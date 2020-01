सावित्रीबाई फुले : पुण्यात काचा घालून मारलेल्या बाहुलीच्या हौदाची गोष्ट तुम्हाला माहितीये?

साक्षरतेसाठी बलिदान केलेल्या अवघ्या नऊ वर्षांच्या काशीबाईची सव्वाशे वर्षांपासून जतन केलेली बाहुलीच्या रूपातील ऐतिहासिक स्मृती बुधवार पेठेतील फरासखाना परिसरातून अदृश्‍य झाली आहे. खांद्यावर कळशी घेतलेली, कुरळ्या केसाची ही बाहुली अनेक वर्षे तेथील हौदावर होती. काशीबाई शाळेत जात होती, म्हणून 1899 मध्ये पुण्यात तिचा वध करण्यात आला होता. आज (3 जानेवारी) क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त बाहुलीच्या हौदाविषयी जाणून घेऊया... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप काशीबाई म्हणजे सत्यशोधक चळवळीचे पहिले अध्यक्ष डॉ. विश्राम रामजी घोले (1833 ते 1900) यांची कन्या. लाडाने तिला बाहुली म्हटले जायचे. डॉ. घोले साक्षरतेचे कट्टर समर्थक होते. स्त्री शिक्षणाबाबत आग्रही होते. म्हणूनच लाडक्‍या बाहुलीला त्यांनी शाळेत घातले. जुनाट विचाराच्या काही पुणेकरांना ही गोष्ट मान्य नव्हती. त्यांच्यापैकीच कुणी तरी संतापून काशीबाईच्या अन्नात काचा कुटून घातल्या. शाळेत जाऊन साक्षरतेचे धडे गिरविणारी ही बाहुली त्यानंतर गतप्राण झाली. उद्विग्न झालेल्या तिच्या पित्याने म्हणजे डॉ. विश्राम यांनी तिची आठवण म्हणून घरासमोरच एक हौद बांधला. बाहुलीचा हौद म्हणूनच तो ओळखला जायचा. शंभर वर्षाहून अधिक काळ हा हौद बुधवार पेठेतील कोतवाल चावडीजवळ अस्तित्वात होता. रस्तारुंदीकरणासाठी कोतवाल चावडी 1995 मध्ये जमीनदोस्त करण्यात आली. त्या वेळी बाहुलीची ही ऐतिहासिक स्मृती फरासखान्यासमोर हलविण्यात आली. आज फरासखान्यासमोर बाहुलीचा हौद आहे, परंतु त्यावरील ऐतिहासिक बाहुली मात्र नाहीशी झाली आहे. या परिसरात फेरफटका मारला असता, जाणवते की बाहुली कुठे गेली? मात्र, याबाबत निश्‍चित माहिती कुणी देऊ शकले नाही. ज्यांनी ही स्मृती पाहिली त्यांनी तिच्या अस्तित्वाबाबत वेगवेगळे अंदाज व्यक्‍त केले आहेत. काहींच्या मते ती सोलापूरला आहे. काही म्हणतात की नारायण पेठेतील हिंदू महिलाश्रमासमोरील मोकळ्या जागेत मोठ्या दिमाखात ती उभी आहे. बंडगार्डन पुलावर अनेक वर्षे ती होती, असेही काही पुणेकर सांगतात; तर रास्ता पेठेतही तिचे दर्शन झाले, असे काही पुणेकर सांगतात. दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे सुरवातीचे नाव बाहुलीच्या हौदाचा गणपती असे होते. या हौदासमोर मंडळाचा उत्सव पार पडायचा. म्हणून गणेशोत्सवाला तेच नाव होते, असे सांगण्यात येते. 1952 मध्ये सुवर्णयुग तरुण मंडळाने बाहुलीच्या हौदाच्या गणपतीचे नामांतर केले. त्यानंतर आता श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती उत्सव म्हणून तो ओळखला जातो. बाहुलीचा पहिला हौद अष्टकोनी होता. त्यात कात्रजचे पाणी आणले होते. त्यावर पुणे महापालिकेने नळकोंडाळेही बांधले होते. अवघा समाज तेथे पाणी भरायला, अंघोळीला लोटायचा. गणेशोत्सवापूर्वी आम्ही बाहुलीला रंग देत असू. तिच्या भोवती कुंड्या लावून सजावट करीत असू, अशा आठवणीही सांगतात. हौदात एक कारंजे होते, त्यावर चक्र लावून पिंगपॉंगचा चेंडू ठेवला जायचा. सध्या अक्षररूपात या हौदावर काशीबाईच्या आठवणी जतन करून ठेवल्याचे पाहायला मिळते. पुस्तक हे शिक्षणाचे प्रतीक असल्याने ग्रंथाच्या आकारातील संगमरवरातील पाटी या हौदावर लावण्यात आली आहे. त्यावर टकाशीबाईचा हौद' असे लिहिलेले आहे. साक्षरतेसाठी बलिदान केलेल्या या बालिकेची एवढीच ऐतिहासिक आठवण आता पुणेकरांना पाहायला मिळत आहे. हा हौद डॉ. विश्राम रामजी घोले यांनी आपली प्रिय कन्या काशीबाई हिच्या स्मरणार्थ बांधला, असे त्यावर लिहिलेले आहे. डॉ. घोले पुणे महापालिकेचे सदस्य होते, ते सुधारक होते. महापालिकेच्या औद्योगिक प्रशालेसाठी व कात्रजच्या पाण्यासाठी त्यांनी फार मोठे योगदान दिले आहे.

Web Title: Historical story of Bahulicha Haud related to Savitribai Phule in Pune