शोध गुप्तहेरांच्या कार्यपद्धतीचा....

मोसाद! जगभरातील सर्व गुप्तहेर यंत्रणांपैकी सर्वाधिक षड्‍यंत्रकारी संस्था. तिचं संपूर्ण नाव आहे - The Institute for Intelligence and Special Services. आपल्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून कणखरपणे आपल्या देशाची सुरक्षितता टिकविणारी ही सर्वोत्तम संस्था आहे - इस्राईलची ! इस्राईल - जगातील एकमेव ज्यू किंवा यहुदी राष्ट्र ! सभोवताली शक्तिशाली राष्ट्रं असतानाही इस्राईलने जगाच्या नकाशावर आपला ठसा उमटवला आहे.

हिटलरच्या वंशसंहारातून वाचलेल्या मूठभर यहुदी लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला इस्राईल हा लहानसा देश; परंतु या देशाने अल्पावधीतच प्रचंड प्रगती साध्य केली आहे. आजूबाजूच्या बलाढ्य अरब राष्ट्रांना हा देश पुरून उरला. या छोट्या देशाचं मनुष्यबळ कमी असलं तरी अफाट बुद्धिमत्तेच्या जोरावर तिथं आतापर्यंतची सर्वांत शक्तिशाली गुप्तचर संघटना निर्माण झाली, जिचं नाव आहे - मोसाद!

जगातील अन्य कोणत्याही देशाची गुप्तचर यंत्रणा इस्राईलच्या मोसादइतकी मिथक आणि रहस्यांनी वेढलेली नाही. सीआयएने ‘जगातील सर्वोत्कृष्ट गुप्तचर संस्था’ असे मोसादबद्दल उद्‍गार काढलेले आहेत. मोसादचं नाव निघालं की, इस्राईलचे मित्र आदराने बघतात, तर शत्रूंच्या मनात भय उत्पन्न होतं. खरंतर १९४० मधील इस्राईलच्या निर्मितीपासून मोसाद हे त्यांच्या जगण्याच्या सततच्या संघर्षातलं महत्त्वाचं शस्त्र आहे.

या पुस्तकाचे मूळ लेखक रोनाल्ड पायने हे हेरगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणारे प्रतिष्ठित ब्रिटिश वृत्तपत्र वार्ताहर होते. दहशतवाद आणि युद्ध याविषयांवर त्यांनी लिहिलेली अनेक पुस्तकं खूप गाजली. ‘मोसाद - इस्राईलची सर्वाधिक महत्त्वाची गुप्तचर यंत्रणा’ हे एक असंच बहुचर्चित पुस्तक. हे पुस्तक म्हणजे जगासमोर आलेला मोसादचा पहिला संपूर्ण इतिहास होय. अंगावर शहारे आणणाऱ्या एखाद्या थ्रिलरसारखा हा इतिहास वाटतो. अतिशय तटस्थ राहून मोसादमधील ऐतिहासिक घटनांच्या कारणांची आणि परिणामांची मीमांसा करण्यात लेखक कमालीचे यशस्वी ठरतात आणि हेच या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य आहे.

१९७२ च्या म्युनिकमधील हत्याकांडानंतर मोसाद एजंट्सनी ज्याप्रकारे १२ संशयितांचा जगभर पाठलाग करून त्यांना यमसदनी धाडलं, त्याची चर्चा तर सातत्याने जगभर करण्यात येते. जर्मनीतील निर्घृण अशा ज्यू वंशसंहारात महत्त्वाचा सहभाग असणारे नाझी अधिकारी ॲडॉल्फ आईकमन आणि हर्बर्ट क्रुक्स यांनी हिटलरच्या मृत्यूनंतर आपली ओळख लपवली आणि एका कोपऱ्यात सुखाने राहू लागले. अशा अधिकाऱ्यांना मोसादने त्यांच्याच घरात घुसून शिताफीने मारलं.

रोनाल्ड पायने यांनी लिहिलेल्या ‘मोसाद’ या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ॲड. जुई पालेकर-परळीकर यांनी केला आहे. हे लिखाण अत्यंत ओघवतं आहे. एकूण सात विभागांमध्ये पुस्तकातील २७ प्रकरणं विभागली गेली आहेत. मोसादचं संपूर्ण स्वरूप, त्याचा उद्देश या सर्व बाबीदेखील तपशीलवार मांडण्यात आल्या आहेत. मोसादच्या एकेका मोहिमेबाबतची माहिती प्रसंगनिहाय सांगण्यात आली आहे. त्यात सखोलता आणि विविध बारकावेही असल्यामुळे पुस्तक अधिक रोचक झालं आहे. हे वर्णन करत असताना लेखकाने रंजकता आणि थरार कुठंही कमी होणार नाही याचीही पुरेपूर दक्षता घेतल्याचं जाणवतं. पुस्तकातील घटनांचा कालखंड मोठा असला तरी लेखनशैली ओघवती असल्यामुळे पुस्तक वाचकांना खिळवून ठेवण्यात यशस्वी झालं आहे.

अर्थात, असं करताना लेखकाने मोसादचा केवळ उदो-उदो करण्याची भूमिका घेतलेली नाही, तर सर्व घटना प्रसंग तटस्थपणे मांडले आहेत. मोसादच्या यशस्वी झालेल्या मोहिमांबरोबरच ज्या मोहिमा अयशस्वी झाल्या, त्यांचीही चर्चा या पुस्तकात करण्यात आलेली आहे. झालेल्या चुका आणि मोहिमांमध्ये आलेले अडथळेही यात नमूद करण्यात आले आहेत.

मोसादने हाती घेतलेल्या विविध मोहिमांचं चित्तवेधक आणि रहस्यात्मक वर्णन यात आहे. त्या मोहिमांची आखणी करताना केला जाणारा विचार, त्या वेळी घेतली जाणारी काळजी, राजकीय घटना, मोसादमधील इतर हालचाली यांचा रहस्यभेद करणारं चित्रण यात आहे. एखादी मोहीम ठरवत असताना केवळ त्या मोहिमेच्या यशापयशावर अवलंबून असणाऱ्या राजकारणातील अनेक बाबीही या पुस्तकातून लक्षात येतात.

संदर्भग्रंथ म्हणून उपयुक्त ठरू शकेल इतक्या विस्तृत स्वरूपाची माहिती देतानासुद्धा वाचकाची उत्कंठा तेवढीच कायम ठेवण्याची लेखकाची ही लेखनशैली वाखाणण्याजोगी आहे. निव्वळ घटनांवरच भर न देता त्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तिरेखाही लेखकाने आपल्यासमोर तितक्याच ताकदीने उभ्या केल्या आहेत. या सिक्रेट सर्व्हिस एजन्सीमध्ये काम करणारे शिलेदार जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीची प्रतीकं तर आहेतच; पण त्याशिवाय ती माणसंही आहेत, याचीही जाणीव या व्यक्तिरेखांबाबत वाचत असताना होते.

सुरुवातीच्या काळात मोसाद ही महिला एजंट्सना सहभागी करवून घेण्यास नाखूष होती. अशा परिस्थितीत सात मुलांची आई असणाऱ्या शुलामिन किशक-कोहेन या महिलेची हेरगिरीसाठी झालेली निवड इस्रायली गुप्तचर सेवेच्या मानकांनुसार सर्वांत असामान्य होती. विविध महिला हेरांच्या कामगिरीचं वर्णनही थरारक स्वरूपाचं झालं आहे. दिना ही महिला गुप्तहेर पकडली गेल्यानंतर मोसादने दोन पॅलेस्टिनींच्या बदल्यात यशस्वीरीत्या तिला परत आणलं. मोसादचं हे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य आहे की, ती आपल्या लोकांना जिवंत परत मिळविण्यामध्ये वारंवार यशस्वी ठरली आहे. एजंटला जिवंतपणी परत आणणं, हे नेहमीच गुप्तहेरांचं मनोबल वाढवणारं असतं, त्यामुळे अशा धोकादायक कर्तव्यात गुंतलेल्या स्त्री-पुरुषांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं.

थोडक्यात, आपल्या नवनिर्मित देशासाठी प्राणालाही तुच्छ लेखणाऱ्या मोसाद एजंट्सच्या विविध कारवाया आणि दहशतवादविरोधी तंत्रं यांच्या अविश्वसनीय कथा या पुस्तकात आहेत. गुप्तहेरांचं आयुष्य कितीही कठीण असलं तरी त्यांची देशभक्ती किती प्रखर असू शकते, हे या कथा सांगतात. हे पुस्तक रंजक आणि चित्तथरारक तर आहेच, शिवाय मेंदूला भरपूर खाद्य देणारंही आहे.

पुस्तकाचं नाव : मोसाद - इस्राईलची सर्वाधिक महत्त्वाची गुप्तचर यंत्रणा

प्रकाशक : साकेत प्रकाशन, पुणे आणि औरंगाबाद, (पुणे : ९४२२२२५२४०७, औरंगाबाद : ९८८१७४५६०५)

लेखक : रोनाल्ड पायने

अनुवाद : अॅड. जुई पालेकर-परळीकर

पृष्ठं : २९६ मूल्य : ३९९ रुपये.