मनुष्य स्वत:लाच बंधक बनवतो!

मठाधिपती हसून म्हणतो, ‘आपण बांधले गेलो आहोत अशीच उंटाची समजूत आहे. ती तू दूर कर... म्हणजे खुंटीतून दोरी सोडल्याचं नाटक कर. मग तो उठून उभा राहतो की नाही ते बघ!’

उंटस्वार त्याप्रमाणे करतो तेव्हा उंट खरोखरच उठून उभा राहतो आणि निघण्यासाठी तयार होतो. उंटस्वाराला आश्चर्य वाटतं. तेव्हा मठाधिपती सांगतो, ‘आपण खरोखरच बांधले गेलो आहोत अशी उंटाची समज होती.

तू त्याला सोडण्याचं नाटक केलंस तेव्हा आपला बंध मोकळा झाला, असंही त्याला वाटलं. जे प्रत्यक्षात नव्हतंच त्याला उंटानं मनोमन बांधून घेतलं होतं. मनुष्य असाच मायिक गोष्टींना स्वत:हून बांधून घेत असतो; सुखदुःखांना जवळ करत असतो. वास्तविकतः आपण बंधमुक्तच आहोत. तशी जाणीव होणं हेच खरं ज्ञान असतं.’

बंधमुक्ततेचा अनुभव

देहिक मनामध्ये उद्भवणाऱ्या आशा-आकांक्षा, अस्मिता-आसक्ती, स्वकर्तृत्वाभिमान आदी भावभावना सरावानं काही काळ दूर करता आल्या तर आपण दैवी जीव असून केवळ मानवी जीवनाचा तात्कालिक अनुभव घेत आहोत हे ज्ञान होतं.

फ्रेंच तत्त्वज्ञ पिअरी चार्डिन यांनी म्हटलं आहे, ‘We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.’ हे ज्ञान होण्यासाठीच ध्यानधारणा करण्याची आवश्यकता असते. जीवनाचा उद्देश आणि आपलं मूळचं दैवी स्वरूप यांचं ज्ञान होताच मनुष्य या असार जगतातही बंधमुक्तता अनुभवू शकतो.

(लेखक साहित्यिक आहेत.)rkher1961@gmail.com