सामान्य-असामान्य : ‘तुमाला कुन्नीबी वळखत न्हाई!’

या लेखमालेचा हेतू मनुष्यदर्शन, त्यातून होणारं जीवनदर्शन हा होता. मी प्रॅक्टिसला लागलो, तेव्हा मीही उग्र आणि कर्मठ शास्त्रज्ञ होतो. शास्त्राच्या वर काही नाही असं माझं मत होतं; पण ४० वर्षाच्या अनुभवांनी माझं मत बदललं असून ‘शास्त्रापेक्षा माणुसकी श्रेष्ठ आहे,’ असं मानतो म्हणून ‘माणूसदर्शन’ घडवलं.

लेखमाला उत्कृष्ट आहे असे अनेक प्रतिसाद मिळाले. But All good things must end. शेवटच्या दोन आठवड्यांत मिळून एक अत्यंत रोमहर्षक केस वाचायला मिळेल. नमस्कार!