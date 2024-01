बाणेदार नोकरशहाचे प्रांजळ आत्मकथन

through the broken glass an autobiography authored by t n seshan Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - राहुल गोखले हिंसाचार, मतपेट्या पळविणे, नियम सर्रास धाब्यावर बसविणे अशा बाबींनी निवडणुकांना गालबोट लागत असताना टी. एन. शेषन यांच्या रूपाने एक कर्तव्यकठोर मुख्य निवडणूक आयुक्त देशाला लाभला. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील शुचितेला प्राधान्य देतानाच सुधारणांनाही चालना दिली. नोकरशहा म्हणून चार दशके कार्यरत असणाऱ्या शेषन यांना सर्वाधिक लोकप्रियता लाभली ती मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून. वडील नामांकित वकील, भाऊ आयएएस अधिकारी. त्यामुळे शेषन यांचाही ओढा आयएएस अधिकारी होण्याकडेच. देशात प्रथम क्रमांकाने परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शेषन यांनी आयएएस होणे पसंत केले. नोकरशहा म्हणून शेषन यांच्या वाट्याला अनेक पदे आली; मात्र प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपल्या परखडपणाचा प्रत्यय दिला याची साक्ष अनेक घटनांतून पटेल. भ्रष्टाचाराचा आरोप असणाऱ्या एका ग्रामसेवकावर त्याची पत्नी एका पक्षाची तालुका समिती प्रमुख असूनही शेषन यांनी निलंबनाची कारवाई राजकीय दबावाला बळी न पडता केली होती. परिवहन विभागाचे संचालक म्हणून त्यांनी बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली; त्याविरोधातला संपही निपटून काढला. बसचालकाचा परवाना मिळवून शेषन स्वतः बस चालवत असत. नेमक्या अडचणी कोणत्या हे समजून घेण्यासाठी शेषन यांनी हे केले, हे वाचून अचंबा वाटेल. मदुराईचे जिल्हाधिकारी असताना हिंदीविरोधी आंदोलन आपण कसे हाताळले, याचे वर्णन त्यांनी केले आहे. शेषन यांची नियुक्ती अणुऊर्जा विभागात सचिव म्हणून झाली. विक्रम साराभाई आणि डॉ.होमी सेठना यांच्यातील शीतयुद्धाचे ते बळी ठरले. वार्षिक गोपनीय अहवालात सेठना यांनी आपल्याबद्दल अनुदार उल्लेख केले; त्याविषयी आपण पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत जाऊन दाद मागितली आणि अखेरीस इंदिरा गांधी यांनी आपल्याला ‘न्याय’ दिला याची कथन केलेली कहाणी वाचकाला खिळवून ठेवणारी. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात वन आणि वन्यजीव या नवीन मंत्रालयाच्या सचिवपदी शेषन यांची झालेली नियुक्ती, राजीव गांधी यांच्या वृक्षारोपणाच्या महत्वाकांक्षी योजनेतील अव्यवहार्यता त्यांच्यासमोर मांडण्याचे दाखविलेले धाडस, पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सुरक्षेची शेषन यांच्याकडे सोपवलेली धुरा, विशेष सुरक्षा गटाला (एसपीजी) वैधानिक स्वरूप देण्यासाठी मांडलेल्या विधेयकाचा शेषन यांनी तयार केलेला मसुदा, कॅबिनेट सचिवपदी झालेली नियुक्ती हा सर्व पट शेषन यांनी उलगडून दाखविला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची धुरा चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना आपल्याकडे सोपविण्यात आली; त्या पदासाठी आपण उत्सुक नव्हतो, हे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. १९९१च्या लोकसभा निवडणुका देशभर होत असताना कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीर असणाऱ्या पंजाबात त्यांनी निवडणूक प्रलंबित ठेवल्या. आयोगाला तो अधिकार आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी कायद्यातील नेमके कलम शोधून काढले. आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा शेषन यांनी धरलेला आग्रह सर्वविदित असला तरी त्या वाटचालीत कसोटी पाहणाऱ्या क्षणांचा तपशील मुळातूनच वाचायला हवा. निवडणूक खर्चावर बंधने; प्रचार आणि मतदानाचे ध्वनिचित्रमुद्रण करण्याची रूढ केलेली पद्धत; त्यायोगे नियमांच्या पायमल्लीला घातलेला आळा; मतदानात गैरप्रकार झाल्यास निवडणूक रद्द करण्यापर्यंतचे धाडसी निर्णय; निवडणूक ओळखपत्रांच्या अनिवार्यतेविषयी आग्रही भूमिका; निवडणुकीच्या काळात ध्वनिक्षेपकांच्या वापरापासून मंत्र्यांच्या संचारापर्यंत घातलेले निर्बंध व त्यांची कडक अंमलबजावणी इत्यादी अनुभवकथन शेषन यांनी केले आहे. अशा निर्णयांमुळे राजकीय पक्षांचा रोष ओढवून घ्यावा लागला; त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्याचे कसे अनेकदा प्रयत्न झाले; निवडणूक आयोगात दोन आयुक्त नेमून त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या समकक्ष कसे केले, यांचेही त्यांनी वर्णन केले आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता व प्रतिष्ठा आणि निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता यांत त्यांनी लक्षणीय भर घातली, याचा प्रत्यय पुस्तकातून येतो. पुस्तक: थ्रू दि ब्रोकन ग्लास लेखक: टी.एन. शेषन प्रकाशक: रूपा पब्लिकेशन्स पाने: ३६८; मूल्य: ७९५ रुपये