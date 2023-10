नअस्कार! मथळा वाचून तुम्ही बुचकळ्यात तरी पडला असाल किंवा पोटात खड्डा तरी पडला असेल. सध्या आमचा मुक्काम पुण्याहून (पक्षी : कोथरुड) हलला असून दक्षिण मुंबईत आला आहे, याचा हा पुरावा!! अहो, कशाला, असं काय विचारता? ‘टाटा लिट फेस्ट’ सुरु झालाय, हे माहीत नाही का?..हाऊ देसी यु आर..!!

टाटा लिटरेचर फेस्टिवल हे एक सर्वांगसुंदर प्रकरण असतं. यंदाचं हे चौदावं वर्ष. टाटासमूह अतिशय नेटक्या पध्दतीनं या फेस्टिवलचं आयोजन करतो. टाटा लिटफेस्ट म्हटलं की आपोआप ओठांवर ‘वॉव’ असं आलंच पाहिजे. एक प्रकारचं हे आपलं साहित्य संमेलनच. पण याची ‘कळा’ वेगळी. हे ऑनलाइनही होतं, आणि ऑफलाइनही!!

देशोदेशीचे मोठमोठे लेखक इथं येऊन एखादा वाङमयीन प्रवाह किंवा कलाकृतीवर इंग्लिश भाषेत पंचतारांकित चर्चा करतात. चर्चा करताना विनोदबिनोदही करतात. यंदाची ही साहित्यजत्रा सुरुदेखील झाली आहे. उद्या-रविवारी ती संपेल. त्याआधी ‘टाटा लिट फेस्ट’चे साहित्य पुरस्कार जाहीर केले जातील. सध्या त्याची चिक्कार उत्सुकता आहे.

हे संमेलन खऱ्या अर्थानं अखिल भारतीय असतं. आसामपासून केरळापर्यंत ठिकठिकाणाहून लेखक आलेले असतात. काही परदेशी अतिथी लेखकही असतात. संमेलनाचा मांडव कुठंशी घातलाय म्हणून बघत बघत गेले. कुणीतरी सांगितलंन की ‘गो टु ‘एनसीपीए’! गेले…

एनसीपीए’च्या प्रांगणात शिरल्यावरच साहित्य आणि सारस्वतांचा दिमाख जाणवला. स्वच्छ बंगाली कुडत्यातले बुद्धिमान दिसणारे सारस्वत हातात वाफाळती कॉफी घेऊन गप्पा मारत उभे होते. डावीकडल्या कॅफेटेरियामध्ये युवकयुवतींचा आंग्ल किलबिलाट ऐकू येत होता. पिझ्झाचा खमंग दर्वळ नाकाशी रेंगाळून गेल्यानं अस्वस्थ व्हायला झालं. खरं तर गेल्या गेल्या लागलीच खाण्यापिण्याची सोय करुन साहित्यिकांची एकाग्रता ढळू देऊ नये, असं माझं मत आहे.

इथलं वातावरण इंग्लिश असतं म्हणून या भागात मराठी लोक फारसे फिरकत नाहीत. तरी बरं, हे संमेलन चक्क विनामूल्य आहे. अगदी नावनोंदणी करायचीही गरज नसते. सहज जावं. मी आपोआप मराठी चेहरे शोधायला लागले…

…एकेकाळी इथं, या मांडवात, नाही म्हणायला किरण नगरकर बिनधास्तपणे फिरताना दिसायचे. शोभा डे दिसायच्या. अजूनही दिसतात.

काही वर्षापूर्वीपर्यत अनिल धारकर नक्की दिसायचे. का कुणास ठाऊक, मी त्यांना कायम मराठीच मानत आले होत्ये. पूर्वी एकदा त्यांना गाठून (मराठीत) बोलायचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांनी माझ्या पलिकडे पाहिलंन!! जाऊ द्यात. पहिल्याच दिवशी, शुक्रवारी ‘इन प्रेज ऑफ फ्रेज’ हा परिसंवाद होता.

संवादक होते, सुप्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक मेहदी हसन!...आणि वक्ते होते शशी थरुर!! यांचं इंग्लिश शेक्सपीअरलाही कळायला जड जातं, अशी एक इंग्रजी भाषेत आख्यायिका आहे म्हणतात. कुणीतरी हातात पत्रक दिलं. त्या पत्रकात त्यांच्याबद्दल लिहिलं होतं-

It is said that language is the defining attribute that raises humankind above other species. A consummate wordsmith talks about how he developed his love for the English language, his inspirations and role models…

…पुढचं काही वाचण्याच्या भानगडीत पडलेच नाही. कारण तेवढ्यात डॉ. थरुर आलेच! माझ्याकडे बघून हसत हसत म्हणाले, ‘सेल्फी घ्यायची आहे का? चला, घेऊ या!’ असो.

इथलं वातावरण बघून वाटलं, आपलं (अ. भा. ) मराठी साहित्य संमेलन अशा वातावरणात कधी भरेल? कधी? कधी? कधी? इथून पुण्याला गेल्यावर पीडी पाटीलसाहेबांना फोन करणार आहे. त्यांनी मनावर घेतलं तर मी म्हणत्ये, काय कठीण आहे?