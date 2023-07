नट्याचं प्रेम आणि लग्न....

हिंदी सिनेमातल्या एका हिरॉईनने एखाद्या हिरोवर प्रेम करणं ही गोष्ट आता ‘बातमी’ या सदरात येत नाही. एका हिरोने दुसऱ्या हिरोच्या प्रेमात पडणं किंवा हिरॉइनने दुसऱ्या हिरॉइनच्या प्रेमात पडणं ही सुद्धा काही दिवसांनी ‘बातमी’ होणार नाही फार फार तर ही गोष्ट ‘माहितीसाठी’ या सदरात जमा होईल.

पन्नास वर्षापूर्वी या गोष्टी हिरॉइनच्या म्हणून कुतूहलाने पाहिलं जायचं. बऱ्याचदा गॉसिप ही नुसती एका कानातून दुसऱ्या कानात जाणारी चघळण्याजोगी बातमी नसायची ते सत्य असायचं. अलीकडे हे सत्य नाकारायची टूम आलीय.

मध्यंतरी झीनत अमान या नटीनं एका मुलाखतीत सांगितलं की माझं देवानंदवर प्लेटॉनिक प्रेम होतं. देवानंद आपल्या पुस्तकात चक्क असं म्हणतो की ते दोघे प्रेमात होते आणि एका पार्टीत देवानंद त्याचं तिच्यावरच प्रेम व्यक्त करणार इतक्यात ती त्याला राज कपूरच्या जवळपास बाहुपाशात जाताना दिसली.

थोडक्यात देवानंदचं प्रेम हे प्लेटॉनिक नव्हतं. खरं तर चार्ल्स डिकन्सच्या ‘टेल ऑफ टू सिटीज’ कादंबरीतल्या सिडने कार्टेन ही व्यक्तिरेखा ल्युसिवर प्लुटोनिक प्रेम करतो हे वाचलं होतं. त्यानंतर थेट झीनतच्या प्रेमाबद्दल ऐकलं.

तिचं गोष्ट वैजयंतीमालाची. काही वर्षांपूर्वी वैजयंतीमाला म्हणाली," माझं आणि राजकपूरच प्रेम वगैरे नव्हतं. निखळ मैत्री होती." हे ऐकून ऋषी कपूर भयंकर चिडला होता. त्याची आई, वडलांच्या वैजू वरच्या प्रेमाला वैतागून घरातून चिडून बाहेर पडली तेंव्हा ऋषी लहान असला तरी त्याला समज होती.

नशीब की वैजयंतीमाला असं म्हणाली नाही, " राज मला बहीण मानायचा. मी त्याला भाऊबिजेला ओवाळायची, आणि तो मला कांजीवरम साडी द्यायचा."

नर्गिस त्याच्या आयुष्यातून गेली आणि मग ‘जिस देश मे गंगा बहती है ’च्या वेळेला त्याला पद्मिनी नावाचं घबाड सापडलं आणि सेक्सच्या रूळावरून त्याची गाडी धडधडत जायला लागली. पद्मिनीच्या कुटुंबीयांनी तिला त्या सिनेमानंतर राज कपूर पासून थोडं दूर नेलं.

नुसत्या पद्मिनीला पाहून बालकांची एक अख्खी पिढी अकाली वयात आली आणि त्या वेळेला राज कपूरच्या डोक्यात ‘संगम’ची कथा आकार घेत होती. या संगम साठी राज कपूरला वैजयंतीमालाला घ्यावसं वाटलं.

एकदा बी आर चोप्रा आणि वैजयंतीमाला विमानातून जात होते. त्याच विमानात राज कपूर होता. राज कपूर स्वतःच्या जागेवर उठला आणि बी. आर. चोप्रांकडे जाऊन म्हणाला, " तुम्ही माझ्या सीटवर जाल का? मला वैजयंतीमालाशी बोलायचंय. बी आर चोप्रा म्हणाले," तुझी बायको आहे ना तुझ्याबरोबर ".

राज कपूर ने त्याला उत्तर दिलं "मला एक कलाकार म्हणून दुसऱ्या कलाकाराशी बोलायचंय आणि राजकपूर वैजयंतीमालाच्या बाजूला जाऊन बसला. बघा राज कपूर मुलगी पटवण्याच्या बाबतीत किती वेगवान होता.

त्याने वैजयंतीमालाचा हात हातात घेतला आणि म्हणाला, "तुझ्या आयुष्यात एक नवीन रिलेशनशिप येणार आहे" जणू पुढच्या आयुष्याच्या घटनाच तो तिच्या तळहाताच्या रेषा पाहून तिला सांगत होता.

त्याने तिला ‘संगम’ची ऑफर दिली. तिने आधी काही काळ ती नाकारली. पण राज कपूरने आपला हट्ट सोडला नाही. शेवटी त्याने तिला तार पाठवली, " बोल राधा बोल संगम होगा के नही" आणि शेवटी त्या गाण्याप्रमाणेच तिने उत्तर दिलं, " होगा होगा होगा"

राज कपूरने कृतज्ञता म्हणून एका शॉटमध्ये बी.आर चोप्रांचा फोटो दाखवला. त्याच्या सिनेमातल्या नायिकेबद्दल तो नेहमी असं म्हणत असे की चांगल्या रोमँटिक सीन साठी आणि रोमान्स खरा वाटण्यासाठी नायकाने नायिकेत गुंतून जाणं महत्त्वाचं आहे.

अर्थात राज कपूर म्हणतो म्हणून हे स्वीकारलेच पाहिजे असं काही नाही. पडद्यावर खोटा रोमान्स करण्यासाठी नायिकेत गुंतलंच पाहिजे हा नियम नाही. देवानंद हा सगळ्यात आकर्षक असा रोमँटिक नट मानला जातो. तो पडद्यावर रोमान्स फार सुंदर करायचा. पण म्हणून तो प्रत्येक नायिकेत काही गुंतला गेला नाही.

नायिकेच्या जवळ जाण्यासाठी आणि तिच्याबरोबर पडद्याबाहेर रोमान्स करण्यासाठी राज कपूरने हे तत्त्वज्ञान तयार केल असावं. त्याच्या रंगेल आकर्षणाला त्याने तत्त्वज्ञानाचे रूप दिलं. ‘संगम’ हा सिनेमा अजिबात कलात्मक वगैरे नव्हता.

तो भव्य मात्र होता. त्याच वर्णन Magnum Opus असं नक्की करता येईल. त्यावेळेला पहिल्यांदा राज कपूरने परदेशामध्ये शूटिंग केल. काही वर्षांपूर्वी दत्ताराम या संगीतकाराशी आम्ही काही मित्र गोव्यात, राज कपूर विषयी बोललो होतो. त्यावेळी दत्ताराम यांनी प्रामाणिकपणे सांगितलं होतं की वैजयंतीमाला बरोबर धमाल करता यावी यासाठी राज कपूरने ही परदेशी शूटिंगची शक्कल लढवली होती.

चित्रपटातलं असं एकही अंग नव्हतं की जे राज कपूरला ज्ञात नव्हतं. वैजयंतीमाला महान अभिनेत्री सुद्धा होती पण त्यातलं "क्या करू राम मुझे बुढ्ढा मिल गया" हे गाणं त्याच्या एकंदरीत सेक्स विषयीच्या असामान्य आकर्षणाचा एक बुद्धिमान नमुना होता.

त्यासाठी त्याने एक अतिशय सुंदर अशी सिच्युएशन शोधली. नायक आणि नायिका पॅरिसमध्ये मधुचंद्रासाठी जातात. पॅरिस हे तसं नाईट क्लबचे शहर. राज कपूर म्हणजेच हिरो एका रात्री नाईट क्लबला जायला निघतो. एक लक्षात ठेवा की राजकपूर आपल्या चित्रपटातून समाजवाद आणि महान भारतीय संस्कृती दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा पण त्याचं प्रत्यक्षातलं वागणं तसं असायचंच असं नाही.

राज कपूरची घरातली आणि पडद्यावरची भारतीय संस्कृती ही पुरुषप्रधान संस्कृती होती. पुरुषांनी बाहेर जाऊन हवी ती मजा करावी पण स्त्रीने मात्र आपल्या नवऱ्याशी एकनिष्ठ राहावं ही ती संस्कृती आणि ही संस्कृती तो वैजयंतीमालाला त्या प्रसंगात समजावून सांगतो.

वैजयंतीमाला त्याला रोखण्यासाठी त्या पॅरिसच्या नाईट क्लब मधल्या डान्सर्स प्रमाणे डान्स करते. त्यासाठी वैजयंतीमालाने पहिल्यांदा पडद्यावर स्लीव्हजलेस ब्लाउज घातला. हॉटेलच्या एका छोट्या खोलीत ती राज कपूरला बसवते आणि तो नाच करते. नंतर ती एका छोट्या स्टुलावर चढते आणि तिने स्टूलावर डान्स केलाय.

त्या नाचासाठी तेव्हा कोरिओग्राफर सुद्धा नव्हता. पण अप्रतिम असा तो नाच आहे. महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे की तो नाच संपल्यावर राज कपूर तिला उचलतो, खांद्यावर घेतो आणि बेडरूम मध्ये नेतो. आदिमानव ज्याप्रमाणे स्त्रीला खांद्यावर घेऊन उपभोग घेण्यासाठी गुहेत जायचा तशा प्रकारचा शॉट राज कपूरने घेतलाय.

त्यात सेक्सची भावना किंवा वासना तर दाखवली आहेच पण त्याचबरोबर स्त्रीवर पुरुषाचा म्हणजेच नवऱ्याचा पूर्ण हक्क आहे हे दाखवण्याचा तो प्रयत्न आहे. हे गाणं लता मंगेशकर यांनी गायलं होतं. पण त्यावेळेला लताला कल्पना नव्हती की हे कशा रीतीने गाणं घेतल जाणार आहे. पडद्यावर ते गाणं पाहताना ती भयंकर चिडली होती. ती म्हणाली सुद्धा की गाणं अशा रीतीने दाखवणार हे मला ठाऊक असतं तर मी ते गाणं गायलंच नसतं.

राज कपूरला वैजयंतीमाला मध्ये फक्त शारीरिक दृष्ट्या गुंतायचं होतं. तो मानसिक दृष्ट्या सुद्धा गुंतला असेल पण आपलं कुटुंब सोडून त्याला तिच्याबरोबर जायचं नव्हतं. त्या उलट वैजयंतीमालाला राज कपूरशी लग्न करायचं होतं.

राज कपूरची याबाबतची तत्त्व अगदी सुस्पष्ट होती त्याने एकदा वैजयंतीमालाला चार्ली चापलीनचं उदाहरण दिलं होतं. राज कपूरने एकदा म्हटलं होतं," There is wife on one side walking down the steps gracefully, his actress and mistress walking down from the other side. The two never meet"

राज कपूरला ते हवं होतं. कृष्णा कपूर त्या काळात त्याला सोडून चर्चगेटला नटराज हॉटेलमध्ये जाऊन राहत होती तिच्याबरोबर तिची मुलं सुद्धा होती. चक्क नर्गिसने दोघांमध्ये तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण गंमत पाहा, संगम सिनेमा मध्ये मात्र त्याने पडद्यावर स्त्रीने नवऱ्याशी कसं एकनिष्ठ रहायला पाहिजे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आणि शैलेंद्रने त्याच्या शब्दात राज कपूर ह्याचं मन मांडलं. ते शब्द होते

दो जिस्म मगर, एक जान है हम

एक दिल के दो, अरमान है हम

ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम वगैरे

पण वैजयंतीमाला सुद्धा हुशार होती. तिला राज कपूरचा डाव कळला. एका आजारपणात राज कपूरने तिची ओळख त्याच्या घरच्या डॉक्टर ''बाली'' बरोबर करून दिली होती. डॉक्टर ''बाली'' आणि वैजयंतीमाला एकमेकांच्या प्रेमात पडले.

राज कपूरला तिने हे कळू सुद्धा दिलं नाही. परदेशी शूटिंगच्या वेळी ती डॉक्टर बालीना चोरून पत्र पाठवायची. पुढे संगमच्या तांत्रिक कामासाठी राज कपूरला पुन्हा युरोपात जायला लागलं. त्यावेळेला राज कपूरने डॉक्टर बालीना तिला सांभाळायला सांगितलं.

राज कपूर परत आल्यानंतर राज कपूरला कळलं की संगम मध्ये जे गाणं मुकेशने आर्त स्वरात गायलं आहे आणि फाटलेल्या हृदयाचे भाव आपण चेहऱ्यावर दाखवले आहेत तसच गाणं प्रत्यक्ष आपल्यावर गायची वेळ आलेली आहे. मित्राने वैजयंतीमालाला पळवली होती.

राज कपूरच्या मिठीतून सुटलेल्या दुसऱ्या नटीने एका डॉक्टरशी विवाह केला होता. पहिली होती पद्मिनी आणि दुसरी वैजयंतीमाला. त्यानंतर बैजू कोणाच्या प्रेमात पडली नाही. तिचा डॉक्टर बालींबरोबर संसार व्यवस्थित झाला. आणि तरीही तिने राजकपूर गेल्यानंतर अनेक वर्षानी त्याच्या बरोबरचे संबंध नाकारावेत हे विचित्र आहे.