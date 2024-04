‘टिकटॉक’वर बंदी, भारतासाठी संधी

last decade under influence of social media we missed our opportunity But ban on TikTok new opportunity for India Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - डॉ. आनंद कुलकर्णी सोशल मीडियाच्या प्रभावाखालील गेल्या दशकात आपली संधी हुकली; पण आज अमेरिकेतील ‘टिकटॉक’वरील बंदी हा विषय भारतासाठी संधी नवी घेऊन येत आहे. भारताचे सामरिक स्थैर्य आणि जगाचा वाढता विश्वास या जोरावर, या क्षेत्रात मोठी भरारी घेणे शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि आयटी कंपन्यांची साथ मात्र गरजेची आहे. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. त्यामुळे इतरांशी जोडलेले असणे त्याला आवश्यक वाटते. त्यांच्याशी संवाद साधता यावा, आपले विचार मोकळेपणाने मांडता यावेत, असे त्याला तीव्रतेने वाटते. हे पिढ्यानुपिढ्या चालत आले आहे. पण आधुनिक तंत्रज्ञानाने परस्परसंवादाची सगळी परिमाणेच बदलून टाकली आहेत. इंटरनेटवर कळपाने म्हणजेच ‘सोशल’ राहण्याची खरी चाहूल २००४ मध्ये ''ऑर्कुट'' मुळे झाली. शाळा-कॉलेजांमधील जुने मित्र या प्लॅटफॉर्ममुळे एकत्र आले. त्यानंतर फेसबुक किंवा मेटा, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप यांसारखे अधिक मोठे व वैविध्यपूर्ण माहिती शेअर करू शकणारे प्लॅटफॉर्म आले. मोबाईल फोनच्या क्रांतीमुळे एका क्लिकवर हे ‘सोशल मीडिया’ ॲप जगातील जवळजवळ प्रत्येकाला विनामूल्य उपलब्ध आहेत. प्रत्येक जण त्यामार्फत जगाशी जोडलेला आहे. विचारांचे मुक्त आदानप्रदान सुरू आहे. हे ॲप वापरताना आपण त्यांना आपली बरीच माहिती देतो. दूरध्वनी क्रमांक, वास्तव्याचा पत्ता, वय, लिंग, इत्यादी. त्याचबरोबर, ''युजर लायसन्स ॲग्रीमेंट'' ला सुद्धा बहुतेक वेळेला न वाचताच मान्यता देतो. प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे स्वतःचे अल्गोरिदम असतात, त्यानुसार पुढे हे ॲप आपण कोणते व्हिडिओ पाहतो, लाईक करतो, कोणाला काय माहिती शेअर करतो, याच्या निरीक्षणातून माहिती, जाहिराती वगैरे पाठवल्या जातात. आपल्या प्रतिसादानुसार अल्गोरिदम बदल करत राहतात व प्रगल्भ बनत जातात. प्रत्येक वापरकर्त्याचे व्यक्तिमत्व, आवडनिवड, विचार, राजकीय कल, धार्मिक आचार, शिक्षण, अगदी रोजच्या झोपायच्या, उठायच्या वेळा, अशा एक ना अनेक गोष्टी या कंपन्यांकडे असतात. जोपर्यंत हे सर्व केवळ योग्य माहिती देण्यासाठी, जाहिराती पाठवण्यासाठी, सेवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी होते, तोपर्यंत आक्षेप नसतो. परंतु, जेव्हा या इंटरनेटवरील कळपाला देशाबाहेरील शक्ती काही अंतस्थ हेतूने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा फक्त सरकारांनीच नाही, तर प्रत्येक नागरिकानेदेखील जागे होणे गरजेचे बनते. अमेरिकेतील प्रतिनिधिगृहात नुकताच ''टिकटॉक'' या ''बाईटडान्स'' नावाच्या चिनी कंपनीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या संदर्भात एक ठराव मोठ्या बहुमताने संमत करण्यात आला. त्यानुसार, येत्या सहा महिन्यांत ‘टिकटॉक’ प्लॅटफॉर्म कोणत्यातरी अमेरिकी कंपनीलाच विकला पाहिजे, जेणेकरून अमेरिकेतील नागरिकांच्या हिताचे नियम पाळणे ‘टिकटॉक'' ला बंधनकारक राहील. अन्यथा त्याला अमेरिकेत संपूर्ण बंदी घालण्यात येईल. या निर्णयाला आणखी बरेच घटनात्मक अडथळे पार करायचे आहेत. तसेही, अमेरिकी सरकारचा हा नियम ‘बाईटडान्स’ मान्य करेल, याची सुतराम शक्यता नाही, कारण त्यांना अल्गोरिदमसुद्धा द्यावे लागेल. जे त्यांना खूप अडचणीचे होणार आहे. अमेरिकेत आणि युरोपातील कित्येक देशांच्या सरकारी आस्थापनांतील कॉम्प्युटर व मोबाईल फोनमध्ये ‘टिकटॉक’वर आधीच बंदी घातलेली आहे. चीन सरकारने २०१७ मध्ये बनवलेल्या ''नॅशनल इंटेलिजन्स लॉ'' नुसार, कोणत्याही चिनी कंपनीने जगात कोठेही, कसलाही व्यवहार केल्यास संबंधित व्यक्तींची सर्व माहिती सरकारला देणे सक्तीचे आहे. ''बाईटडान्स''ला तशी ती द्यावी लागणार होती. चीन सरकार महत्त्वाच्या लोकांवर तसेच अमेरिकी नागरिकांवर पाळत ठेवते, टिकटॉकच्या ''फॉर यू'' या फीचरच्या माध्यमातून त्यांचे मतपरिवर्तन करते आदी आरोप त्यातूनच होऊ लागले. पॅलेस्टाईन-इस्राईल संघर्षात पॅलेस्टाईनच्या पाठिंब्याने सहानुभूती निर्माण होणाऱ्या व्हिडिओंचा प्रसार अधिक करणे, २०१९मध्ये अमेरिकेतील लहान मुलांची वैयक्तिक माहिती पालकांच्या सहमतीविना गोळा करणे, हे प्रकरण बंद करण्यासाठी चारहजार कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणे, बांगला देश, इंडोनेशिया, आदी देशांत ईशनिंदा होईल, असे व्हिडिओ प्रसारित करणे, त्याचप्रमाणे अश्लील व्हिडिओ पसरवण्यात प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे इत्यादी आरोप कंपनीवर झाले. अमेरिकी सिनेटसदस्य असलेल्या टॉम कॉटन यांनी जे निवेदन केले ते धक्कादायक म्हणावे लागेल. काही मुलांनी ‘टिकटॉक’वर प्रेरक व्हिडिओ ‘सर्च’ कले, तर त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे व्हिडिओ सुचवण्यात आले होते. दुर्दैव म्हणजे त्याला ती मुले बळी पडली. ‘बाईटडान्स’मधील कर्मचाऱ्यांवर दोन वर्षांपूर्वीच जे आरोप सिद्ध झाले, त्यात अमेरिकी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची गोपनीय कागदपत्रे मिळवणे, टिकटॉक वापरणाऱ्या पत्रकारांवर नजर ठेवणे, त्यांच्या कॉम्प्युटरचे आयपी ॲड्रेस, त्यांच्या घराचे स्थान मिळवणे,अशा आरोपांचा समावेश होता. अमेरिकी सिनेटसदस्य ‘टेड क्रूझ’ यांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, एकाच प्रकारच्या ‘सर्च की-वर्ड’ साठी चीनमध्ये शिक्षण, तंत्रज्ञान आदींचे व्हिडिओ दाखवले जातात, तर इतर देशांत धार्मिक, तसेच भावनांशी निगडित व्हिडिओ दाखवले जातात. चीनला अडचणीचे ठरणारे हॉंगकॉंग, तिआन मेन चौक, तिबेट आदींच्या संदर्भातील व्हिडिओ ‘टिकटॉक’वर जवळजवळ नाहीतच. अमेरिकेची लोकसंख्या साधारणपणे ३३ कोटी आहे. त्यातील १७ कोटी लोक आज ‘टिकटॉक’ वापरतात. त्यांपैकी जवळपास सहा कोटी वापरकर्ते १८ ते २४ वयोगटातील आहेत, तर महिला व पुरुषांचे ‘टिकटॉक’ वापराचे प्रमाण समसमान आहे. ‘टिकटॉक’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अगदी तीन सेकंदांपासून ते तीन मिनिटांपर्यंतचे व्हिडिओ शूट करून अपलोड करता येतात. हे व्हिडिओ बनवताना त्यासाठी कित्येक प्रकारचे फीचर, जसे स्टिकर, विविध प्रकारचे आवाज, व्हिजुअल इफेक्ट, पार्श्वगाणी, ड्युएट, दोन स्क्रीन्स आदी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यामुळे २०१६ मधे बनलेल्या या ‘ॲप’ने लवकरच मोठे स्थान मिळवले. आज ‘टिकटॉक’चे जगभरात २०५ कोटी लोकांपेक्षा अधिक वापरकर्ते आहेत आणि आजवर ४.५ अब्जपेक्षा जास्त वेळा व्हिडिओ डाउनलोड झाले आहेत. टिकटॉकचे जागतिक मूल्य चार हजार अब्ज रुपयांहून अधिक आहे. या प्रचंड लोकप्रिय ॲपवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला अमेरिकेतच विरोध होत आहे. कित्येक लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. आश्चर्य म्हणजे, बायडेन सरकारने जरी ‘टिकटॉक’वर बंदी आणण्यास संमती दर्शवली असली तरी, २०२४च्या शेवटी येऊ घातलेल्या निवडणुकांत ‘टिकटॉक’चा प्रचारासाठी वापर फेब्रुवारीपासूनच सुरु केला आहे. त्यामुळे लोकांचा एकूणच विरोध, राजकीय प्रचारासाठीचा उपयोग, आदी पाहता बंदीचा निर्णय इतक्यात होईल, असे दिसत नाही. पण यातून काही गोष्टी शिकणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे, मुक्त विचारस्वातंत्र्याच्या नावाखाली आपण आपल्या वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सरकारांनी त्यावर अभ्यास करूनच अशा ‘ॲप’ना ना मुभा द्यावी. आज गुगल, मेटा इत्यादी कंपन्यांना चीनमध्ये प्रवेश नाही. पण ‘चिनी ॲप’ मात्र अमेरिकेत सेवा देऊ शकतात. हा मोठा विरोधाभास आहे. मुक्त विचार आणि व्यापार या वरवर सुसंस्कृत व सुंदर दिसणाऱ्या संकल्पनेच्या आडून कोणी अंतस्थ हेतूने वेगळाच कार्यभाग साधते आहे का, याबाबत वेळोवेळी दक्ष रहावेच लागेल. भारत, पाकिस्तान व नेपाळ या देशांत २०२०पासून ‘टिकटॉक’वर संपूर्ण बंदी आहे. अमेरिकेच्या तत्कालीन सरकारने भारत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. पण त्यानंतर भारतात असे किती ॲप किंवा प्लॅटफॉर्म बनवण्यात आले, याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे आणि पावलेही उचलली पाहिजेत. सोशल मीडियाच्या प्रभावाखालील गेल्या दशकात आपली संधी हुकली; पण आज अमेरिकेतील ‘टिकटॉक’वरील बंदी हा विषय भारतासाठी संधी घेऊन येत आहे. भारताचे सामरिक स्थैर्य आणि जगाचा वाढता विश्वास या जोरावर, या क्षेत्रात मोठी भरारी घेणे शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि आयटी कंपन्यांची साथ मात्र गरजेची आहे. यात भारताचे सार्वभौमत्व जपणे आणि जगाला आश्वासक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे, हे दोन्ही साध्य होईल. 