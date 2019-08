World Photography Day : प्रोफेशनल फोटोग्राफीसाठी हे आहेत 5 बेस्ट कॅमेरे

आजच्या घडीला फोटोग्राफीच्या छंदाला व्यवसायाचे रुप आले आहे. कोणताही सुंदर फोटो काढण्यासाठी त्यामागे फोटोग्राफरचे खूप कष्ट असतात. तसेच त्याच्याकडे असलेल्या कॅमेरालाही तेवढेच महत्त्व असते. नुकतेच फोटोग्राफीला सुरवात केलेला प्रत्येकजण कोणता कॅमेरा चांगला आहे हा प्रश्न हमखास विचारतो. फोटोग्राफीला सुरवात करणाऱ्या प्रत्येकासाठी Canon 1300D, 800D, 200D, Sony A6000, Nikon D5300 हे कॅमेरे खूप चांगले आहेत. प्रोफेशनल फोटोग्राफीसाठी कोणते कॅमेरे चांगले आहेत याचे काही पर्याय - 1. Canon EOS 5D Mark iii

कॅननचा हा कॅमेरा प्रत्येक वेडिंग फोटोग्राफरचा फेव्हरेट आहे. मात्र, कॅननमे Mark iv मॉडेल लॉंच केल्याने याचे उत्पादन थांबविण्यात आले आहे. मात्र, आजही Dynamic Range, Colour tone, Focus आणि Exposure या चार गोष्टींसाठी हा कॅमेरा सर्वोत्तम आहे.

किंमत- 1.9लाखपासून सुरवात 2. Sony A7R iii

सध्या मिररलेस जगात हा कॅमेरा खूप प्रसिद्ध आहे. इमेज आणि व्हिडिओ यांचा सर्वोत्कृष्ट दर्जा हे या कॅमेराचे वैशिष्ट्य आहे. वेडिंग स्टोरी, जोसेफ राधिक असे प्रसिद्ध वेडिंग फोटोग्राफर हाच कॅमेरा वापरतात.

किंमत- 2 लाख 3. Sony A7iii

कॅमेराचा स्पीड आणि कमीत कमी लाईटमध्ये चांगले फोटो ही या कॅमेराची वैशिष्ट्ये आहेत. हा कॅमेरा 24 मेगापिक्सलचा आहे. सर्वोत्तम व्हिडिओ क्वॉलिटी आणि आजूबाजूचा आवज कमीत कमी कॅच करण्यातही हा कॅमेरा सर्वोत्तम आहे.

किंमत- 1.4 लाख (फक्त बॉडी) 4. DJI Mavic series

सध्या ड्रोन कॅमेराची चलती आहे आणि त्यामध्ये DJI Mavic series खूप प्रसिद्ध आहे. ज्यामध्ये Mavic 2, Mavic 2 Pro हे दोन मॉडेल सर्वोत्तम आहेत. ड्रोन कॅमेरामुळे वाईड शॉट घेता येतात तसेच व्हिडिओमध्येही नाविन्य येते. सेनेमॅटीक व्हिडिओ करताना हमखास ड्रोन कॅमेराचा वापर केला जातो.

किंमत- 2.5-3 लाख 5. Nikon D850

अनेकांना एका विशिष्ट ब्रॅंडचा लळा असतो. तसेच कित्येकांचे निकॉनच्याबाबतीत आहे. अनेकवेळा कॅनन आणि निकॉन यांच्यात कोण भारी हे ठरवणे अवघड होते. मात्र, तुम्हाला जर निकॉन वापरण्याची सवय असेल तर Nikon D850 हा कॅमेरा सर्वोत्तम आहे. हा वापरायला अतिशय सोपा आहे. याच्या सेटींग्सही खूप सोप्या आहेत. हा कॅमेरा 45.7 मेगापिक्सलचा आहे. तसेच या कॅमेरामध्ये आधीपासूनच वाय-फाय आणि ब्लूटुथ सुविधा आहेत.

किंमत- 2.5लाख

