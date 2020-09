थॉट ऑफ द वीक : अपयशाच्या भीतीला ‘पंच’!

आजपर्यंत आपण अपयशाच्या भीतीचा उगम, कारणे व काही चिन्हे जाणून घेतली. भीतीचा संदर्भ, त्याचा पॅटर्न, आपल्या विचारांची दिशा व त्यातच आलेला कम्फर्टझोन हे उगम जाणून घेतले. या काही मूलभूत पायऱ्यांचा अभ्यास केल्यानंतर सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे त्यावरचा उपाय. अपयशाच्या भीतीवर उपाय कसा शोधायचा ते पाहू. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा स्व-जागरुकता

आपल्या भीतीचा नक्की कोणता उगम आहे याची जागरुकता येणे हाच भीतीवरचा उत्तम उपाय आहे. अपयशाची भीती आपल्याला अधिक भीतीकडे खेचून आणते. उगम समजल्यानंतरची जागरुकता भीतीकडे एक अलिप्त घटना म्हणून पाहायला मदत करते. परिणामी आपण भीतीपासून नकळत लांब जाऊन त्यावर उपाय शोधण्यास सक्षम होतो . भविष्यातील शक्यता

भविष्यातील नकारात्मक शक्यता वर्तमानात भीती निर्माण करतात. याची जाणीव होताच आपण नकारात्मकता सोडून सकारात्मक विचार आत्मसात केल्यास मदत होते. भविष्यातील सकारात्मक शक्यता जाणीवपूर्वक निर्माण करण्याची क्षमता आपल्यात असते; पण आपण ती अंमलात आणत नाही. सकारात्मक शक्यता निर्माण करण्याचा सराव अपयशाच्या भीतीवर मात करण्यास प्रभावशाली ठरतो. पूर्वानुभव

अपयशाच्या भीतीमध्ये पूर्वानुभव महत्त्वाची भूमिका निभावतो. ‘पूर्वी घडले तसेच आत्ताही घडेल’ हा विचार पूर्वानुभवातून येतो. भूतकाळातील अनुभव ‘आहे तसा’ परत येणार या विचारापेक्षा त्यातून आपण ‘काय शिकलो’ व आत्ताची परिस्थिती कशी ‘वेगळी’ आहे याचा संदर्भ लावणे महत्त्वाचे. प्रत्येक परिस्थितीकडे पूर्वानुभवाचा चष्मा लावून पाहणे घातक ठरते. अंतर्गत संवाद

अपयशाच्या भीतीची तीव्रता आपल्या अंतर्गत संवादावर अवलंबून असते. हा संवाद बहुतेकवेळा नकारात्मक असतो व आत्मविश्वास कमी करतो. संवाद थांबवण्याचा योग्य उपाय म्हणजे वर्तमान काळात पूर्णपणे जगणे किंवा सकारात्मक विचार आत्मसात करणे. आपला योग्य अंतर्गत संवाद आपले मानसिक बळ आहे. भीतीला एक संधी बनवा

भीतीला घाबरण्यापेक्षा त्याकडे एक उत्तम संधी म्हणून पाहिले तर... ? स्वतःला शोधण्याची संधी, वैचारिक पात्रता वाढविण्याची संधी, संकट व्यवस्थापनकौशल्य तपासण्याची संधी. ‘हे कायम असेच राहील का?’ यापेक्षा ‘यातून काय शिकण्यासारखे आहे?’ हा प्रश्न अधिक प्रगतिशील आहे. मार्ग शोधण्याची क्षमता या संधीमुळेच उपलब्ध होते, नाही का? Edited By - Prashant Patil

