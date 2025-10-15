satirical-news

भोजनादेश ते जनादेश..!

From food orders to mandates: Mahayuti chatter and political khichdi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दादू : (तृप्त मनाने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव..!

सदू : (पेंगुळलेल्या आवाजात) होऊऽऽब्ब्वा..!!

दादू : (चमकून) हा कसला आवाज?

सदू : (खुलासा करत) ढेकर रे दादूराया, ढेकर…! पोट तुडुंब भरलंय!!

दादू : (डोळे मिटून समाधानाने) तू आलास, तू जेवलास आणि तू जिंकलंस!! कित्ती बरं वाटलं म्हणून सांगू?

maharashtra
political
political leader
political parties

