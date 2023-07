By

- डॉ. जयश्री फडणवीस

कोणत्याही दोन पिढ्यांमधील अंतर कमी करायचे असेल, तर मना-मनांत सेतू बांधावे लागतील. आनंदाने जगायचे असेल, तर आपल्या आजूबाजूचे लोकही आनंदात राहण्याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी प्रत्येक पिढीने काही गोष्टी आवर्जून पाळायला हव्यात, तर काही गोष्टी कटाक्षाने टाळायला हव्यात. हे नियम पाळल्यास असे केल्याने आपलेही मानसिक; तसेच शारीरिक आरोग्यही उत्तम राहील.

1) भावना प्रकट करा : एकमेकांविषयीची आपुलकी, काळजी व्यक्त करा, सर्व मनातच ठेवले, तर समोरच्याला कसे कळणार? अनेकदा आपल्याला वाटणारी काळजी ही समोरच्याला कटकट वाटू शकते. आठ-नऊ वर्षाचा यश अचानक घरी बोलायचा बंद झाला. फक्त हो किंवा नाहीमध्ये उत्तरे देऊ लागला. असा हा अबोला वाढू लागला, तेव्हा त्याला माझ्याकडे समुपदेशनासाठी आणले.

आई-बाबांच्या बोलण्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही; पण एकट्या यशबरोबर गप्पा मारल्या, तेव्हा कळले, त्याला घरातील सर्व मोठ्यांचा खूप राग आलाय. खूप लाड करणाऱ्या आजी-आजोबाचाही. कारण ‘सगळं जग मला कंट्रोल करतंय,’ असे त्याला वाटत होते.

अगदी उठल्यापासून ‘दात नीट घास, नीट अंघोळ कर, दूध पी, शाळेत नीट जा, अभ्यास नीट कर, बॅग नीट भरलीस का?...’ हे सगळे त्याला कंट्रोल करणे वाटत होते. सगळे जग सत्ता गाजवतेय असे वाटत होते. It is control, not Care! भावना व्यक्त करताना काळजी व कटकटीतील फरक समजून घ्या.

2) सन्मान व आदर : प्रत्येक व्यक्ती- मग ते तीन वर्षाचे मूल असो, वा ८० वर्षांचे आजोबा- प्रत्येकालाच सन्मानाची, आदराची अपेक्षा असते. वागण्या-बोलण्यातील मर्यादांचेही पालन त्याप्रमाणे करायला हवे. बोलण्याचा टोनही सांभाळायला हवा.

छोट्या छोट्या गोष्टींचे कौतुक झाल्यास आपल्याला खूप आनंद होतो. याचे शास्त्रीय कारणही आहे. आपले कौतुक होते, तेव्हा ‘डोपामाइन’ नावाचे आनंदी संप्रेरक आपल्या शरीरात निर्माण होते, ‘अरे वा! किती छान!’ अशा प्रकारचे उद्‌गार स्वतः‌च्या; तसेच समोरच्याच्याही मनात आनंदरस निर्माण करत असतात.

इतरांच्या नवीन संकल्पनांना वाव द्या. त्यांचा स्वीकार करा; तसेच त्यांच्या मतांनाही प्राधान्य द्या. व्यवसायात असताना अथवा घरी, आपण कायम एकमेकांचा आधार असणार आहोत, याची जाणीव स्वतः ठेवा आणि इतरांनाही द्या.

3) सहानुभूती : अनेकदा घरातील वयस्कर व्यक्तींकडून कामाची अपेक्षा केली जाते. जसे की, लहानग्यांना शाळेतून आणणे; पण अनेकदा शरीर वार्धक्याने थकले असेल, तर जबाबदारीची कामे करायला भीती वाटते, हे समजून घ्यायला हवे.

अनेकदा बरोबरीची आर्थिक परिस्थिती नसेल तर नाते कितीही जवळचे असले, तरीही एकत्र फिरायला जाणे, शॉपिंगला जाणे, वेळोवेळी सहलीला जाणे, अशावेळी टाळले जाते. आपला भार कुणावर पडायला नको ही त्यामागची भावना असते. या मागे मुख्य कारण म्हणजे आत्मसन्मान जपणे.

4) वाद-विवाद-सुसंवाद : शक्यतो वाद घालू नये. संवाद हा कायम सुसंवाद कसा होईल ‌याकडेच लक्ष असावे. जेव्हा जेव्हा वादाचे वातावरण निर्माण होईल, तेव्हा त्या संवादाला काही क्षण विराम देणे उत्तम. जसजसा वेळ जाईल, तसे दोन्ही व्यक्तींना विषयाचे नीट आकलन करून घेऊन वाद टाळता येतात. समोरच्याचे ऐकून घेण्याचीही सवय असावी.

5) जुन्या-नव्याचा समन्वय : अनेकदा घरातील जुन्या वस्तूंवरूनही दोन पिढ्यांमधे वाद होतात. अशा वेळी जुन्या वस्तू अचानक टाकून देऊ नका. जुन्या वस्तूंना नाव न ठेवता, वडीलधारी व्यक्तींना विश्वासात घेऊन नवीन वस्तूंची आवश्यकता का आहे, तसेच बदल का गरजेचा आहे हे समजून सांगायला हवे.

6) कृतज्ञता : आठवून बघा, की मी आईला प्रेमाने कधी मिठी मारली. ती सतत माझ्यासाठी सर्व काही करत असते तिचे आभार मी कधी मानले का? तसेच ऑफिसमध्येही वरिष्ठांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे मला किती फायदा झाला, यासाठी कधी कृतज्ञता व्यक्त केली का?

जेव्हा आपण स्वार्थापलीकडे जाउन आप्तेष्टांसाठी; तसेच समाजासाठी काही करतो, तेव्हासुद्धा आपल्या शरीरात ‘सेरोटोनिन’ नावाचे संप्रेरक झिरपू लागते आणि अतिशय आनंद होतो. तिन्ही पिढ्या एकत्रित आनंदाने जगतील, तेव्हा मानवी जीवन अधिक सुखी, समाधानी व सुरक्षित होईल.