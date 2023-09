- डॉ. जयश्री फडणवीस

आगळावेगळा छंद हा अनेक अंतर्गत गोष्टींवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, आपण ज्या ठिकाणी वास्तव्यास असतो, तेथील सांस्कृतिक चालीरीती, राजकीय; तसेच भौगोलिक परिस्थिती, देशातील अंतर्गत कायदे व सुव्यवस्था, या सर्वांचा ताळमेळ साधावा लागतो.

त्याचबरोबर आर्थिक नियोजन, विविध जीवनकौशल्ये, धाडसी स्वभाव; तसेच छंद जोपासण्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ, धाडस व सर्जनशीलता यांच्यामुळे आगळेवेगळे छंद जोपासल्याचे आंतरिक समाधान मिळते. आपल्यासमोर अशी अनेक उदाहरणे आहेत- ज्यांच्या आयुष्याला या छंदांमधून एक वेगळीच कलाटणी मिळाली.

पक्षिप्रेम, निरीक्षण व संशोधन

अभ्यासक, संशोधकांच्या यादीत आठवण येते ती डॉ. सालीम अली यांची. आपल्या महाराष्ट्रातीलच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर पक्षितज्ज्ञ किरण पुरंदरे. वाणिज्य शाखेचे पदवीधर, लहानपणापासूनच जंगलांमधून ट्रेकिंग, भटकंती हे त्यांचे छंद.

एकदा पक्षिनिरीक्षणांच्या सहलीला ते गेले असताना पक्षीजीवनाविषयी कुतूहल निर्माण झाले, आणि ‘पाखीमित्रा’चा जन्म झाला, एक वेगळीच कलाटणी आयुष्याला मिळाली. सर्जनशीलतेतून सुंदर विविध पक्ष्यांचे सखोल अवलोकन, संशोधन सुरू झाले. पक्ष्यांच्याच आवाजात शीळ घालून त्यांच्याशी गप्पाही सुरू झाल्या.

धाडस म्हणाल, तर नागझिरासारख्या जंगलात सलग ४०० दिवसांचे वास्तव्य केले. तेथील गोंड आदिवासींमध्ये जनजागृती करून संधी उपलब्ध करून दिल्या. रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या.

समुद्रतळ आणि भोपळ्यावरील कोरीवकाम - (Under water pumpkin Carving)

भारतीय संस्कृतीमध्ये जशी पितृपक्ष पाळण्याची प्रथा आहे, तशीच ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया; तसेच कॅनडासारख्या देशांमध्ये ‘हॅलोविन दिवस’ पाळला जातो. या दिवशी लाल भोपळ्यांवर भीतीदायक कोरीवकाम करून त्यात दिवे सोडले जातात. त्यातून प्रेरणा घेऊन स्कूबा डायव्हर्सनी समुद्रतळाशी जाऊन लाल भोपळ्यावर कोरीवकाम करण्याची स्पर्धा केली.

हा छंद जोपासण्यासाठी स्कूबा डाइव्हिंगच्या छंदाबरोबरच भोपळ्यावरील कोरीवकामाचाही खूप सराव करावा लाग‌तो. या छंदाच्या माध्यमातून काही सामाजिक जाणिवांचेही प्रबोधन केले जाते. उदाहरणार्थ, समुद्रातील प्राण्यांचे जतन व संवर्धन.

भूछत्र संशोधन - (Mushroom foraging)

फोरेजिंग म्हणजे अन्नाचा शोध. धनदाट जंगलातून ट्रेक या छंदासोबतच विविध प्रकारच्या भूछत्र्या शोधण्याचा छंदही अनेक देशांत विकसित होत आहेत. या छंदाच्या माध्यमातून भूछत्र्यांच्या प्रजाती, कोणत्या खाण्यासाठी योग्य; तसेच त्याचे फायदे यांचा अभ्यास केला जातो. मशरूममध्ये प्रोटिनचा खूप मोठा साठा असतो; तसेच अनेक प्रकारचे व्हिटामिन्स, मिनरल्स व ॲँटिऑक्सिडंट्सही असतात.

स्काय डायव्हिंग व पॅराशूट जंपिंग

छंद जोपासण्यात कोणत्याही मर्यादा अडथळा आणत नाहीत. आपल्या छंदाच्या माध्यमातून पद्मश्री; तसेच अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेली शीतल महाजन सर्वश्रुत आहे. जगभरातील कोणत्याही प्रकारच्या भौगोलिक परिस्थितीत ती स्कायडायव्हिंग अथवा पॅराशूट जंपिंगला घाबरली नाही.

आगळ्यावेगळ्या छंदांची यादी खूप मोठी आहे. साबणावरील कोरीवकाम, छोट्याशा तांदूळ दाण्यावर कोरीवकाम, एका चाकाची सायकल चालवणे, धारधार हत्यार अथवा काचेचे चेंडू घेऊन कसरती करणारे जगलर.

वेगळे छंद जोपासताना अनेक अडथळे; तसेच आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. उदा. छंदांच्या जोपासण्यामागे लागणाऱ्या साहित्याची उपलब्धता व आर्थिक नियोजन. सर्व आव्हानांना संयमाने तोंड देत आगळेवेगळे छंद जोपासावे लागतात. येथे अनेकदा संवादकौशल्य खूप कामास येते.

Without a commitment you cannot have depth in anything, whether it is a relationship, a business or a hobby.