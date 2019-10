ऑक्टोबर हीटमुळे उष्णतेचा त्रास होतोय? मग हे करा उपाय

ऑक्टोबर हीटमुळे अनेकांना उष्णतेचा त्रास होतो. शरीरातील वाढती उष्णता कमी करण्यासाठी काही उपाय करावेत. काही घरगुती उपायातून आपण उष्णतेपासून स्वत:चे रक्षण करू शकतो. - पोटातील उष्णता कमी करण्यासाठी गुलकंद खूप चांगला असतो. तो थंड दुधात घालून घ्यावा. पोटातील उष्णता कमी होण्यास मदत होते. मधुमेही रुग्णांनी गुलकंदाऐवजी जिरे, धने, वाळ्याचे पाणी प्यावे. - दूध किंवा पाण्यामध्ये सब्जा घालून ते प्यावे. त्यामुळेही उष्णता शमण्यास मदत होते. - उष्णतेमुळे घसा, तोंडाची आग होत असेल किंवा ते कोरडे पडल्यासारखे वाटत असल्यास दिवसातून दोन ते तीन वेळा खडीसाखर आणि वेलचीचे दाणे चघळावेत. - उष्णतेमुळे डोळे किंवा तळपायांचीही अनेकदा आग होते. दररोज रात्री शुद्ध तूप पायाच्या तळव्यांना लावून चोळावे. त्यामुळे डोळ्यांची आग कमी होते. त्याचप्रमाणे तळव्यांनाही थंडपणा जाणवतो. - डोळे आपल्या शरीरातील महत्त्वाचा अवयव आहे. वाढत्या उष्णतेचा डोळ्यांवर विपरीत परिणाम होतो. तळपायांप्रमाणेच डोळ्यांवर तूप लावावे. त्यामुळे चांगला फरक पडतो. दिवसभरात संगणक, टीव्ही, स्मार्टफोनमुळे डोळ्यांवरचा ताण वाढतो. तो कमी करण्यासाठीही हा उपाय चांगला आहे. - डोळ्यांवर कच्च्या थंड दुधामध्ये भिजवलेल्या कापडाच्या पट्ट्या ठेवाव्यात. त्यामुळे जळजळ कमी होण्यास मदत होते. या काळात उष्णतेमुळे डोळे कोरडे पडतात. त्यामुळे काही जणांना डोळे येण्याचाही त्रास होतो. डोळ्यांवर दुधाच्या तसेच गुलाब पाण्याच्या पट्ट्या ठेवल्याने कोरडेपणा कमी होतो.

Web Title: Do this to protect you from the October heat