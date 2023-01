व्हिन्सेंट व्हॅन गॉगच्या गावी...

- अरुण शेवते shevatearun@gmail.com

मी न्यूऑनला व्हॅन गॉगच्या घराजवळ पोहोचलो. मला रणजित देसाई म्हणाले होते, ‘आपण एखादा कलावंत जिथे जिथे राहिला गेला, ते पाहायला पाहिजे. त्या वेळचं काहीच नसतं; पण आपल्या डोळ्यांसमोर चित्र मात्र उभं राहतं. ते महत्त्वाचं.’ घराजवळ उभा असताना मला हेच आठवत होतं. गुलजारांना मी तिथून फोन केला. त्यांना म्हणालो, ‘‘मी व्हॅन गॉगच्या घरासमोर उभा आहे.’ त्यांना ऐकून खूप आनंद झाला. ते म्हणाले, ‘तू फोटो काढून घे, तेवढीच एक आठवण.’ घरासमोरच विन्सेंटर (Vincentre) होतं. व्हॅन गॉगचा ब्रश, त्याच्या घरातल्या वस्तू, पेंटिंग, त्याच्या कुटुंबाचे फोटो, त्याच्या पेंटिंगची पुस्तकं सारं काही होतं. व्हॅन गॉगच्या व्यक्तिमत्त्वाचं जणू काही प्रत्यक्ष दर्शनच होत होतं.

दहावीचे इंग्रजीचे शिक्षक आंबेकर यांच्या शिकवणीमुळे जेमतेम काठावर पास झालो. एकंदरीत इंग्रजीची बोंबच, त्यामुळे मराठीत अनुवाद झालेली अनेक पुस्तकं वाचली. १९८० मध्ये आर्यविंग स्टोनची माधुरी पुरंदरे यांनी अनुवादित केलेली ‘व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग’ ही कादंबरी विकत घेऊन वाचली. एक-दोन दिवसांत वाचून संपवली. ती वाचल्यावर वेड लागण्याची पाळी होती. तोपर्यंत आबालाल रेहमान, राजा रविवर्मा या चित्रकारांविषयी ऐकून होतो. चित्रकाराचं अफाट आयुष्य ठाऊकच नव्हतं. चित्रकाराचं असंही आयुष्य असतं? वाचताना दमछाक होत होती. पुरता भारावून गेलो होतो. अनेकांना कादंबरी वाचा म्हणून सांगत होतो. एके दिवशी सकाळीच माझे मित्र डॉ. सदानंद मोरे यांना ही कादंबरी दिली आणि सरांना सांगितलं की, तुम्ही या कादंबरीवर लिहा. सरांनी एका दैनिकात विस्तृत परीक्षण लिहिलं. त्या दिवसांत व्हॅन गॉगशिवाय दुसरं काहीच डोक्यात नव्हतं. तरुण वयात प्रेयसीनं झपाटून टाकावं, तसं व्हॅन गॉगने झपाटून टाकलं होतं. त्या काळात मला मध्यरात्री कविता सुचत होत्या. सगळ्या कविता रात्रीच लिहिलेल्या. अशाच एका मध्यरात्री लिहिलं,

विन्सेंट व्हॅन गॉग

माणसाचं काळीज सुपाएवढं नसतं

हृदयाचा आकारही ठरलेला असतो

रंगांची मस्ती फार काळ राहू शकत नाही

हे तुला कळलं असेल, नसेलही

कुणास ठाऊक?

तू माणसांचे आकार शोधत राहिलास

आकार शोधताना तुला एक घर हवं होतं

घर सापडलं नाही

बंदुकीचा चाप तुला ओढावा लागला

तुझं सूर्यफूल सगळ्यांना सांगत असेल दिशा

मला तुझं दिशा हरवलेलं आयुष्य

रात्रभर छळत असतं.

व्हॅन गॉगला ३७ वर्षांचं आयुष्य लाभलं. वयाच्या सत्ताविसाव्या वर्षी त्याने चित्रकलेला सुरुवात केली. दहा वर्षांत अफाट काम केलं आणि अफाट आयुष्य जगला. स्त्रीचं निखळ प्रेम त्याला लाभलं नाही. आयुष्यात अनेक स्त्रिया आल्या; पण त्या आपापल्या वाटेने निघून गेल्या. व्हॅन गॉगच्या वाटेवर कुणीच थांबलं नाही. तेओ या भावाचं प्रेम, त्याची पत्रं, एवढंच काय ते त्याच्या वाट्याला आलं. त्याच्या ठायी अत्यंत उत्कटता होती. आपल्या आवडत्या स्त्रीला कान कापून द्यायलाही त्याने मागे-पुढे पाहिलं नाही. त्याचं सेल्फ पोर्ट्रेट पाहताना मन गलबलून येतं. कोळशाच्या खाणीत राहून त्याने चित्रं काढली. पैशांची सतत आबाळ, पोटात प्रचंड भूक आणि हातात ब्रश, अशा अवस्थेत तो जगला. त्याच्या हयातीत फक्त एकच चित्र विकलं गेलं. तो गेला आणि त्याच्या चित्रांचं जगभर म्युझियम झालं. त्याचा मृत्यूही त्याने स्वतःहून पिस्तुलाचा चाप ओढून ओढवून घेतला.

‘ए मौत जल्द आ जरा आराम तो मिले’

हे लताचं गाणं ऐकताना माझ्या डोळ्यांसमोर व्हॅन गॉग येतो. आयुष्यभर आराम मिळाला नाही, मृत्यूमुळे तरी आराम मिळेल. आतल्या काळजाची आर्तता आपलं काळीजही छेडून जाते.

१९८० मध्ये जीवनात आलेला व्हॅन गॉग मला नेहमी भेटत असतो, त्याला विसरता येणं शक्यच नाही. न्यूनेन (Nuenen) या त्याच्या गावी कधी जाता येईल असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं; पण जे स्वप्नात येत नाही ते प्रत्यक्षात येतं आणि यालाच नियती म्हणतात. माझ्या वाट्याला असा नियतीचा प्रसाद अधूनमधून मिळत असतो. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील (प्रसाद दत्ताजीराव पाटील) माझे स्नेही. त्यांना भेटायला एकदा सहज पुण्याला गेलो होतो. गप्पाटप्पा झाल्या. जाताना ते म्हणाले, ‘‘नेदरलँडच्या एका शहरात युरोपियन मराठी लोकांचं संमेलन आहे. मला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं आहे. मी जाणार आहे. तुम्हीही माझ्याबरोबर चला. मी माझी पत्नी माधुरी, मुलगी शर्वरी यांच्याबरोबर अनेकदा परदेशात गेलो, अनेक देश पाहिले. मित्रांबरोबर मात्र कधी गेलो नव्हतो. ही माझी पाटील सरांबरोबरची पहिलीच वेळ. त्यांच्या दिलदार आणि रसिक स्वभावाचा मला अनेकदा प्रत्यय आला आहे.

ॲमस्टरडॅम (Amsterdam) ला उतरल्याबरोबर व्हॅन गॉगच्या नावाचं रेस्टॉरंट दिसलं. अनेकदा भुकेने व्याकूळ झालेल्या व्हॅन गॉगच्या नावाचं हॉटेल पाहून विस्मयचकित झालो. मी, सचिन इटकर आणि सतीश देसाई, व्हॅन गॉगचं म्युझियम पाहायला गेलो. त्याची हजारो चित्रं, पेंटिंग पाहून मन दडपून गेलं. आर्यविंग स्टोनने दाखवलेला व्हॅन गॉग चित्ररूपाने प्रत्यक्षात पाहत होतो.

ॲमस्टरडॅमच्या जवळच्या शहरात संमेलन होतं. आम्ही तिथं गेलो, तिथं पाटील सर, डॉ. भाग्यश्री पाटील यांची भेट झाली. दुपारी पाटील सरांचं प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण होतं. ‘न्यूऑन’ हे गाव व्हॅन गॉगचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. डिसेंबर १८८३ ते नोव्हेंबर १८८५ दोन वर्ष व्हॅन गॉग तिथे होता. या दोन वर्षांत १९५ पेंटिंग आणि ३००हून अधिक चित्रं त्यांनी याच गावी काढली होती. ते गाव मला पाहायची इच्छा होती; पण कसं जाणार? न्यूऑन गावाजवळ राहणाऱ्या माणसाचा शोध सचिन इटकर यांनी घेतला, ते मला न्यूऑन गावी सोडणार होते.

माझ्यापुढे प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. पाटील सरांमुळे या देशात आलो आणि त्यांचंच भाषण सोडून मी न्यूऑनला कसं जाणार? काय करावं सुचत नव्हतं. माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव ओळखून पाटील सर म्हणाले, ‘‘माझं भाषण ऐकण्याची काळजी करू नका. भाषण नंतर ऐकता येईल. तुम्ही न्यूऑनला जा.’’ सरांच्या मनाच्या मोठेपणाचा पुन्हा प्रत्यय आला.

न्यूऑनला त्याने पहिलं मास्टरपीस बनवलं. त्याचं ‘The Potato Eaters’ हे प्रसिद्ध पेंटिंग एप्रिल १८८५ ला न्यूऑनलाच काढलं. त्याने स्वतःच लिहून ठेवलं आहे.

What I think about my own work is that the painting of the peasants eating potatoes that I did in Nuenen is after all the best thing I did.

- Vincent Van Gogh

न्यूऑन गावातील लोक खूप प्रेमळ होते. व्हॅन गॉगविषयी भरभरून बोलत होते. तिथल्या एका व्यक्तीला विनंती केल्यानंतर त्यांनीच व्हॅन गॉगच्या घराजवळ माझा फोटो काढला. पाहिलेलं त्याचं जुनं घर डोळ्यांसमोर सतत येत होतं. संध्याकाळ होत होती. त्याच्या गावातून माझा पाय मात्र निघत नव्हता. परत जाणं तर भाग होतं. व्हॅन गॉगच्या घराला नमस्कार करून निघालो. ते गावच व्हॅन गॉगमय झालं होतं. संध्याकाळची सहाची ट्रेन पकडली. रात्री नऊला परत हॉटेलवर आलो. पाटील सर, इटकर माझी वाटच पाहत होते. रात्री गप्पांची बैठक जमली. माझं मन मात्र वळून वळून व्हॅन गॉगच्या निऑनच्या घराकडे जात होतं.

मनात एकच विचार येतो बावीसाव्या वर्षी मी वाचलेल्या व्हॅन गॉगच्या पुस्तकाचा माझा प्रवास ३६ वर्षांनी १५ एप्रिल २०१६ ला व्हॅन गॉगच्याच निऑन या गावी पूर्ण झाला. झपाटलेल्या पुस्तकांनी बरंच काही आयुष्यात घडतं, हे मात्र खरं.

(लेखक ‘ऋतुरंग’ या प्रकाशनसंस्थेचे संचालक व ‘ऋतुरंग’ दिवाळी अंकाचे संपादक आहेत.)