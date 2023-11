By

- डाॅ. जयश्री फडणवीस

एका शाळेत काही मुली फुटबॉल खेळायला जमल्या. त्यांच्यातच एक ऐकायला कमी येणारी मिनूसुद्धा होती. तिलाही फुटबॉल खेळायचा होता; पण इतर मुलीना तिच्यामधील श्रवणदोषामुळे ती कितपत खेळू शकेल, याविषयी शंका होती. तिला आपल्या टीममध्ये घ्यायला कोणीच तयार नव्हतं; पण त्यांच्यातही एक श्रुती नावाची प्रेमळ मुलगी होती. तिला मिनूची खेळण्यासाठी होत असलेली घालमेल दिसत होती.

तिनं इतर मैत्रिणींना समजावून, मिनूची जबाबदारी घेऊन, मिनूला स्वतःच्या टीममध्ये घेतलं. आणि काय आश्चर्य! खेळांचा सखोल अभ्यास केलेली मिनू, उत्तम खेळत होती. बॉल पास करणं, ड्रिबल करणं हे तर करतच होती आणि अतिशय ताकदीनं तिनं एक गोलही केला. श्रुतीच्या टीमचा ती भक्कम आधार ठरली. तिच्याकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेनं पाहणाऱ्या सर्व मुली खजिल झाल्या.

सरतेशेवटी सर्व मुली एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट शिकल्या, की एखाद्याविषयी पूर्वग्रह ठेवून वागणं स्वतःकरिता; तसंच त्या व्यक्तीकरिताही नुकसानदायक ठरू शकतं. प्रत्येकातच काही तरी कमी-जास्त असतं. सगळ्यांनाच जगण्याची, स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे- जशी श्रुतीनं मिनूला दिली.

मानवी मन हे अनेक कारणांनी ‘बायस’ म्हणजेच पूर्वग्रह ठेवून वागत असतं. त्यातून कधी पक्षपातीपणा निदर्शनास येतो, तर कधी सापत्न भाव. हे पूर्वग्रह निर्माण होण्याची अनेक कारणं आहेत. त्यातील काही प्रमुख कारणांचा विचार करू या!

१) मनाचे शॉर्टकट्स : मानवी मनाच्या जटिल स्वभावातूनच पूर्वग्रह निर्माण होतात; तसंच पूर्वग्रह दूषितही होत असतात. जेव्हा एखादा निर्णय पटकन घ्यायचा असतो, अथवा एखादी माहिती हवी असते, तेव्हा पूर्वानुभवावर चुकतमाकत, स्वतःच्या बुद्धिसामर्थ्यावर माहिती देण्याचा, त्यावरूनच निर्णय घेण्याचा आपला मेंदू वापरतो. कोणताही सारासार विचार केलेला नसल्यानं तो निर्णय पूर्वग्रह दूषितांवर घेतला जातो.

२) सांस्कृतिक; तसंच सामाजिक घटक : सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांवरही पूर्वग्रह विकसित झालेले असतात. बालपणापासून आजवर झालेल्या संगोपन पद्धतीतूनही पूर्वग्रह होत असतात. श्रद्धा-अंधश्रद्धांचाही त्यावर खूप मोठा पगडा असतो. अनेकदा सोशल ग्रुप्समध्ये एखादी व्यक्ती तुमची कायम स्तुती करते, खूप भाव देते, अशा व्यक्तीच्या कोणत्याही गोष्टीला तुम्ही चटकन् साथ देता, अथवा ती व्यक्ती कुठंतरी चुकतेय असं इतर म्हणत असताना तुम्ही त्या व्यक्तीच्या वागण्याचं समर्थन करता. इथं ‘सोशल बायस’ डोकावतो.

३) उत्कट भावनांचा परिणाम (Emotional Influences) : राग, भीती, अपमान अथवा एखाद्या व्यक्तीवरील अतिप्रेम यामधूनही पूर्वग्रह निर्माण होतात. एखादी नकारात्मक गोष्ट घडल्यावर स्वतःकडेही पूर्वग्रहदूषित नजरेतून पाहिलं जातं. उदाहरणार्थ, ‘मागील आठवड्यात गाडी चालवताना, फोनकडे लक्ष गेलं आणि स्टिअरिंग व्हीलवरील ताबा सुटला, गाडी झाडावर जाऊन आदळली. झाले! अति भावनाप्रधान व्यक्ती ‘मी बेकार ड्रायव्हर आहे’ असा स्वतःचा ग्रह करून घेते. त्या पूर्वग्रहामुळे हळूहळू गाडी चालवणं बंद करते. नकारात्मक अथवा सकारात्मक भावनांचे पूर्वग्रह आपल्या निर्णयक्षमतेवरही परिणाम करतात.

४) अडकणं - तडजोड करणं (Anchoring and adjustment) : अनेकदा आपली मानसिकता ही पहिल्यांदाच मिळालेल्या एखाद्या माहितीवरच अडून राहते. त्यावर पुढचा विचार करणं टाळते. उदाहरणार्थ, ‘मेट्रोनं जाणं म्हणजे वैताग! स्टेशनवर कसं जायचं? गाडी कुठे लावणार? जाऊ दे नकोच!’ पण यामुळे गाडीवरून दीड-दोन तासांच्या प्रवासाऐवजी मेट्रोनं अगदी सुखावह, वातानुकूलित गाडीत पोचण्याच्या आनंदाचा ‘प्रवास’ या विचारांच्या पूर्वग्रहाच्याच ‘स्टेशन’वर अडकल्यानं मन पुढचा विचारच करीत नाही.

५) स्व-सोयीस्कर विचार : जेव्हा एखाद्याला उत्तम गुण मिळतात, तेव्हा ‘मी किती हुशार’ आणि जर कमी गुण मिळाले, तर ‘शिक्षक कसे नीट शिकवत नाहीत’ हा कांगावा केला जातो. (Being Bias for self protection) पूर्वग्रह नेमके कशाने बनत जातात, कोणत्या विचारांनी प्रवृत्त होऊन माणसं चुका करतात याला अनेक कारणं आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःवरच काम करावं लागतं. समोरच्या व्यक्तीलाही समजून घेतल्यास आयुष्यात कुठेही आपण पूर्वग्रह मनात ठेवून, कोणाशीही वाईट वागणार नाही!