दगडांच्या देशा : संघेशक्ती कलयुगे एकता मै शक्ती हैं!

By

लेखक : के. सी. पांडे



राष्ट्रीय ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी आपण किरकोळ भांडणे विसरली पाहिजेत. आपण प्रादेशिकतेची भावना सोडली पाहिजे. राष्ट्रीय हितासाठी प्रादेशिक हितसंबंधांचा त्याग करावा लागतो. एकात्मिक एकात्मता टिकवण्यासाठी शिक्षण हे सर्वांत महत्त्वाचे साधन आहे. ऐक्य हेच देशाचा पाया, भारतमातेचा अभिमान आहे. म्हणून आपण सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे. आपल्यात मतभेद होऊ शकतात, परंतु कोणताही भेदभाव कधीही होऊ देऊ नये.

गा रगोटी संग्रहालयाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत कायम देशप्रेम, राष्ट्रभक्ती जणू काही हेच समीकरण राहिले आहे. देशभक्ती कशी असावी, त्याचे स्वरूप कसे असावे, याचे मूर्तिमंत उदाहरण गारगोटी आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय अमेरिकेतही देशभक्तीचा एक आदर्श मॉडेल म्हणून निर्माण केले आहे.

आमचं गारगोटी संग्रहालय भारत देश व माझी आई यांना समर्पित आहे. आज पुन्हा एकदा राष्ट्रीय एकात्मतेची जाणीव करून देणारे प्रभावी सामूहिक नेतृत्व आपल्या देशाला मिळाले आहे. प्रत्येक भारतीयामध्ये राष्ट्रीय भावना प्रज्वलित झाली पाहिजे, राष्ट्रीयत्वाचे बाळकडू प्रत्येक भारतीयाला मिळालेच पाहिजे. 'राष्ट्र म्हणजे मी व मी म्हणजे राष्ट्र' अशी एकात्मतेची भावना त्यातून दृढ होईल किंवा अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे, यासाठी सामाजिक ऐक्य हा फार महत्त्वाचा घटक आहे.

अमेरिकेतील गारगोटी संग्रहालय

अनेक देशांत गारगोटी संग्रहालय प्रसिद्ध आहे. जागतिक दर्जाच्या अनेक महोत्सवांमध्ये गारगोटी संग्रहालयाचा नेहमीच समावेश असतो. अनेक वर्षे आम्ही बाहेरच्या देशात वास्तव्य केले. त्यामुळे तेथील बदलणारी स्थित्यंतरे मग ती सर्वच क्षेत्रांतील आम्ही बघितली. पण दहा वर्षांत भारतीयांना प्रदेशात जो सन्मान मिळाला, तो यापूर्वी कधी मिळाला नव्हता, हे आम्हाला प्रकर्षाने जाणवले.

अनेक निर्णय प्रक्रियेत परदेशातील शासनव्यवस्थेचा भारतीयांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला.

विविधतेत एकता असलेला भारत हा एक अनोखा देश आहे. येथे विविध धर्म, भाषा, पंथ आणि जाती असूनही सांस्कृतिक ऐक्यात कधीही कमतरता राहिलेली नाही. देशाची भौगोलिक स्थितीदेखील एक राष्ट्र ठेवण्यास मोठी मदत करते. आज येथे लोकशाही आहे. आमच्याकडे एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्रीय गीत, एक राष्ट्रीय चलन आणि एक केंद्र सरकार आहे. संपूर्ण जग भारताला स्वतंत्र आणि सार्वत्रिक राष्ट्र मानते.

मात्र, आज काही स्वार्थी घटकांना देशाचे ऐक्य मोडायचे आहे. ते धर्म, भाषा किंवा प्रादेशिकतेच्या नावाखाली देश तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी आज ऐक्याची गरज आहे. एकता ही राष्ट्राची महान शक्ती आहे, तीच आमची खरी देशभक्ती आहे. तीच राष्ट्राचा आत्मा आहे. केवळ एकत्रितपणे आम्ही देशाच्या योजना पूर्ण करू शकतो.

केवळ देशाची एकताच अनेक क्षेत्रांत आपल्या प्रगतीची दारे उघडू शकते. ऐक्याचे सामर्थ्य पाहून शत्रू आपल्यावर हल्ला करण्याचे धाडस करू शकत नाही. जर ऐक्य नसेल, तर भारत एक राष्ट्र असल्याच्या अभिमानापासून वंचित राहील. ऐक्य नसल्यामुळे आपण शतकानुशतके परदेशी लोकांच्या अधिपत्याखाली राहिलो.

गारगोटी संग्रहालयाला भेटीप्रसंगी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव

गारगोटी संग्रहालयाला भेटीप्रसंगी अभिनेता अनिल कपूर

मुघल, ब्रिटिश, फ्रेंच यांनी आमच्या धर्मभेदाचा पुरेपूर फायदा घेतला. त्यांनी येथे त्यांची राज्ये स्थापित केली. त्यांच्यामुळे देश पोकळ झाला. अनेक संकटे सहन करणाऱ्या देशभक्त, क्रांतिकारक आणि नेत्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. इतिहासाचा हा धडा आपण कधीही विसरू शकत नाही. पुन्हा एकदा असंच ऐक्य जगाला दाखवून देण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी आपण किरकोळ भांडणे विसरली पाहिजेत.

आपण प्रादेशिकतेची भावना सोडली पाहिजे. राष्ट्रीय हितासाठी प्रादेशिक हितसंबंधांचा त्याग करावा लागतो. एकात्मिक एकात्मता टिकवण्यासाठी शिक्षण हे सर्वांत महत्त्वाचे साधन आहे. ऐक्य हेच देशाचा पाया, भारतमातेचा अभिमान आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे.

आपल्यात मतभेद होऊ शकतात, परंतु कोणताही भेदभाव असता कामा नये. जर भारतातील सर्व राज्ये स्वत:ला राष्ट्रीय संघटनेचा एक भाग मानत असतील, तरच राष्ट्रीय एकात्मतेचा आदर्श साध्य होऊ शकतो, यासाठी आपण काही काळजी घेणे आवश्यक आहे. शासनाच्या आव्हानाला प्रतिसाद देणे हे आपले परमकर्तव्य आहे. शासन आपले पालक आहेत.

शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी असू शकतात, पण त्या सुधारल्या जातात. माझ्यासाठी देशाने काय केले, यापेक्षा मी देशासाठी काय करतो. हा व्यापक विचार अंगीकारणे आवश्यक आहे. अनेक भाषा आपल्याकडे बोलल्या जातात, मातृभाषेचा सन्मानच असला पाहिजे. हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे.

