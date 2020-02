तुम्हाला Leap Year बद्दल या गोष्टी माहितीये का?

वर्षात साधारणपणे 365 दिवस असतात. मात्र, त्यापैकी एक दिवस दर चौथ्या वर्षात येतो. म्हणून 366 दिवस त्या वर्षामध्ये येतात. पण हे लिप वर्ष येते कसे? त्यामागचे नेमके काय आहे कारण याची माहिती आपण घेणार आहोत. फेब्रुवारी महिना 29 दिवसांचा ज्यावेळी हे लिप वर्ष येते तेव्हा फेब्रुवारी महिन्यात 29 दिवस येतात. या वर्षीही फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजे आज 29 दिवस आले आहेत. त्यामुळे हे वर्ष 'लिप ईयर' म्हणून साजरा केले जात आहे. कसा ठरतो हा लिप डे? साधारणपणे पृथ्वीला सुर्याभोवतीचे फिरण्यासाठी 365 दिवस आणि 6 तासांचा अवधी लागतो. तर हे 6 तास चार वर्षे मिळून 24 तास बनतात. त्यामुळे एक लिप डे तयार होतो. ...म्हणून फेब्रुवारीतच येतात 29 दिवस दरचौथ्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एक दिवस जोडला जातो. फेब्रुवारी महिन्यातच अतिरिक्त दिवस जोडला जाण्याचे कारण म्हणजे या महिन्यात 28 दिवस असतात. तर इतर महिन्यात 30 आणि 31 दिवस असतात. त्यामुळे आणखी एक दिवस जोडला जातो. या दिवशी जन्मणारी मुलं... लिप इयरमध्ये जन्म घेणाऱ्या मुलांना लिपलिंग्ज् किंवा लिपर्स म्हटले जाते. जगभरात जवळपास 50 लाख लिपर्स आहेत. या दिवशी जन्मणारे बालकं असामान्य प्रतिभा, व्यक्तित्व आणि विशेष शक्ती असलेले मानले जातात. यातील अनेक लोक त्यांचा वाढदिवस बऱ्याचदा एक मार्चला साजरा करत असतात. गुगलकडून डुडूल या लिप इयरमुळे गुगलकडून डुडूल काढण्यात आले आहे. यामध्ये 29 दिवसांचा आकडाही दाखवला जात आहे.

Web Title: Know more about Leap Year