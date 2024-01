ढिंग टांग : घरघर में अंबाडाळ..! (अर्थात पुन्हा सदू आणि दादू…)

political leader going to Ayodhya Ram Mandir Pooja on 22nd January 2024 politics Sakal

ब्रिटिश नंदी सदू : (उगीचच डिवचण्यासाठी फोन करत) म्यांव म्यांव!! दादू : (फोनमध्ये चिडून) कोण टोमणे मारतंय? कुणाची ही बिशाद? सदू : (खुदकन हसत) दादूराया, अरे मीच बोलतोय! तुझा लाडका धाकटा भाऊ!! सहज फोन ट्राय केला! म्हटलं, बघू उचलतोस की नाही!! दादू : (निवळत) हल्ली मी येतील ते सगळे फोन उचलतो! पण फारसे कुणी करतच नाहीत!! ते बरंच आहे!! सदू : (पुटपुटत) दिवस असेच फिरतात, दादूराया!! एक काळ असा होता की तू कुणाचे फोन घेण्याची तसदी घेत नव्हतास! खुद्द माझे फोन उचलत नव्हतास!! साधी टाळी देत नव्हतास! आता टाळी मागणारंही कुणी उरलं नाही… दादू : (रागावून) पुरे पुरे! मी फोन उचलत नव्हतो! मी माणसांना भेटत नव्हतो! मी बाहेर हिंडत नव्हतो!! सगळी टेप दरवेळेला वाजवू नका! कंटाळा आलाय मला!! सदू : (शिताफीने विषय बदलत) ते सोड! अयोध्येला जाणार आहेस? दादू : (सावध पवित्रा घेत संशयानं) तू जाणार आहेस? सदू : (अतिसावध पवित्रा घेत) बघू…अजून ठरवलं नाही! जाईनही, किंवा नाहीही जाणार!! दादू : (सर्द होत) हे काय उत्तर झालं? एकतर माणूस जातो, किंवा नाही जात! तू जातोयस का, याचं उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ एवढंच आहे!! मखलाशी करु नकोस! तुझं काय बुवा, बुकिंग असेल, स्पेशल निमंत्रण असेल ना तुला!! सदू : (खांदे उडवत) आपल्या महाराष्ट्रातून तसं कोणीच चाललेलं नाही!! मी का जाऊ? दादू : (आपल्याला काय त्याचं? या पवित्र्यात-) मी तर बुवा नाशकात जाऊन काळाराम मंदिरात घंटा वाजवून येणार आहे!! सदू : (शांतपणे) मी बहुधा वडाळ्याच्या मंदिरात जाऊन येईन! तेसुद्धा पहाटे, गर्दी कमी असताना!! दादू : (न राहवून भोचकपणाने) महाराष्ट्रातून बाकी कुणीही जात नाहीए, हे कोणी सांगितलं तुला? सदू : (काडी घालत) नानासाहेब, दादासाहेब आणि भाईसाहेब यांनीही तिथल्या गर्दीत जाण्यापेक्षा नंतर जायचं ठरवलं आहे म्हणे!! मोठे साहेबही नंतर जाणार असं म्हणाले आहेत!! दादू : (संतापातिरेकानं) गद्दार, विश्वासघातकी, सत्तालोलुप!! त्यांचं नाव घेऊ नकोस! ते कुठे जातात, याच्याशी मला काहीही कर्तव्य नाही!! सदू : (आणखी दोनतीन जळत्या काड्या टाकत) हक्काची निमंत्रणं असून आणि घरचं कार्य असूनही ते जाणार नाहीत, मग आपण तरी त्या गर्दीत कशाला घुसायचं? हो की नाही? दादू : (सावरुन घेत) मलाही निमंत्रण होतं! त्यांनी पोष्टानं पाठवलंन… सदू : (रॉकेल ओतत) तुझ्यासारख्या कडवट माणसाला पोष्टानं निमंत्रण पाठवणं गैरच वाटलं मला! काहीही झालं तरी तुझं योगदान खूप मोठं आहे… दादू : (संतापाने बेभान होत) गेले उडत!! असल्या लोकांना मी भीक घालत नसतो! नमकहराम लेकाचे!! सदू : (खवचटपणाने) थोडक्यात आपल्या महाराष्ट्रातून कुणीही अयोध्येला जाणार नाही तर! निमंत्रणवालेही घरी, आणि बिननिमंत्रणाचे लोकही घरीच!! दादू : (तत्त्वज्ञवृत्तीनं) देव सर्वांभूति आहे! तो तिथंही आहे, आणि इथंही!! आपण काय करायचं बावीस तारखेला, ते ठरव! सदू : (आयडिया सुचवत) हल्ली बाजारात कैऱ्या मिळतात! घरच्याघरीच अंबाडाळ करुन खा हो!! आणि मोदीजींनी सुचवल्याप्रमाणे पाच दिवे लावून दिवाळी साजरी कर!! कंदिल काढून ठेवला असशील तर पुन्हा लाव!! फराळाचे चार पदार्थ घरीच करुन, स्वत:च खा!! - जय महाराष्ट्र!