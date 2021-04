पाया आरोग्याचा नि सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा

देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा विचार करताना उत्पादन, वाहन क्षेत्र किंवा आयटी याच क्षेत्रांचा प्रामुख्याने विचार होतो. परंतु,आरोग्य क्षेत्रात योग्य पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक झाल्यास या क्षेत्रात सुद्धा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपीत) भर घालून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याची क्षमता आहे. आरोग्य क्षेत्रावरील तरतुदीत भरीव वाढ न होता ही देशांतर्गत आरोग्यसेवेची बाजारपेठ तिपटीने वाढून सन २०२२ पर्यंत ती ८.६ लाख कोटीवर पोचेल. या वाढत्या बाजारपेठेत डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आरोग्यसेवा आणि भारतातील आरोग्य पर्यटन यांचा मोठा वाटा असेल. या बाजारपेठेच्या आकारमानाचा विचार केल्यास आरोग्य क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी येणाऱ्या काळात “आयटी” क्षेत्र ठरणार अशी भाकिते अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहेत. शहरी भागात बदलत्या जीवनशैलीमुळे होणारे आजार अधिक आहे, तर ग्रामीण भागात साथीचे तसेच पोषण आहार कमतरता, अस्वच्छता इ. मुळे पसरणाऱ्या रोगांचा प्रसार आहे. त्यामुळे अन्य क्षेत्रांतील ग्रामीण-शहरी भेद आजारांबाबतही दिसतो. सध्या महासाथीने आणि त्यामुळे होत असलेल्या संसर्गाने धुमाकूळ घातला असला तरी अलीकडच्या वर्षांचा विचार करता असंसर्गजन्य, जीवनशैलीतून उद्भवणारे आजार वाढताहेत. २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या चौदाव्या राष्ट्रीय आरोग्य पाहणीनुसार सुमारे ६२ टक्के भारतीय संसर्गजन्य नसलेल्या रोगांचे बळी ठरताहेत. यात हृदयविकाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल कर्करोग आणि मधुमेहाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. याच अहवालानुसार भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. इतर महत्त्वाच्या निर्देशांकातकाही सकारात्मक बाबी आहेत. उदाहरणार्थ ,अर्भक मृत्यूदरात घट सकारात्मक आहे. वाढलेले आयुर्मान आणि आजारांचे बदलत जात असलेले स्वरूप पाहता भारतात आरोग्यसेवेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सन २०१५-२० या कालावधीत आंतररुग्ण विभागात सरासरी १३% रुग्ण वाढ झाली आहे, तर याच दरम्यान टेलीमेडिसीनच्या मागणीत २०% सरासरी वाढ नोंदवली गेली. सन २०१२ साली आरोग्यविषयक चाचण्या आणि पॅथोलॉजी लॅब यांची बाजारपेठ ५ अब्ज डॉलर होती ती वाढून २०२० साली ३२ अब्ज डॉलर झाली. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य आराखड्याची अंमलबजावणी झाल्यास आगामी १० वर्षात संपूर्ण आरोग्य क्षेत्राची बाजारपेठ सुमारे २०० अब्ज डॉलरपर्यंत विस्तारेल. परिणामी, जागतिक पातळीवर भारत आरोग्यक्षेत्रातील तिसरी मोठी बाजारपेठ म्हणून उभा राहील. मेडिकल टुरिजम – फिक्कीच्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी किमान पाच लाख किंवा त्याहून अधिक रुग्ण उपचारांसाठी येतात. यामध्ये आग्नेय आशिया, आफ्रिका, पश्चिम आशिया या भागातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक असली तरी गेल्या काही वर्षात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, रशिया या देशातून देखील अनेक रुग्ण परवडणाऱ्या आणि उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवेसाठी भारताला पसंती देत आहेत. भारतात मेडिकल टुरिजमची बाजार पेठ ५ ते ६ अब्ज डॉलरची असून रुग्णांसाठी शिथिल केलेल्या व्हिसा नियमावलीमुळे यात आणखी वाढ अपेक्षित आहे. गुणवत्तापूर्ण उपचार तामिळनाडूमधील चेन्नई शहर आरोग्य सेवेची राजधानी म्हणून नावारूपास आले. त्याचसोबत गुरुग्राम, जालंदर, हैदराबाद, बेंगलोर या शहरांमध्ये मेडी-सिटी (आरोग्य विषयक आधुनिक सुविधा पुरवणाऱ्या वसाहती) स्थापन झाल्या. आगामी काळात मेडिकल टुरिजमकडे वाढता कल लक्षात घेता प्रत्येक राज्यात अशाप्रकारे मेडी-सिटी उभारण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. शहरांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोग्यव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेची सांगड घालणे अपरिहार्य झाले आहे. दळणवळणाच्या सुविधा, आंतरराज्य किंवा आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, कुशल डॉक्टर, तंत्रज्ञ यांची उपलब्धता यामुळे आपली शहरे आरोग्यकेंद्री अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनू शकतात. डिजिटल तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा वेग हाही शहरांसाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरतो.स्मार्ट सिटी मिशन अहवालानुसार शहरातील व्यक्ती, ग्रामीण व्यक्तीच्या तुलनेत आरोग्य तपासणीसाठी पाच पट, तर डॉक्टरांच्या शुल्कावर आणि गोळ्या औषधांवर सुमारे अडीच पट अधिक खर्च करतो. ‘आयुषमान भारत’ योजनेमुळे भारतात विमा कवच असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. परिणामी,खिशातून होणाऱ्या खर्चाची चिंता कमी होऊन विम्याअंतर्गत गुणवत्तापूर्ण उपचार घेण्याकडे लोकांचा कल वाढला. कोरोना महासाथीमुळे जगभरातील धोरणकर्त्यांनी आरोग्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या महासाथीतून सावरताना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काळाची पावले ओळखत आरोग्य सुविधा बळकट करताना त्याआधारे अर्थव्यवस्था कशी सक्षम होईल, याकडेही लक्ष द्यायला हवे. (शिरोळे आमदार असून, देव ‘सीपीसी अॅनालेटिक्स’चे सहसंस्थापक आहेत.)



