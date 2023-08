- जुही चावला मेहता

महात्मा गांधींनी सांगितलं आहे, जर तुम्हाला बदल घडवून आणायचा असेल तर त्याची सुरुवात स्वतःपासून करा. मी मनाशी पक्कं ठरवलंय, पर्यावरणाला ज्या गोष्टी घातक ठरतायत त्याविरुद्ध लढा द्यायचा! कारण पर्यावरणाशी खेळ परवडणार नाही...

‘Be the change, that you wish to see in the world...!’

- Mahatma Gandhi

मागच्या लेखात मी तुम्हाला सांगितलं, की कशा प्रकारे प्रदूषण सर्वदूर पसरत चाललंय, ज्याच्या विळख्यात आपली मुलं जखडली जाताहेत. यासाठीच आपण त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे. पण माझ्या या प्रदूषणविरोधी लढ्याची सुरुवात कशी झाली, ते मला तुमच्याशी शेअर करायला नक्की आवडेल...

मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या हानीकारक रेडिएशनचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम या विषयावर मी २०११ पासून काम करत आहे. गेल्या १२ वर्षांत मोबाईल ही अन्न, वस्त्र आणि निवारा यासारख्या महत्त्वाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक बनली आहे. टेक्नॉलॉजीमध्येसुद्धा भरपूर बदल झाले आहेत, ज्यामुळे आपलं आयुष्य सुखकरही झालं. पण एकीकडे हे बदल होत असताना त्याचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर, आजूबाजूच्या परिसरावर होतोय याकडे आपलं सतत दुर्लक्ष झालं.

२०११ मध्ये माझ्या घरासमोर म्हणजे सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर साधारण १३-१४ मोबाईल टॉवर होते. एके दिवशी सकाळी माझ्या नवऱ्याने या गोष्टीकडे माझं लक्ष वेधलं. त्याबद्दल मला माहिती दिली, की ते सगळे मोबाईल टॉवर्स आहेत, ज्यातून सतत ईएमएफ रेडिएशन उत्सर्जित होत असतं. जयने हे सांगितल्यानंतर मला खरं तर थोडी भीती वाटायला लागली.

माझी मुलं लहान होती आणि त्यांच्यासोबत काही वाईट होऊ नये, याचा त्रास त्यांना होऊ नये असं वाटत होतं आणि मग मी घाबरायचं नाही असं स्वतःला समजवलं. मोबाईल टॉवर्स घराच्या इतक्या जवळ असणं चांगलं नाही, असं मनात कुठे तरी वाटत होतं. मी माझ्या मित्र-मैत्रिणींना त्याबद्दल विचारलं; पण कुणाला काहीच माहिती नव्हतं.

मग मी ईएमएफ रेडिएशनचा काय परिणाम होतो, याविषयी इंटरनेटवर माहिती शोधायला सुरुवात केली आणि भरभरून दुष्परिणामच माझ्यासमोर आले. जे वाचून मला धक्का बसला. थेट आरोग्यावर परिणाम करणारी आणि अगदी मेंदूपर्यंत पोहोचणारी ही किरणं किती धोकादायक आहेत हे मलाही नव्यानेच कळत होतं.

माणसाच्या शरीरावर या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा जर थेट परिणाम होतो तर झाडं, पानं, फुलं, पक्षी, प्राणी या निसर्गातील इतर घटकांवरही त्याचा परिणाम होतच असणार, या विचाराने मी अधिकच अस्वस्थ झाले.

नुसतं घाबरून चालणार नाही, यावर उपाय शोधायलाच हवा, या विचाराने मी रेडिएशनची तपासणी करणाऱ्या एजन्सी शोधायला सुरुवात केली. त्या वेळी हे सर्व सोपे नव्हते. आम्ही मुंबईतील एजन्सीशी संपर्क साधला. त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, की ते केवळ सरकारी निवासस्थानांसाठी मोजणी करतात, खासगी घरांसाठी करत नाहीत.

शेवटी आम्हाला हैदराबादमधील एक एजन्सी सापडली; पण त्यांनी आमच्याकडून चांगलेच पैसे आकारले. त्यांनी कसून तपासणी केली. मला आठवते, की त्यातील एका टेक्निशियनने मला बोलावले आणि दाखवले, की रेडिएशन मोजणाऱ्या मीटरमधली सुई मीटरच्या वरच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचली होती.

त्याने सांगितले, की या मीटरमध्ये अजून पुढची रीडिंग असती तर सुई तिथे गेली असती. त्यांनी त्यांच्या निष्कर्षांचा संपूर्ण ऑडिट केलेला अहवाल दिला आणि जेव्हा मी तो अहवाल पाहिला तेव्हा माझ्या हृदयात धस्स झाले. माझ्या घराच्या सर्व बाल्कनी लाल रंगात चिन्हांकित होत्या आणि हाय रेडिएशन एरिया दाखवत होत्या.

मी विचार करू लागले, यावर काय करता येईल. याविषयी मी सह्याद्री गेस्ट हाऊसच्या व्यवस्थापनाला पत्र लिहिलं, माझ्या आजूबाजूच्या इमारतीतील लोकांना त्याबद्दल सावध केलं. शेवटी माझं घर रेडिएशनच्या जाळ्यात जखडलेलं होतं. मी शक्य तितक्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि त्यांना ही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला; पण मला अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. रेडिएशनची ही बाब सर्वांसाठीच अगदी नवीन होती.

वर्षभर मी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर अल्प प्रमाणात मिळणारा प्रतिसाद पाहून मी निराश झाले. एकीकडे माझ्या चित्रपटाचे काम होते, घरात लहान मुले आणि आमचे घर सांभाळणे हे थकवणारे होते आणि यापुढे माझ्याकडून जास्त काही होणार नाही हे मानून हा विषय मी इथेच थांबवणार होते.

त्याच वेळी माझे शेजारी प्रकाश मुन्शीजी मला मदत करण्यासाठी पुढे आले. एका कंपनीत उच्च पदावर काम करणारे मुन्शीजी त्या वेळी नुकतेच नोकरीतून निवृत्त झाले होते. त्यांची सून त्यांना म्हणाली, तुमच्या हातात वेळ आहे, जुही शेजारी राहते, तुम्ही तिला मदत का करत नाही? आणि अशा पद्धतीने मुन्शीजी माझ्या आयुष्यात आले. (आपण आशा सोडल्यावर देव आपली कशी मदत करतो ते पाहा). मुन्शीजींनी आमच्या संपूर्ण शेजारच्या गेटवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून बॅनर लावले. आम्ही पुन्हा एकदा सर्व स्थानिक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर या चळवळीने मग सर्व मीडियाचे लक्ष वेधले.

एके दिवशी जेव्हा सह्याद्री येथील सभा पुढे ढकलण्यात आली, तेव्हा सर्व पत्रकार आमच्या बिल्डिंगमध्ये आले आणि तुम्हाला या विषयावर बोलायचे आहे का असे विचारले. तासाभरात आम्ही माझ्या इमारतीच्या आवारात उत्स्फूर्त पत्रकार परिषद घेतली. मीडियापासून कलाकार मंडळी नेहमीच दूर पळत असतात; पण यानिमित्ताने मी मीडियाशी जोडली गेले. मग हे आंदोलन मी अधिक जोमाने रेटू लागले. माझ्या पत्राची दखल घेऊन सह्याद्रीवरील १२ मोबाईल टॉवर्स हटवण्यात आले. अर्थात त्याने मला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी माझं समाधान झालं नव्हतं.

मीडियाने या गोष्टीची दखल घेतली आणि त्याविषयी बातम्या छापून आल्या. आता लोक आमच्याकडे येऊ लागले, त्यांना मदत करण्यासाठी, त्यांची घरे तपासण्यासाठी, त्यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असणारे मोबाईल टॉवर काढण्यासाठी. आता या प्रश्नाचा विचार मी माझ्यापुरता करत नव्हते, तर हे सगळ्यांसाठीच कसं धोकादायक आहे, हे पटवून देण्याच्या मागे लागले होते.

यामुळे पर्यावरण धोक्यात येतंय ही गोष्ट मला सारखी अस्वस्थ करत होती.

एका गोष्टीने दुसरी गोष्ट घडवून आणली आणि आम्ही शाळा, समुदायाच्या ठिकाणी सादरीकरणे केली, do’s and dont’s बद्दल जागरुकता निर्माण केली. व्हिडीओ क्लिप्सच्या माध्यमातून लोकांशी संवाद साधला. त्याचे दुष्परिणाम त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले; पण त्याआधी या गोष्टी मी स्वतः कटाक्षाने पाळायला सुरुवात केली.

कधी कधी मला आश्चर्य वाटतं, की माझ्या आजूबाजूला काय चालले आहे, माझ्यासारखी झाडांभोवती नाचणारी आणि गोंडस रोमँटिक भूमिका करणारी अभिनेत्री, आज ‘ईएमएफ रेडिएशन’सारख्या गुंतागुंतीच्या गंभीर विषयावर सादरीकरण करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, असं अजून कुठली अभिनेत्री आज करते आहे? पण मला वाटले की कदाचित हा देवाचा मार्ग आहे... त्यानेच माझ्यासाठी एक कठीण परिस्थिती निर्माण केली, मला गुंतागुंतीची बाब समजायला लावली...

आणि या सर्वामुळेच मी अत्यंत आकर्षक, सोप्या आणि मनोरंजक पद्धतीने लोकांना रेडिएशन समजावू शकले.

नीलिमा खरं तर स्टेजवरील आमच्या प्रेझेंटेशनमध्ये आणि प्रात्यक्षिकांमध्ये मला मदत करायची! माझ्या लक्षात आले, की एखादा अत्यंत विद्वान उच्चपदस्थ शास्त्रज्ञ जर आपल्या लोकांना रेडिएशनविषयी समजावून सांगायला आला, तर सर्वप्रथम कोण ऐकायला येईल? आणि दुसरे म्हणजे, जेव्हा तो समजावून सांगेल तेव्हा त्यातील टेक्निकल गोष्टी ऐकून सर्व प्रेक्षक पळून जातील! त्यामुळे कदाचित देवाने या कामासाठी माझी निवड केली असेल. यामुळेच कदाचित मला सेलिब्रिटी बनवले असेल आणि मी काही तरी चांगले करावे अशी त्याची इच्छा असेल.

काही गोष्टी लोकांना सांगितल्या म्हणजे माझं काम झालं असं मी मानत नाही. कारण समाजात खूप मोठा वर्ग आहे, जो या वास्तवापासून खूप दूर आहे आणि ते आंधळेपणाने मोबाईल वापरतात. २ जी, ३ जी ते ४ जी आणि आता ५ जी हा तंत्रज्ञानाचा प्रवास कुठल्याही दुष्परिणामांची पर्वा न करता अत्यंत वेगाने सुरू आहे. मला इथे एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते, की मी तंत्रज्ञान, प्रगती, आधुनिकता यांच्या विरोधात नाही; पण माणसाच्या आयुष्याला काही किंमत आहे की नाही, हा माझा मुद्दा होता आणि तो आजही आहे.

आतापर्यंत तंत्रज्ञानामध्ये होणारे बदल हे एक एक पाऊल पुढे जात होते, परंतु ५ जी ही एक खूप मोठी झेप आहे. ५ जीमुळे रेडिएशनचा महापूर येईल. ५ जीमुळे आपले सर्व गॅजेट्स एकमेकांशी वायरलेस संवाद साधतील. तुमचे फ्रिज तुमच्या टीव्हीशी बोलणार, तुमचा टीव्ही तुमच्या कॉफी मशीनशी, कॉफी मशीन कारशी, कार गॅस स्टेशनशी, गॅस स्टेशन बँकांशी, बँका कर्जदारांशी आणि कर्जदार अजून कोणाशी तरी... काय होईल याचा नेम लावता येणार नाही.

तुमच्या किराणावाल्याला आपोआप कळेल तुमच्या घरात चहा-साखर संपली आहे की नाही! तुमच्या पेट शॉपवाल्याला कळेल की तुमच्या लाडक्या भुभुचा खाऊ संपलाय की नाही! एवढंच कशाला, तुमच्या घराखालून जाणाऱ्या वाटसरूलाही कळेल कदाचित, की तुमच्या अकाऊंटमध्ये पगार जमा झालाय की नाही!

दुर्दैवाने आपण रेडिएशन पाहू शकत नाही, त्यांना स्पर्श करू शकत नाही किंवा त्यांचा वास घेऊ शकत नाही म्हणून ते आपल्या सभोवताली आहेत याचा आपल्याला विसर पडतो. विचार करा, झपाट्याने वाढणाऱ्या या रेडिएशनचा आपल्या शरीरावर किती गंभीर परिणाम होईल? आपलं सोडा! आसपासची लहान मुलं, नवजात बाळं, गर्भवती महिला आणि वयोवृद्ध व्यक्तींचं काय?

सतत वाढणाऱ्या ईएमएफ रेडिएशनमुळे पक्षी, मधमाशा आणि पृथ्वीवरील सर्व प्राण्यांचे काय होईल? आरोग्यासोबतच आपल्या वैयक्तिक सुरक्षेचं काय होईल? आज तुमची वैयक्तिक माहिती आणि खाती धोक्यात आहेत, उद्या तुमची संपूर्ण जीवनशैली हॅक होऊ शकते. असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरं मी शोधतेय.

जसं महात्मा गांधींनी सांगितलं आहे, जर तुम्हाला बदल घडवून आणायचा असेल, तर त्याची सुरुवात स्वतःपासून करा. तो बदल मी केला! आणि आता आसपासच्या प्रत्येकात घडवून आणायचा प्रयत्न करतेय! मी मनाशी पक्कं ठरवलंय, पर्यावरणाला ज्या गोष्टी घातक ठरतायत त्याविरुद्ध लढा द्यायचा! कारण पर्यावरणाशी खेळ करत राहणं आता आपल्याला आणि आपल्या भावी पिढीला परवडणारं नाही!

पुढच्या लेखात रेडिशन कमी करण्यासाठी सोपे do’s and dont’s काय आहेत हे तुम्हाला सांगेन आणि मला आशा आहे, की तुम्ही सर्व जण याचा सराव नक्की कराल. आपल्या सभोवती पसरणारे रेडिएशनचे जाळे कमी करण्याचा प्रयत्न कराल.

juhichawlaoffice@gmail.com

(शब्दांकन : नीलिमा बसाळे)