आपली राज्यघटना : दैनंदिन जीवनाचा आधार

सकाळ वृत्तसेवा - ॲड. भूषण राऊत भारतीय राज्यघटना ही देश म्हणून कितीही महत्त्वाची असली, तरी आपल्या राज्यघटनेविषयी लोकांमध्ये फारशी जागरूकता नाही, हे खरे आहे. अनेकदा सर्वसामान्य नागरिकांना राज्यघटनेशी आपला काय संबंध, असा प्रश्न पडतो. काहीजण पुढे जाऊन राज्यघटनेचा आपल्याला काय उपयोग, अशीदेखील पोरकट भाषा करतात. मात्र, आपण दैनंदिन पातळीवर जे जीवन जगत आहोत, तेसुद्धा भारतीय राज्यघटनेमुळे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आता तुम्ही म्हणाल की, हे कसे ? उदाहरणार्थ, मी लेख लिहित आहे. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेने मला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. हा लेख आपण वाचत आहात, याचे कारण भारतीय राज्यघटनेने प्रसारमाध्यमांना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार आणि स्वातंत्र्य दिले आहे. कोणी हा लेख पुण्यातून वाचत असेल तर कोणी मुंबईतून तर कोणी दिल्लीतून याचे कारण भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना या देशात कुठेही, कोणत्याही बंधनांशिवाय जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना स्वतःचा व्यवसाय निवडण्याचे व ते करण्याचेही स्वातंत्र्य दिलेले आहे. इतकेच काय, आपण आपला हवा तो धर्म निवडू शकतो अथवा उद्या एखाद्या व्यक्तीला वाटले, की स्वतःचाच एक वेगळा धर्म तयार करायचा तर ती व्यक्ती तो धर्म तयार करू शकतो, याचे कारण भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना धर्माचे व भक्तीचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. उद्या तुम्ही एखादा एखादी संघटना अथवा पक्ष काढायचा विचार करू शकता किंवा स्वतःची कंपनी सुद्धा काढू शकता, याचे कारण भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला ते स्वातंत्र्य व अधिकार दिलेले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या तिसऱ्या भागात हे सर्व अधिकार नमूद आहेत. कलम १४ कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत, हे स्पष्ट करते, तर राज्यघटनेचे कलम १५ जन्म, धर्म, वंश, जात आणि लिंग या आधारावर भेदभाव करण्यास संपूर्णपणे मनाई करते. राज्यघटनेच्या कलम १७ नुसार अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरवण्यात आला असून कलम १८ प्रमाणे सर्व प्रकारच्या उपाध्यांना मनाई करण्यात आली आहे. जसे की महाराज, नाईटहुड इत्यादी. या विभागातील सर्वात महत्त्वाचे कलम म्हणजे कलम १९ आहे. कलम १९ मध्ये सुरुवातीला सात स्वातंत्र्ये निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र सध्या त्यातून मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून काढून घेतल्याने आता केवळ सहा स्वातंत्र्ये राहिली आहेत. यामध्ये विचार व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण मार्गाने व निःशस्त्रपणे एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य, देशातील कोणत्याही भागात मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, देशातील कोणत्याही भागात जाऊन कायमस्वरूपी निवास करण्याचे स्वातंत्र्य तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणताही धंदा अथवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. या स्वातंत्र्यासोबत काही बंधनेसुद्धा घालण्यात आली असून, नैतिकता अथवा परदेशी राष्ट्रांसोबतचे संबंध, सार्वजनिक शांतता अशा काही मुद्द्यांवर सदर स्वातंत्र्यांवर सरकार बंधने घालू शकते. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून न्यायालयांचा अपमान होईल अथवा कोणाची तरी बदनामी होईल अथवा कोणताही गुन्ह्याला उद्युक्त केले जाईल, अशी विधाने कोणताही नागरिक करू शकत नाही. कलम १९ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मुक्त स्वातंत्र्य देण्यात आले असले, तरी सर्वसामान्य नागरिक अथवा आदिवासी यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारला या विशेष कायदे करण्याचेदेखील अधिकार आहेत. कलम १९ मध्ये सुरुवातीला मालमत्तेच्या अधिकाराचा समावेश होता. मात्र १९७८मध्ये घटनादुरुस्ती करण्यात येऊन मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेच्या बाहेर काढण्यात येऊन तो एक सर्वसामान्य घटनात्मक अधिकार करण्यात आला. कलम १९ हे नागरिकांसाठी अनेक स्वातंत्र्यांची जननी आहे. कलम १९ मध्ये नागरिकांना असलेल्या घटनात्मक अधिकाराच्या आधारेच नागरिकांना माहितीचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. आज देशातील अंगठेबहाद्दर अथवा उच्चशिक्षित, कोणीही देशाच्या कोणत्याही भागात जाऊन रोजीरोटी कमावू शकतो आणि स्वतःचा अथवा स्वतःच्या कुटुंबाचा जगण्याचा दर्जा उंचावू शकतो तो केवळ कलम १९ मुळेच !