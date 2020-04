"कोरोना'ही करतो स्त्री-पुरुष भेदभाव 

कोरोनाचा विषाणू जगभरात धुमाकूळ घालतो आहे. त्याचा संसर्ग गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव करीत नसला, तरी तो स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करताना दिसतो आहे. अमेरिकेत मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण महिलांच्या दुप्पट आहे, तर पश्‍चिम युरोपमध्ये दगावलेल्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण 69 टक्के आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लंडनमधील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील संशोधक फिलीप गोउल्डर यांच्या मते, ""महिलांमध्ये कोणत्याही विषाणूविरोधातील प्रतिकारशक्ती अधिक असते. पुरुषांच्या तुलनेत ती अधिक आक्रमक आणि परिणामकारक असल्याचे दिसून आले आहे. महिलांमध्ये दोन "एक्‍स' गुणसूत्रे असतात, तर पुरुषांमध्ये एक. "कोरोना'चा शरीरातील शिरकाव ज्या प्रोटीनच्या आधाराने शोधला जातो, त्यात "एक्‍स' गुणसूत्राची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे महिलांत विषाणूचा प्रतिकार करणाऱ्या पेशींमधील प्रोटीनचा प्रतिसाद दुपटीने अधिक असतो. त्याचबरोबर पुरुषांमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण अधिक असते व त्यामुळे त्यांच्यात हृदयविकार, फुफ्फुसांचे आजार व कर्करोगाचे प्रमाण अधिक दिसते. चीनमध्ये 50 टक्के पुरुष धूम्रपान करतात, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे. भारतात 70 टक्के पुरुष आणि 13 टक्के महिला धूम्रपान करतात. मात्र, "कोरोना'च्या साथीच्या या टप्प्यावर पुरुषांचा मृत्यूदर अधिक असण्यामागचे कारण जैविक, सवयींशी संबंधित की दोन्हींचा एकत्रित परिणाम आहे, यासाठीची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही.'' आर्थिक स्तरावरही भेद

कोरोना विषाणूमुळे जगातील सर्वच देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून, त्यामुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. अमेरिकेत तब्बल चौदा लाख कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. मात्र, यात महिलांचे नोकऱ्या जाण्याचे प्रमाण 0.9 टक्के, तर पुरुषांचे 0.7 टक्के आहे. ""खरेतर, मंदीचा फटका पुरुषांना अधिक बसतो, कारण ते बांधकाम आणि उत्पादनासारख्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या क्षेत्रांत अधिक प्रमाणात काम करतात. मात्र, विषाणूच्या हल्ल्याच्या या स्थितीत आरोग्य, नागरी सुरक्षा, शेती, मासेमारी आणि देखभाल-दुरुस्तीसारख्या अत्यावश्‍यक सेवांमधील कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित आहेत. या क्षेत्रांत 17 टक्के महिला, तर 24 टक्के पुरुष काम करतात. त्यामुळे साहजिकच महिलांच्या नोकऱ्या अधिक प्रमाणात गेल्या आहेत. यात दुसरा मुद्दा "वर्क फ्रॉम होम'चा येतो. एक बिझनेस ऍनालिस्ट घरातून काम करू शकतो, पण हॉटेलमध्ये सेवा देणारा नाही. घरून काम करू शकतील अशा 28 टक्के नोकऱ्या पुरुषांकडे आहेत, तर महिलांकडे हे प्रमाण केवळ 22 टक्के आहे,'' असे जर्मनीमधील अर्थतज्ज्ञ मिशेल टेरटिल्ट सांगतात. पगारांतील फरकाचाही परिणाम

पुरुष आणि महिलांच्या पगारातील फरक जगभरात दिसून येतो. अमेरिकेत महिलांचे पगार पुरुषांच्या तुलनेत 85 टक्के, ऑस्ट्रेलियात 86 टक्के, तर भारतात 75 टक्के आहेत. यात वर्णभेदाचाही मुद्दा येतो. कृष्णवर्णीय महिलांचा पगार श्‍वेतवर्णीयांच्या तुलनेत 21 टक्के असतो. या फरकामुळे महिलांची आर्थिक स्थिती या काळात अधिक बिकट होत आहे. एकल पालकांना "कोरोना'चा मोठा फटका बसतो आहे. घरकाम करणाऱ्यांना सुटी दिल्याने मुलांना घरात एकटे ठेवणे शक्‍य होत नाही व त्यामुळे कामावर जाता येत नाही, अशी एकल मातांची स्थिती झाली आहे. त्यात अनेक देशांत स्वतःहून नोकरी सोडल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळत नाही व त्याचा सर्वाधिक फटकाही महिलांनाच बसला आहे. ""प्रत्येक विषाणूची साथ लैंगिक भेदभाव करते, मात्र त्याबद्दल कोणीही बोलत नाही आणि धोरणकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात,'' हे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍समधील प्राध्यापक क्‍लोअर वेनहाम यांचे वाक्‍य या संदर्भात महत्त्वाचे ठरावे.

