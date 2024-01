आपली राज्यघटना : आधुनिक भारताच्या भाग्यविधात्यांची सभा

making of constitution meeting of fortune tellers of modern India sakal

सकाळ वृत्तसेवा - ॲड. भूषण राऊत भारतीय राज्यघटना म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर राज्यघटनेचा जाडजूड भलामोठा दस्तऐवज येतो. मात्र भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती भारताच्या राज्यघटना समितीने केली आहे. या राज्यघटना समितीला ‘आधुनिक भारताच्या भाग्यविधात्यांची सभा’ असे संबोधल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, या सर्व सुरुवातीला ३८९ आणि नंतर २९९ सदस्यांनी (नंतरच्या काळात पाकिस्तानची राज्यघटना समिती वेगळी झाल्याने घटना समितीचे सदस्य कमी झाले) एकत्र येऊन भारतीय राज्यघटना तयार केली आहे. ही राज्यघटना समिती कशी तयार झाली, समितीत कोण लोक होते आणि राज्यघटना समितीने कशाप्रकारे काम केले, हे समजून घेऊया! खरे तर संपूर्ण भारताचे भाग्य असणारी राज्यघटना ठरवणाऱ्यांची ही सभा थेट लोकांद्वारे निवडली गेलेली नव्हती, तर तत्कालीन भारतामध्ये असणाऱ्या प्रांतीय विधानसभेच्या सदस्यांमधून समितीचे प्रतिनिधी निवडले होते. भारताची राज्यघटना तयार होण्यापूर्वी ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९३५’द्वारे संपूर्ण देशाचा कारभार चालत होता, पुढे जाऊन ब्रिटिशांनी ‘भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा-१९४७’ ब्रिटिश संसदेमध्ये संमत करून घेतला आणि त्याद्वारेच भारतीय राज्यघटना समितीची निर्मिती करण्यात आली. भारताची ही राज्यघटना समिती एकूण दोन वर्ष ११ महिने व १८ दिवस कार्यरत होती. एकूण ११५ दिवस एकत्र येऊन या समितीने काम केले. १९५२या वर्षी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत भारताची राज्यघटना समिती हीच भारताची संसद म्हणूनही कार्यरत होती. विशेष बाब म्हणजे, ३८९ सदस्यांच्या या समितीत केवळ पंधरा महिला होत्या. भारतीय राज्यघटनेचा कच्चा व प्राथमिक मसुदा हा बी.एन. राव या सुप्रसिद्ध घटनातज्ज्ञांनी तयार केला होता. या कच्च्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप प्राप्त करून देण्याचे व आधुनिक भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे अत्यंत क्लिष्ट काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनेच्या मसुदा समितीने केले. हेच बी.एन. राव घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार म्हणूनही कार्यरत होते. राज्यघटना समितीअंतर्गत अनेक समित्या व उपसमित्याही होत्या. यामध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अधिकार समिती, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यांक, आदिवासी यांच्याबाबत सल्लागार समिती, आचार्य जे.बी. कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकार उपसमिती, हरेंद्र मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्यांक उपसमिती, ईशान्य भारत व आदिवासी भाग आसाम यांच्यासाठी गोपीनाथ बोर्डोलोई यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती, अशा अनेक समित्या व उपसमित्या राज्यघटना समितीअंतर्गत कार्यरत होत्या. या समित्यांना ज्या जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या त्या पार पाडण्यासाठी राज्यघटना समितीच्या वेळेव्यतिरिक्त या समित्या भेटून सातत्याने कार्यरत असत. या समित्यांमध्ये सर्वात महत्त्वाची समिती अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यघटनेची मसुदा समिती होती. राज्यघटना समितीवर कायमच होणारी एक टीका म्हणजे ही समिती थेट लोकांद्वारे निवडलेली नव्हती, अशी होय. मात्र या टीकेमध्ये फारसे तथ्य नाही. राज्यघटना समितीचे सर्व सदस्य हे जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर व लोकनेते होते. या समितीत राज्यघटना व घटनात्मक बाबतीत अनेक विद्वान व जीवनाच्या वेगवेगळ्या प्रांतात सर्वोत्कृष्ट कौशल्य असणाऱ्या अत्यंत कार्यक्षम व्यक्ती सदस्य होत्या. समितीमध्ये समाजाच्या जवळपास प्रत्येक वर्गाचे प्रतिनिधी होते. त्यामुळेच जवळपास तीन वर्षे चाललेल्या राज्यघटना समितीच्या कामात प्रत्येक बाबतीत गहन विचारविनिमय होऊनच समितीने पुढील पाऊल टाकले. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात स्पष्टपणे इशारा दिला होता, ‘‘राज्यघटना कितीही चांगली असली आणि ती वाईट लोकांच्या हातात पडली तर ती राज्यघटना पूर्णपणे निरुपयोगी आहे. पण दुसरीकडे राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ज्यावेळी त्या राज्यघटनेची अंमलबजावणी चांगले लोक करतील त्यावेळी ती जनतेच्या उपयोगी पडेल’’.