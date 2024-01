दुर्जनांची लक्षणं कुठली?

bounder person personality its symptoms and causes Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - मंजिरी धामणकर खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति।। अनुवाद : दुर्जन पाही राईइतुके बारिक दोष दुज्याचे पाहूनही पाही ना बेलफळापरि दोष स्वतःचे अर्थ : दुर्जनाला दुसऱ्याचे मोहरीएवढे बारीक दोषदेखील दिसतात; किंबहुना तो ते शोधतच असतो; पण स्वतःचे मात्र बेलफळाएवढे मोठे दोष असले तरी त्यांच्याकडे पाहूनही न पाहिल्यासारखं करतो. याच अर्थाची मराठी म्हणही आहे : ‘दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतं; पण स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही.’ दोषो गुणाय गुणिनां महदपि दोषाय दोषिणां सुकृतम्। तृणमिव दुग्धाय गवां दुग्धमिव विषाय सर्पाणाम्।। अनुवाद : दोषाचे रूपांतर होते गुणात, जाता सुजनाजवळी गुण बदले दोषात, जेधवा जातो दुश्चरिताच्या जवळी गवताचे रूपांतर होते दुधात, गोमातेच्या उदरी विष बनते दुग्धाचे परि त्या, सर्प जेधवा त्याते गिळी अर्थ : एखादा दोष सज्जनाजवळ गेला तरी सत्संगामुळे त्याचं गुणात रूपांतर होतं आणि दुर्जन मात्र एखाद्या गुणाचं दोषात रूपांतर करू शकतो. म्हणजे, सज्जनाशी जरी कुणी वाईट वागलं तरी त्याच्याकडून आशीर्वादच मिळतो; पण दुर्जनाशी कितीही चांगलं वागलं तरी त्याची वृत्ती काही सुधारत नाही, यासाठी सुभाषितकारानं समर्पक उदाहरण दिलं आहे. गाय नुसतं गवत खाऊनदेखील दुधासारखं पूर्णान्न देते; पण तेच दूध सापाला पाजलं तरी तो मात्र गरळच (विषच) ओकतो. दह्यमानाः सुतीक्ष्णेन नीचाः परयशोऽग्निना । अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निंदां प्रकुर्वते।। अनुवाद : प्रखर यशाग्नीने दुसऱ्याच्या दुर्जन अतिशय जळत असे ते पद कधि गाठू न शके तो, म्हणुनी निंदा करत बसे अर्थ : एखाद्या माणसाच्या देदीप्यमान यशाने दुर्जन, नीच माणूस जळतो. मात्र, स्वतः कष्ट करून तसं यश संपादन करणं त्याला शक्य नसतं; किंवा तेवढी जिद्द नसते, म्हणून तो त्या यशस्वी माणसाची जनलोकांत निंदा करत राहतो. अशी किती तरी माणसं आपल्या आजूबाजूला आपल्याला दिसतात; किंबहुना कुणी आपल्या कानाशी लागून तिसऱ्याची निंदा करायला लागला की आपण सावध व्हावं. सज्जनाची लक्षणं आपल्यात नसतील तर अंगीकारणं जितकं महत्त्वाचं; तितकंच, ही जी दुर्जनाची लक्षणं सांगितली आहेत, ती आपल्यात नाहीत ना हे वेळोवेळी तपासणंदेखील महत्त्वाचं. विद्यया विमलयाऽप्यलङ्कृतो दुर्जनः सदसि माऽस्तु कश्चन। साक्षरा विपरीततां गताः केवलं जगति ते हि राक्षसाः ।। अनुवाद : दुर्जन किति विद्वान असो परि कधिही नसावा सभेत तो साक्षर जेव्हा उलटे तेव्हा बनतो केवळ राक्षस तो अर्थ : दुर्जन कितीही विद्वान, उच्चविद्याविभूषित असला तरीही सुजनांच्या सभेत त्याला कधी थारा देऊ नये; कारण, साक्षर (विद्वान) जर उलटला, विपरीत वागू लागला तर तो जणू राक्षस बनतो. इथं सुभाषितकारानं संस्कृत भाषा कशी खुबीनं वापरली आहे बघा! ‘साक्षराः’ हा शब्द उलटा केला की ‘राक्षसाः’ असा होतो. आपल्याकडे असलेल्या विद्येचा, ज्ञानाचा सदुपयोग करणारा तो सज्जन आणि दुरुपयोग करणारा तो दुर्जन अशीही एक व्याख्या होऊ शकेल. पुढच्या भागात बघू या विद्येचा महिमा. (लेखिका ह्या भाषांतरकार, भाषाप्रशिक्षक, निवेदिका, तसंच एकपात्री कलावंत आहेत.)