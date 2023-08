पतंजली योगसूत्रातील सखोल विज्ञानाचा मागोवा

By

- डॉ. अनिल राजवंशी

माझ्या समजुतीप्रमाणे पतंजली हे अस्सल शास्त्रज्ञ होते. विचार आणि मनाच्या नियमनाचं, तसंच काळ व अवकाश यांचं संचालन करणाऱ्या वैश्विक नियमांचं ज्ञान त्यांनीच सर्वप्रथम आपल्याला दिलं. मात्र, दुर्दैवाने आजवर योगसूत्रावरील एकही विवेचन शास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलं गेलेलं आढळत नाही. ती उणीव हा लेख भरून काढेल, अशी आशा मी बाळगतो.

पतंजली ऋषींना मी गुरू मानत आलोय. आध्यात्मिकता या विषयावर गेल्या दोन दशकांत मी जे जे लिहिलं आहे, किंवा मन आणि भौतिक विश्व यांच्यातील आंतरक्रिया तसंच अन्य उच्चतर बाबींबद्दल जे काही चिंतन मी केलं आहे, त्या साऱ्याचा प्रेरणास्रोत पतंजली योगसूत्र हाच आहे. माझ्या या आध्यात्मिक प्रवासात पतंजली ऋषींचं चैतन्यरूप मला दिशा दाखवत आलेलं आहे, अशीच माझी प्रामाणिक श्रद्धा आहे.

योगसूत्रं हा मूलतः एक जीवनग्रंथ आहे. आपली जीवनक्षमता कमाल मर्यादेपर्यंत कशी फुलवता येईल याचं मार्गदर्शन हा ग्रंथ करतो. हठयोगाचंही थोडंफार ज्ञान त्यातून मिळतं खरं; परंतु आकलनाचं मुख्य साधन असलेल्या आपल्या मनाला विश्वातील कोणत्याही रहस्याची पुरती जाण येऊ शकेल, अशी क्षमता हा ग्रंथ प्राप्त करून देतो, हेच या ग्रंथाचं सर्वश्रेष्ठ योगदान होय.

पतंजली ऋषींचं लेखन अथांग सागरासारखं आहे. जितकं खोलात जाऊन वाचाल, तितकं अगाध ज्ञान त्यात तुम्हाला आढळेल. म्हणूनच Nature of Human Thought आणि Exploring the Mind of God या माझ्या दोन प्रकाशित ग्रंथांद्वारे त्यातील विज्ञान जाणण्याचा अल्पसा प्रयत्न मी केलेला आहे. हा लेख म्हणजे त्याच विज्ञानाचा अधिक खोलात जाऊन शोध घेण्यासाठी मी उचललेलं पुढचं पाऊल आहे.

पतंजली ऋषी होते तरी कोण?

पतंजली कोण होते किंवा त्यांनी आपली ही सूत्रं केव्हा रचली, याची कोणतीच माहिती आपल्याला उपलब्ध नाही. आपण आज ज्यांना पतंजली सूत्रं म्हणतो, ती खरोखर त्यांची आहेत का, हासुद्धा एक प्रश्नच आहे. परंतु, त्या सूत्रांचा गर्भित अर्थ लक्षात घेतल्यास आणि त्यातून ज्ञानाचं दोहन केल्यास त्यांचं व्यापक आकलन आणि त्यांची लख्ख वैज्ञानिक शहाणीव आपल्या डोळ्यांत भरते.

त्यांच्या ऐहिक जीवनाबद्दलची प्रत्यक्ष माहिती आपल्याला अज्ञातच राहणार असली, तरी त्यांनी दोन-तीन हजार वर्षांपूर्वी सूत्रबद्ध केलेली विज्ञानाधिष्ठित शिकवण वाचून तिचा कर्ता या आपल्या पृथ्वीतलावरील असूच शकत नाही, असं नक्कीच आपल्याला वाटतं.

एखाद्या अतिप्रगत संस्कृतीतून इथं पृथ्वीवर अवतरलेला हा कुणी अंतराळवीर असावा अशीच कल्पना माझ्या मनात येते. स्वतःला ज्ञात झालेल्या महान वैज्ञानिक विचारांचा बोध आपल्याला करून देण्यासाठीच तो या पृथ्वीतलावर अवतरला असावा. या लेखाच्या उत्तरार्धात मी याच अनुमानाचा ऊहापोह करणार आहे.

काळ या कल्पनेची व्याख्या, विचारनियमनाची पद्धती किंवा निसर्गाची गुह्यं उकलण्यासाठी प्रभावी मनाचा उपयोग - असे विविधांगी ज्ञानकण पतंजलींच्या मूळ लेखनातून आणि त्यांच्या सूचितार्थातून आपण वेचू शकतो.

योगसूत्रं समजायला मुळीच सोपी नाहीत. त्यातील विवेचन अचूक, संक्षिप्त आणि रोचक आहे, त्यात फाफटपसारा मुळीच नाही. शिष्याला गुरुमुखातून ज्ञान प्रदान करण्याची भारतीय परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. विषय गहन असल्याने पतंजली यांचं मूळचं स्पष्टीकरण अत्यंत तपशीलवार असावं, असा तर्क करायला जागा आहे.

काळाच्या ओघात नंतरच्या विवेचकांनी पाठांतराला सोपं जावं म्हणून ते संक्षिप्त आणि सुटसुटीत केलं असावं. या प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या बाबी सूत्रबद्ध करणं राहून गेलं असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

दुसरीही एक शक्यता संभवते. काही सूत्रांमागील विज्ञान निरूपकांच्या ध्यानात आलं नसेल. परिणामी आपल्याला उपलब्ध संहितेत अत्यंत महत्त्वाची काही सूत्रं वगळलीही गेली असण्याची शक्यता आहे.

म्हणून या साऱ्या सूत्रांचं पूर्ण आकलन होण्यासाठी आधुनिक विज्ञानाची सखोल जाणीव मनात जागी ठेवून त्या सूत्रात प्रत्यक्ष ग्रंथित न झालेला; पण सुचवला गेलेला मजकूरही आपण तर्काने जाणणं गरजेचं आहे. खालील काही परिच्छेदांत याचं सविस्तर स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न मी करू इच्छितो.

पतंजलीची योगसूत्रं : ग्रंथाचं स्वरूप

पतंजली योगसूत्रं हा ग्रंथ एकूण चार भागांत विभागलेला आहे. त्यात सगळी मिळून एकूण १९५ सूत्रं आहेत. समाधिपद या पहिल्या विभागात ५१ सूत्रं आहेत. साधनापद या दुसऱ्या विभागात ५५, विभूतिपद या तिसऱ्यात ५६, तर कैवल्यपद या चौथ्या आणि अंतिम विभागात एकूण ३३ सूत्रं आहेत.

समाधी आणि साधना या पहिल्या दोन विभागांत आपल्याला एका विवक्षित विचारावर प्रदीर्घ काळ लक्ष केंद्रित करता यावं म्हणून मनाचं आणि देहाचं सामर्थ्य कसं वाढवावं याचं विवेचन आहे. ध्यान एकाच विचारावर असं केंद्रित झालं की, त्याची परिणती ‘संयमात’ होते.

‘धारणा (एकाग्रता), ध्यान आणि समाधी यांचा संयोग म्हणजे संयम’, अशी संयमाची व्याख्या पतंजलींनी केली आहे. जिच्यावर ध्यान केंद्रित केलं आहे, ती वस्तू दिसेनाशी होते तेव्हा ‘समाधी’ ही स्थिती प्राप्त होते. साधक तिच्या सत्त्वांशात बुडून जातो, हीच खरी आध्यात्मिकता होय.

विभूतिपद हा तिसरा विभागच योगसूत्रातील सर्वांत महत्त्वाचा विभाग होय. याच विभागात योगशास्त्र पूर्णतः विकसित झालेलं दिसतं. या विभागात पतंजली ऋषी शरीराच्या विविध अवयवांवर ‘संयम’ प्रयुक्त करून अलौकिक शक्ती प्राप्त करण्यासंबंधी चर्चा करतात.

निसर्गाचे आणि विश्वाचे नियम समजावून घेण्यासाठी विविध खगोलीय विषयांबद्दलचंही विवेचन ते या विभागात करतात. तंत्रज्ञानाच्या आधारे निसर्गावर विजय प्राप्त करण्याबाबतच्या त्यांच्या साऱ्या शिकवणुकीचं वास्तविक सार विभूतिपदातच आहे, असं मला वाटतं. आध्यात्मिकता आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील अन्योन्य संबंधांचा माग घेऊ पाहणाऱ्या माझ्या स्वतःच्या ज्ञानयात्रेलाही योगसूत्रातील याच विभागामुळे प्रत्यक्ष प्रेरणा मिळाली आहे.

हाच विभाग योगसूत्राचा गाभा असल्यामुळे काळाच्या ओघात विविध भाष्यकारांनी त्यात बरीच ढवळाढवळ केलेली असावी, अशी माझी समजूत आहे. ज्या भाष्यकारांना विज्ञानाचा गंध नव्हता, त्यांनी यातील काही सूत्रांत एकतर बदल केले असावेत, किंवा अत्याधिक सखोल अर्थ असलेली काही सूत्रं तर वगळूनच टाकली असावीत.

आश्चर्याची गोष्ट अशी की, अगदी स्वामी विवेकानंदांसह अनेक श्रेष्ठ भाष्यकारांनीही या बाबीकडे संपूर्ण डोळेझाक केलेली दिसते. विभूतिपदाचं सखोल वाचन केलं, तर आपल्या असं लक्षात येतं की, या विभागात मधूनमधून काही सूत्रं गहाळ झालेली आहेत. कारण एका सूत्राकडून दुसऱ्याकडे जात असता काही वेळा आपल्याला वाटतं की, अकस्मात वेगळाच विषय समोर येतोय. या सूत्रांचा क्रमही अस्ताव्यस्त असल्याचं जाणवतं.

या ग्रंथातील ‘कैवल्यपद’ या चौथ्या म्हणजेच शेवटच्या विभागात उपरोल्लेखित अलौकिक शक्ती आणि वैश्विक नियमांचं आकलन यांच्या आधारे योग्याला जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून मुक्ती कशी मिळते याचं विवेचन आहे.

जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून आत्म्याची मुक्ती हा भारतीय तत्त्वज्ञानातील एक अत्यंत मोलाचा सिद्धांत आहे. ही मुक्ती कशी प्राप्त करावी हे पतंजलींनी अगदी नेटकेपणाने स्पष्ट करून दाखवलं आहे. आश्चर्य म्हणजे, वरील सूत्रांमध्ये ईश्वराचा कुठंच उल्लेख नाही.

१९५ पैकी ७ सूत्रांत ‘वैश्विक चेतना’ अशी शब्दयोजना मात्र आहे. मात्र, पहिल्या विभागातील तेविसाव्या सूत्रात या वैश्विक चेतनेची व्याख्या पतंजलींनी ‘ईश्वर नावाचं कालातीत तत्त्व’ अशी केली आहे. लक्षणीय गोष्ट अशी की, पहिल्या विभागातील २७ व्या सूत्रात पतंजलींनी ‘ईश्वर’ कल्पनेचं तादात्म्य प्रणव या मूलध्वनीशी असल्याचं म्हटलं आहे. दीर्घ ‘हम्’शी साधर्म्य असलेल्या एका विशिष्ट ध्वनीनेच विश्वाच्या उत्पत्तीचा आरंभ झाल्याचं सूचन बिग बँगच्या आधुनिक सिद्धांतातूनही होतं.

हठयोग (योगासनं) आचरणाऱ्या प्रत्येकाला या सूत्रांचं पठण करणं बंधनकारक असणं, हेही आश्चर्याचंच होय. मला मात्र असं वाटतं की, शारीरिक योगासनं करण्याचा किंवा हठयोग साधनेचा योगसूत्रांशी सुतराम संबंध नाही.

एकूण १९५ सूत्रांपैकी फार तर पाच-सहा सूत्रांत पतंजलींनी शारीरिक योगासनं आणि प्राणायाम यांची चर्चा केली आहे. म्हणून खरंतर मानसशास्त्राच्या आणि अन्य सर्व भौतिकशास्त्रांच्या विद्यार्थ्यांना योगसूत्रांचा अभ्यास करण्याची शिफारस करायला हवी. योगसूत्रं हा आपलं जीवन भावनिकदृष्ट्या समाधानी आणि कल्याणप्रद कसं बनवावं याचं मार्गदर्शन करणारा एक लक्षणीय दस्तावेज आहे. म्हणून मानव्यशास्त्राच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात त्याचं वाचन आवर्जून सुचवलं गेलं पाहिजे.

योगसूत्रातील विज्ञान

योगसूत्रातील काही सूत्रांत विज्ञान कसं गुंफलेलं आहे, हे दर्शविण्याचा प्रयत्न मी यापुढील विवेचनात करणार आहे. अर्थातच, हे विवेचन माझ्या मर्यादित आकलनावर आधारित आहे आणि प्रामुख्याने अनुमानाधिष्ठित आहे.

तथापि प्रत्येक सूत्राचं आपण वैज्ञानिकदृष्टीने अवलोकन केलं, तर त्यातील लखलखीत गाभा आपल्यासमोर झळाळू लागतो हे त्यातून स्पष्ट होईल. तिसऱ्या विभागातील ५३ ते ५५ या सूत्रांत पतंजली म्हणतात, ‘‘विशिष्ट क्षणावर आणि क्षणांच्या क्रमावर ‘संयम’ प्रयुक्त करून योगी ‘विवेक’ (उच्च ज्ञान) प्राप्त करतो.

विश्वातील विविध वस्तूंचं स्थान कोणतंही असेल किंवा त्यांचा परिवर्तन क्रम कसाही असला, तरी त्या सर्वच्या सर्व वस्तूंचं आकलन योग्याला या ‘विवेका’च्या आधारे एकसमयावच्छेदेकरून होऊ शकतं. दुसऱ्या शब्दांत याला ‘ईश्वराचं मानस’ असं म्हणता येईल.

जॉन ए. व्हीलर हा शास्त्रज्ञ जगभरात ‘सापेक्षता’ या विषयातील एक अग्रगण्य तज्ज्ञ मानला जातो. त्याच्या मते आइन्स्टाईनचा गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत सोप्या भाषेत असा सांगता येईल - ‘भौतिक घटना आणि दोन भौतिक घटनांमधील अवधी यापासून ‘अवकाश-काळ’ बनतो. अवकाश-काळाच्या या भौमितिक स्वरूपामुळेच गुरुत्वाकर्षण निर्माण होतं. तेच वस्तुमानाला गती व दिशा देतं. हाच सर्व विश्वरचनेचा आणि आकाशीय गोलांच्या गतीचा आधार होय.

पतंजली ऋषी या विभूतिपदातच म्हणतात की, ‘कंठातील पोकळीवर ‘संयम’ प्रयुक्त केल्याने आपण तहान आणि भूक यावर विजय मिळवू शकतो.’ अलीकडच्या काळात शास्त्रज्ञांनी असं शोधून काढलं आहे की, व्हेगस मज्जातंतूंना चेतना दिल्याने भुकेची जाणीव जिरवता येते.

व्हेगस मज्जातंतू अन्ननलिकेजवळ म्हणजेच कंठ पोकळीनजीक मोठ्या प्रमाणात एकवटलेले असतात. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील अन्न व औषध प्रशासनाने (US FDA) एका उपकरणाला मान्यता दिली आहे. हे उपकरण व्हेगस मज्जातंतूंना विद्युत चेतना देऊन त्याद्वारे पोट भरल्याचे संदेश मेंदूकडे पाठवण्याची व्यवस्था करू शकतं.

त्याचप्रमाणे तिसऱ्या विभागातील ४३ व्या सूत्रात पतंजली म्हणतात की, ‘देह आणि अवकाश यांच्या संबंधांवर ‘संयम’ प्रयुक्त केल्याने देहाचं पेशीय विघटन होऊन तो कापसासारखा हलका होऊ शकतो आणि मग तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणं सहज शक्य होतं. परिणामतः अवकाशावर मात केली जाते.’

परग्रहींकडून अपहरण झालेल्या जवळपास सर्व व्यक्तींना त्यांचं शरीर त्यांच्या घरातून टनलिंग (tunneling - क्वांटम मेकॅनिक्समधील एक संकल्पना) आणि पेशीय वहनाद्वारे भिंतीतून तसंच काचेच्या खिडक्यांतून आरपार नेत परकीय अवकाशयानात आणलं गेल्याचा अनुभव आलेला दिसतो. या अनुभवात ४३ व्या सूत्रातील वरील तत्त्वाचंच प्रतिबिंब पडलेलं आपल्याला दिसतं.

(क्रमशः) (अनुवाद : अनंत घोटगाळकर)