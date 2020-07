MokaleVha : स्वतःचा आदर करा

काल मी व्हॉटसॅपवर मैत्रिणीचे स्टेटस पाहिले, ‘You don’t need to be productive or achieve something to love yourself.’ आपण लहानपणापासून स्वतःला किती छोटी-छोटी वचने देत असतो... भाजी खाल्ली तरच चॉकलेट मिळेल, आधी जबाबदारी मगच आराम, सतत जुळवून घे तरच नाते टिकेल.