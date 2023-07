- डॉ. जयश्री फडणवीस

‘आर्या! काल माझ्या मित्रानं तुला सिगारेट पिताना बघितलं. अगं! काय चाललंय? हे योग्य आहे का?’ ‘अरे, डॅडा ती हर्बल सिगारेट होती, निकोटीन नाही काही! मुळात आपण सिगारेट पिणं चुकीचं आहे, हे आर्याच्या गावीही नव्हतं! उलट डॅडा कशावरूनही काय चिडतो, त्याचंच तिला आश्चर्य वाटलं! She was now campleting 19 yrs of age! मी आता adtult आहे ना? Know काय करायचं नी काय नाही! हल्ली आम्ही वडिलांना ‘अहो बाबा’ वगैरे म्हणत नाही! He is just like a friend! मग frined म्हणताना अपेक्षित आदर शिल्लक राहतो का? प्रत्येक पिढीत डोकावल्यास असाच फरक पहायला मिळेल.

स्वातंत्र्यपूर्व, म्हणजे १९२०-३०च्या दरम्यानची पिढी ‘पाव’ खायचा की नाही, चहा चालेल का या विचारांनी ग्रस्त, तर १९५५-१९७० पर्यंतची पिढी चहा, बिअर की ड्रिंक्स यातच हैराण! सर्वांत परेशानी होती ती ‘लोक काय म्हणतील याची’. प्रत्येक पिढीनुसार खाणं-पिणं, वागणं यात कसे बदल होत गेले, ते आपण पाहिलं.

मागील तीन-चार पिढ्यांमध्ये विचारधारा, परंपरा आणि चालीरितीमध्येच संघर्ष आहे. पूर्वीच्या अनेक चालीरिती आता विकसित समाजाला मान्य नाहीत. कोणतेही सण-वार, पूजा-अर्चा प्रदीर्घ काळ करणंही रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात शक्य होत नाही. दोन पिढ्यांमधील अंतराचा परिणाम आपल्या वैयक्तिक, तसेच व्यावसायिक आयुष्यावरही होताना दिसतो. अनेकदा भावनिक व मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागतं आणि म्हणूनच दोन पिढ्यांतील अंतर म्हणजे नक्की काय व ती का निर्माण होते, हे नीट समजून घ्यायला हवं.

दोन पिढ्यांतील अंतर निर्माण होण्याची प्रमुख कारणं म्हणजे वयातील अंतर, बदलती जीवनमूल्यं, वृत्ती, वर्तणूक, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, सांस्कृतिक प्रभाव, तसेच आयुष्याकडं बघण्याचा विरोधाभास, दोन पिढ्यांमथील अंतर अनेक ठिकाणी दिसते. जसे की, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, विविध सामाजिक नियम, राजकीय विचारसरणी, वैयक्तिक अथवा सामाजिक कार्यातील नैतिक जबाबदारी या सर्वांचे परिणाम प्रत्येक पिढीवर वेगवेगळे होताना दिसतात.

1) तांत्रिक प्राधान्य

आजची तरुण पिढी तांत्रिक युगाला प्राधान्य देत वाढली. टेक्नॉलॉजी हा त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक बनला आहे. मात्र, डिजिटल माध्यमं आधीच्या पिढीला वेगानं वापरता येत नाहीत.

2) संवादाची पद्धत

प्रत्येक पिढीची संवादाची पद्धत वेगळी होती. मागील पिढी अजूनही समोरासमोर बसून संवाद पसंत करते. आजची पिढी मात्र Text Messaging चा वापर करते. सोशल मीडियाच्या अनेक माध्यमांचा उपयोग संपर्कात राहण्यासाठी करतात.

3) कामकाज व जीवनाचा ताळमेळ

आजची पिढी स्वतःचे करिअर व सोशल लाइफला प्राधान्य देते. त्यांना रूढी, परंपरांचं बंधन नसतं. आधीची पिढी मात्र अनेक कौटुंबिक तसेच सामाजिक कर्तव्ये नीट पार पाडतोय ना, या तणावाखाली जगते.

4) सांस्कृतिक प्राधान्य

संगीत, फॅशन व करमणूक यासाठी प्रत्येक पिढीची आवड वेगवेगळी आहे. कालमाना-प्रमाणे सर्वच पिढ्यांना बदलत जावे लागते.

वैयक्तिक आयुष्यात अथवा व्यवसायात दोन पिढ्यांमधील अंतर व त्यांच्या वयोगटाप्रमाणे, तसेच त्यांच्यातील सांस्कृतिक प्राधान्यांचा नीट विचार केल्यास प्रत्येक वयोगटाशी उत्तमपणे संवाद साधता येईल. त्यानुसार स्वतःच्या वर्तणुकीत बदल करता येतील.

भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत याचे उत्तम प्रशिक्षण आपण अनवधानानं का होईना, घेतच असतो. ऑफिसमधील सर्वोच्च अधिकारी आपल्या ज्येष्ठ काकांच्या वयाचे असल्यास त्यांची पिढी नेमकी कोणत्या वातावरणात मोठी झाली याचा अंदाज घेऊन यशस्वी नातेसंबंध जोडता येतील.

दोन पिढ्यांतील अंतर कमी करण्यासाठी तणावमुक्त वातावरणाची निर्मिती आवश्यक आहे. प्रत्येक संवाद सन्मानपूर्वक व आदरार्थी असायला हवा. समोरील व्यक्तीचे वय कितीही असले, तरीही मान द्यायलाच हवा. प्रत्येक व्यक्तीचं व पिढीचं मत भिन्न असू शकतं, हे एकदा स्वीकारलं की संवाद अर्थपूर्ण होऊन निकोप नातेसंबंध वाढीस लागतील.