MokaleVha : न्यायक्षेत्रातील ती चा सहभाग

महिलांच्या सक्षमीकरणाची चर्चा ही त्यांच्या न्यायदानातील सहभागाविषयी बोलल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. कारण महिलांचा एक वकील किंवा न्यायाधीश म्हणून न्यायदान क्षेत्रातील सहभाग हा केवळ त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईचा, समानतेच्या हक्काचा व आत्मसन्मानाचा मुद्दा नसून, स्त्रियांच्या प्रश्‍नाकडे बघण्याचा एक वेगळा, संवेदनशील दृष्टिकोन देणारा आहे. सध्या जरी विधी महाविद्यालयात मुली सर्रास कायद्याचे शिक्षण घेताना दिसत असल्या तरी एक काळ असा होता, की या क्षेत्रात त्यांचा प्रवेश निषिद्ध होता. त्यासाठी त्यांना खूप मोठा कायदेशीर लढा द्यावा लागला होता. ही गोष्ट फार जुनीही नाही. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गेल्या शतकातीलच १९९६ सालीच रेगीना गुहा या मुलीने कायद्याची पदवी संपादन करून वकील म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी सनद मिळावी म्हणून अर्ज केला. या प्रकारची एका महिलेने अर्ज करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याने तिचा अर्ज कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका विशेष खंडपीठाकडे पाठवण्यात आला. त्याकाळी लीगल प्रॅक्‍टिशनर्स ॲक्‍ट Legal practitioners act १८७९ अस्तित्वात होता. न्यायालयापुढे प्रश्‍न होता, की या कायद्याखाली महिलांना वकिली करण्याचा हक्क आहे का? आणि आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला, की या कायद्यात वापरलेला व्यक्ती (Person) हा शब्द पुरुषांनाच लागू होतो. कारण कायदेमंडळाला हे कधीच अभिप्रेत नव्हते, की महिलाही वकिली करू शकतात. केवळ कलकत्ता उच्च न्यायालयानेच नाही, तर त्यानंतर १९२१ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयानेही सुधांशू बाला या महिलेचा अर्जही याच कारणासाठी फेटाळला, की महिलांना वकिली करण्याचा हक्क कायद्याने दिलेला नाही. दरम्यानच्या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कॉर्नेला सोराबजी हिचा सनद मिळण्याचा अर्ज मंजूर केला; पण अशी अट घातली, की तिने न्यायालयात वकिली न करता फक्त परदानशीन महिलांना कायदेशीर सल्ला देण्यापुरतेच काम करावे. त्यानंतर लीगल प्रॅक्‍टिशनर्स ॲक्‍ट १८७९ मध्ये १९२३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन महिलांना वकिली करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु तोपर्यंत ते पाहण्यास रेगीना गुहा जिवंत राहिली नव्हती. महाराष्ट्रामध्ये पहिली महिला वकील होण्याचा मान मिठन टाटा यांना १९२३ मध्ये मिळाला. परंतु, त्यांच्या वकिली क्षेत्रातील अनुभव फारसा प्रोत्साहनकारक नव्हता. त्या काळाच्या तुलनेत आता महिलांचा कायदेक्षेत्रातील सहभाग वाढला असला तरी त्याचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. न्यायदान क्षेत्रातही उच्च न्यायालयात पहिली महिला न्यायाधीश होण्याचा मान केरळच्या ॲना चंडी यांना स्वातंत्र्यानंतर १२ वर्षांनी म्हणजे १९५९ मध्ये मिळाला, तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पहिली महिला न्यायाधीश होण्याचा मान केरळच्याच फातिमा बीबी यांना चार दशकांनी म्हणजे १९८९ मध्ये मिळाला. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात फक्त ८ महिला न्यायाधीश झाल्यात; पण अजूनही सरन्यायाधीश होण्याचा मान महिलांना मिळालेला नाही. असे असले तरी हे मान्य करावेच लागेल, की महिलांची न्यायक्षेत्रात जरी खूप वाटचाल झाली आहे, तरीसुद्धा अजून खूप मोठा पल्ला त्यांना गाठायचा आहे आणि त्यांची पुढील वाटही इतकी साधी सरळ सोपी नाही. कारण अनेक प्रकारचे काटेकुटे, खाचखळगे आणि अडचणी त्यामध्ये आहेत. वकिली व्यवसाय खूप, कष्टाचा आणि प्रयत्नांचा आहे. मुलांना वाढवण्याच्या व संसार सांभाळण्याच्या जबाबदारीबरोबर ही वाटचाल किंवा कसरत करताना त्यांचा या क्षेत्रातील लढा हा आत्मसन्मान आणि कार्यक्षेत्रातील सन्मानासाठीही सुरू असणार आहे.

