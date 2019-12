के दिल अभी भरा नहीं...

भारतीय सैन्याबद्दल सर्वांनाच प्रचंड आकर्षण असतं. भिन्न राजकीय मतं, जात, धर्म, लिंग असलेला भारतीय नागरिक भारतीय सैन्याबाबत मात्र एकच भावना मनात ठेवतो. मी सैन्यातून ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ पूर्ण करून आता पुण्यात व्यवसायात स्थिरस्थावर झाले आहे. सैन्याबद्दल शौर्य, साहस, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, पार्टी, राहणीमान याबद्दल सर्वांना कौतुक, कुतूहल असतं, पण कोणत्याही सैनिकाच्या आयुष्यात असलेला सर्वांत महत्त्वाचा पैलू कायम दुर्लक्षित राहतो. सैनिकाच्या आयुष्यातील नाती-गोती किंवा नवीन भाषेत बोलायचं झालं तर ‘लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिप!’ ‘बॉर्डर’ सिनेमातील ‘संदेसे आते हैं...’ या गाण्यामुळे आपल्याला या नात्याची अनुभूती येते. पत्र, फोन, व्हिडिओ कॉलद्वारे सैनिक आपली जवळची नाती जपून ठेवतो.

माझ्या परिचयातील एका ऑफिसरच्या आयुष्यातील किस्सा खूपच जबरदस्त! लग्नानंतर चार दिवसांनी रिसेप्शन होतं. नवी नवरी घरी आली, पण ‘ऑपरेशनल इमर्जन्सी’मुळे त्याला दोनच दिवसांत ड्यूटीवर रुजू व्हावं लागलं. साहजिकच रिसेप्शनला नवरी मुलगी एकटीच उभी! आहे की नाही एखाद्या कथा-कादंबरीत शोभेल असा प्रसंग! असे अनेक प्रसंग प्रत्येक फौजीच्या बाबतीत घडून गेलेले असतात.

एकत्र सहवासाची अनिश्‍चितता, दुर्गम भागातील पोस्टिंग, जिवाची जोखीम अशा कारणांमुळे नात्यांचे दोर मजबूत होतात. माझ्या लग्नाला ११ वर्षे झाली. लग्नाआधी ३-४ वर्षांचा सहवास. आम्ही दोघेही आर्मी ऑफिसर. लग्नानंतर मी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये, तर नवरा आसाममध्ये, अशी आमच्या वैवाहिक आयुष्याची सुरुवात झाली. मग थोडी सुटी काढून दिल्लीत भेटायचं, कधी मी त्याच्या पोस्टिंगच्या ठिकाणी जायचं, तर कधी त्यानं माझ्या. भरपूर पत्रं लिहायची. (फोन करणं फारच खर्चिक होतं तेव्हा.) अजूनही ती पत्रं वाचताना प्रत्येक दिवसाची आठवण होते. नंतर माझी बदली पश्‍चिम बंगालमध्ये झाली व थोडा प्रवास कमी झाला. एकदा भेटण्यासाठी आठ तास रस्त्यानं प्रवास व १२ तास रेल्वेनं प्रवास केला. पण हे सर्व करण्यात वेगळी ओढ, मजा व प्रेम होतं. लग्न म्हटलं, की नवरा-बायकोनं एकत्र राहणं हे ओघानं आलंच. पण, आमच्या बाबतीत तो योग जुळून यायला तीन वर्षे गेली. पुढे मी आर्मीतून बाहेर पडले. नवऱ्याचे पुन्हा फील्ड पोस्टिंग आले. मी पुण्यात व्यवसाय सुरू केला. आता माझा नवरा पोस्टिंगवर फिरतो, तर मी पुण्यात. माझ्या मुलीला दोन घरं- आईचं व बाबाचं.

आजूबाजूचा मित्रपरिवार - नातेवाईक यांच्याकडून बरेचदा कुजबूज ऐकू येते, ‘तुम्ही असं कसं राहता? ह्यांचं सगळं व्यवस्थित आहे ना? विदुल, तू तुझा नोकरी-व्यवसाय सोडून का नाही नवऱ्याबरोबर राहत? (‘फेमिनिस्ट’ युगात बहुसंख्य तरुण मुलींकडूनच हा संवाद ऐकू येतो बरंका!) तुमची मुलगी कशी काय राहते बुवा?’ तर काही मैत्रिणी म्हणतात ‘हिचं बरंय बुवा, हिला जबाबदाऱ्या नाहीत, नवऱ्याकरिता रोज डबा बनवायला नको.’ ‘लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिप’मध्ये सुद्धा एक वेगळीच मजा असते बरंका... नवरा, बायको एकत्र असले, की ग्रॅंटेड धरायला लागतात. मग एकमेकांकरिता दिलेला वेळ असो वा कर्तव्य, पण आमच्या बाबतीत वेगळंय. ‘लाँग डिस्टन्स’मुळे रोजच्या सर्वच कामांत दोघेही सक्षम होतात, मग ती घरातली असो अथवा बाहेरची. भेटलो की भरभरून एकमेकांकरिता वेळ देतो. आज एअरपोर्टवर एकमेकांकरिता वाट बघतानाची हुरहूर मला अजूनही कॉलेजच्या दिवसांची आठवण करून देते. मजेत आम्ही कायम म्हणतो, We are still girlfriend - boyfriend.

कोणत्याही नात्याकडून अपेक्षा ठेवू नये, असं सर्वच समुपदेशक, आध्यात्मिक गुरू सांगत असतात. आमच्या बाबतीत मात्र हे आपसूकच घडतं. आम्ही वाढदिवस, दिवाळी, दसरा यांकरिता कदाचित कधीच एकत्र नसू; पण एकत्र असणारा प्रत्येक दिवस आम्हाला दिवाळी-दसऱ्यासारखा वाटतो. एकत्र मिळणारा प्रत्येक क्षण सेलिब्रेट करायचा आमचा प्रयत्न असतो. मुलीकरिता मात्र हे सारं थोडं अवघड जातं. मित्र-मैत्रिणींचे आई-वडील ती कायम एकत्र बघते, तेव्हा थोडीशी गडबडते. पण, ‘हिचे वडील लष्करात आहेत,’ हा उल्लेख अभिमानानं होतो तेव्हा तीसुद्धा कणखर व जबाबदार होते.‘लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिप’ आजकाल सर्वच क्षेत्रांत बघायला मिळते. मग मर्चंट नेव्ही असो, अथवा व्यावसायिक दौरा. पण यामुळे बहुसंख्य नवरा-बायकोमध्ये कलह होताना आपण बघतो. मात्र थोडा आत्मविश्‍वास, एकमेकांवरील विश्‍वास व ओढ आणि वडिलधाऱ्यांचा पाठिंबा असल्यास हे नातं खूप सुंदर फुलू शकतं. अजूनही सुटी संपून परत जाताना मनात एकच भावना असते. अभी ना जाओ छोडकर, के दिल अभी भरा नहीं!

लेखिका कॅप्टन (निवृत्त), व स्‍पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षक आहेत.