहारात अशा प्रकारची शंभर टक्के आर्थिक शुचिता व त्यासंबंधीचे धोरण याची त्या उद्योगाने दरवर्षी नियामक मंडळाला माहिती देणे बंधनकारक आहे. तीन वर्षात क्रमाक्रमाने मोठ्या १००० उद्योगांना हे नियम लागू होतील.

तिहेरी अपेक्षा नियामक मंडळाने व्यक्त केल्यामुळे निदान सुरुवातीस मोठ्या उद्योगांना यातून अधिक सजगपणे या तीनही आघाड्यांवर काम करायला लागेल. दुसरीकडे मात्र मध्यम आकाराचे व त्याहून लहान आकाराचे उद्योग व्यवसाय मात्र या अपेक्षांमधून तूर्त तरी वगळले गेले आहेत. कालांतराने त्यांचाही समावेश होतो का हे बघूयात.

आणखी एक आक्षेप म्हणजे केवळ वस्तूउत्पादन करण्याऱ्या घटकाचा या नियमावलीत समावेश आहे. सेवा पुरवण्याच्या पण अजस्त्र व्यवसायांचे काय असाही मुद्दा काहींनी उपस्थित केला आहे. मोठ्या उद्योग व्यवसायाने आपल्या कारखान्यातील घाण पाणी जवळच्या नदीत किंवा ओढ्यात सोडून देऊन आपली जबाबदारी झटकणे हे जसे बरोबर नाही, तसेच मध्यम व छोट्या आकाराच्या व्यवसायांनी असे गैरप्रकार करणे अभिप्रेत नाही.

तथापि त्याबद्दल त्यांना कसे, कोणी व कधी जबाबदार धरायचे हा एक वेगळा मुद्दा आहे दुसरे उदाहरण सर्वसमावेशकतेचे. असे मोठ्या उद्योगांमध्ये सर्व समाजगटांचे प्रतिनिधित्व हवे तसे मध्यम व छोटे उद्योगातील ते असायला हरकत नाही.

जसे बाल कामगार मोठ्या उद्योगात कामावर असणार नाहीत; तसेच छोट्या व मध्यम आकाराचे का असावेत? तिहेरी आघाडीवर या पुढील काळात भारतातील मोठ्या उद्योग व्यवसायांना सजगपणे काम करावे लागेल. हे करण्यासाठी त्यांना अंतर्गत सिद्धता, काही विषयांत कौशल्य मिळवणे, त्यासाठी मनुष्यबळ नेमणे,त्याचे भागधारकांना व ‘सेबी’सारख्या संस्थांना निवेदन करणे, हे सवयीचे व्हावे लागणार आहे.

या तिहेरी अपेक्षा कटकटीच्या वाटत असल्या तरी जागतिक पातळीवर उद्योग व्यवसाय केवळ उत्पादनाच्या नावलौकिकावर आता यापुढे टिकणार नाहीत. तर त्या उत्पादनाच्या मागे असलेल्या सर्व प्रक्रिया व व्यवस्था याही जागतिक दर्जाच्या म्हणजेच उत्तम सुशासन, जबाबदार पर्यावरण किंवा समाजजाणीव असलेल्या लागतील. तसे झाले तरच या उद्योगांची आणखी भरभराट केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर होईल. अमृतकाळातील उद्योगांना हे नवे आव्हान आहे.