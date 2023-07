- जूही चावला मेहता

काही महिन्यांपूर्वी ‘मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता खालावते आहे’ याविषयी सतत बातम्या येत होत्या. आपण त्या वाचल्याही असतील. या बातम्या वाचताना तुम्हाला कुठेतरी जाणवलं का... याला कुठेतरी आपणसुद्धा जबाबदार आहोत? विचार करा... तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे सगळं कशासाठी? तर आपल्या मुलांसाठी... आपण कारणीभूत ठरलेल्या या प्रदूषणाच्या महापुराला शेवटी त्यांनाच तोंड द्यायचे आहे.

Gratitude is not best attitude, but it is the only attitude...!

जर तुम्ही आयुष्यभर प्रत्येक गोष्टीसाठी कृतज्ञ राहिलात, तर तुमचे आयुष्य सुखकर होईल, आणि हीच गोष्ट लक्षात ठेवून मी ‘सकाळ’ समूहाचे मनापासून आभार मानते की, त्यांनी मला माझ्या मनातली गोष्ट तुमच्याशी शेअर करण्यासाठी हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

आजपर्यंत तुम्ही मला माझ्या फिल्म्स, माझ्या सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून ओळखत आला आहात, याविषयी आयोजित केलेल्या विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपण भेटत आलो आहोत. मी नेहमीच पर्यावरणाशी निगडित उपक्रमांशी जोडलेली असते. मात्र अशा प्रकारे तुमच्याशी संवाद साधण्याची ही माझी पहिलीच वेळ आहे.

प्रत्येक गोष्टीची एक पार्श्वभूमी असते, अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा मी मोबाईल टॉवर आणि ईएमएफ रेडिएशनमुळे (इलोक्ट्रो मॅग्नेटिक फिल्ड्स) आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम किंवा प्लास्टिक प्रदूषण या मोहिमा केल्या. त्यालादेखील एक पार्श्वभूमी होती. या सर्व गोष्टी एका रात्रीत घडल्या नाहीत, या गोष्टी आजूबाजूला घडत असताना मी त्यांचे निरीक्षण करत होते आणि गोष्टी उमगत गेल्या.

उदाहरण द्यायचेच झाले तर विनिता - माझी बालमैत्रीण- साधारण १० ते १२ वर्षांपूर्वी ती मला ‘प्लास्टिकचा वापर कमी कर, त्यामुळे प्रदूषण होते, प्लास्टिक पिशवी वापरत जाऊ नकोस’ असं वारंवार सांगायची. तिचं बोलणं मी मनावर घेतलं आणि अगदी उत्साहाने मी प्लास्टिक वापरायचं नाही असं ठरवलं, पण हा माझा उत्साह दोन-तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकला नाही.

नव्याचे नऊ दिवस संपले आणि पुन्हा ‘जैसे थे!’ त्यानंतर २०१६ च्या दरम्यान मी ‘प्लास्टिक प्रदूषणाविषयी’ वाचलं, तेव्हा मला विनिताचे शब्द आठवले. वाचनात आलेली माहिती खूपच गंभीर होती आणि प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे असे मला वाटू लागले. माझ्यातला ‘ॲक्टिव्हिस्ट’ काही केल्या शांत बसत नव्हता.

मी प्लास्टिक प्रदूषणाविषयी सतत वाचत राहिले, त्याविषयी नोट्स घेत राहिले. या संदर्भात काम करणाऱ्या लोकांना भेटू लागले. मग मला जाणवलं की, हा विषय किती गंभीर आणि खोल आहे. आपल्या पुढच्या पिढीला यापासून वाचवायचं असेल तर आताच काहीतरी केले पाहिजे.

ही सगळी माहिती गोळा करत असताना, मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे बहुतांश वेळा कचरा हा पसरवला जातो तो तुमच्या-माझ्यासारख्या ‘वेल एज्युकेटेड’ व्यक्तींकडून... आणि ज्यांना आपण कळत-नकळत अशिक्षित म्हणून हिणवत असू, तेच लोक आपण पसरवलेला कचरा साफ करतात आणि आपला परिसर स्वच्छ ठेवतात. ही गोष्ट दुःखद आहे आणि दुर्दैवाने खरी देखील!

आपल्या आजूबाजूला तुम्ही पाहिलंत, तर तुम्हाला ही गोष्ट नक्की जाणवेल. याचं ताजं उदाहरण द्यायचं झालं तर, काही महिन्यांपूर्वी ‘मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता खालावते आहे’ याविषयी सतत बातम्या येत होत्या. आपण त्या वाचल्याही असतील.

या बातम्या वाचताना तुम्हाला कुठेतरी जाणवलं का... याला कुठेतरी आपणसुद्धा जबाबदार आहोत? विचार करा...

कधी हा विचार केला का, की मुंबई सोडून जेव्हा आपण बाहेर पडतो, गावाच्या दिशेने जातो तेव्हा मनावर असणारा क्षीण एकदम दूर होतो आणि फ्रेश वाटते. मला वाटतं याचं कारण म्हणजे खेड्यापाड्यांमध्ये आणि दुर्गम भागांमध्ये राहणारे लोक निसर्गाशी एकरूप झालेले असतात. त्यांनी निसर्गाचे महत्त्व जाणलेले असते आणि त्याची ते जपणूकदेखील करतात.

दुसरीकडे आपण स्वतःला प्रगतीच्या नावाखाली निसर्गापासून अलिप्त ठेवले आहे. आपल्यासाठी पर्यावरण संवर्धन म्हणजे ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ इतकंच! आपली सोय, आपली प्रगती, आपली गरज या सर्व गोष्टींनी आपण इतके आत्मकेंद्रित झालो आहोत की, आपल्या या कृतींचा निसर्गावर किती विपरीत परिणाम होतो, याचा आपल्याला विसर पडला आहे.

याच सगळ्या गोष्टींची आपल्याला जाणीव व्हावी आणि याविषयी काहीतरी ठोस पावलं उचलावी, यासाठी ‘सकाळ’ने दिलेल्या या संधीचा मी पुरेपूर फायदा घेणार आहे. तुमच्याशी संवाद साधणार आहे. तुम्हाला याविषयी काय वाटते, तुमचे यावर मत काय हे मला जाणून घ्यायचे आहे. माझ्या आयडिया तुम्हाला सांगायच्या आहेत, तुमच्याही कल्पना ऐकायच्या आहेत.

तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे सगळं कशासाठी? तर याचं सोपं उत्तर आहे, हे मी करते आहे माझ्या मुलांसाठी... तुमच्या मुलांसाठी... कारण आपण कारणीभूत ठरलेल्या या प्रदूषणाच्या महापुराला शेवटी त्यांनाच तोंड द्यायचे आहे. त्यामुळे या लढाईची सुरुवात करताना आपण त्यांच्या पाठीशी असायलाच हवं!

(शब्दांकन : नीलिमा बसाळे)

