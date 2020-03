Coronavirus : कोरोनाला घाबरताय? अशी ओळखा लक्षणे

कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध संशोधन केले जात आहे. मात्र, हा कोरोना होतो तरी कसा? त्याची लक्षणे काय? आणि कोरोनाचा संसर्ग झाल्यावर करायचे काय? यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती आपण आता घेणार आहोत. कोरोनाची लागण ज्या नागरिकांना झाली, त्यांना याची माहिती लगेचच समजत नाही. मात्र, ताप, खोकला आणि श्वसनात अडचणी येणे यासारखी लक्षणे कोरोनाची आहेत. या व्हायरसची लागण झाली की नाही याची लक्षणे पाचव्या दिवशी किंवा त्या पुढील दिवशी दिसली होती. त्यामुळे कोरोना व्हायरसची लक्षणे असल्याचे समजायला पाच दिवसांचा अवधी लागत असल्याचे वैज्ञानिकांच्या अभ्यासातून सिद्ध होत आहे. कोरोनाची लक्षणे काय? कोरोनाची लागण झाली हे कसे ओळखावे असा प्रश्न जर पडला असेल तर ते ओळखणेही सोपे आहे. त्याची लक्षणं सामान्य आहेत. यामध्ये ताप येणे, घशाला कोरड, अंग दुखणे आणि सर्दी होणे ही मुख्य लक्षणे आहेत. 12 दिवसांपर्यंत व्हायरसची लक्षणे दिसली नाहीतर... ज्या व्यक्तीला 12 दिवसांपर्यंत कोरोनाची लक्षणे दिसली नाही तर अशा व्यक्तीला त्यानंतर अशी लक्षणे दिसण्याची शक्यता फारच कमी असते. मात्र, अशा व्यक्तीच्या माध्यमातून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. काही व्यक्ती असू शकतात कोरोनाचे वाहक ज्या व्यक्तीला कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे, अशा बहुतांश व्यक्तींना अतिशय अल्प स्वरुपाचा आजार होतो. काही व्यक्ती संसर्गाच्या वाहक असू शकतात. त्या व्यक्तीला असिमप्टमॅटटिक असे म्हणतात. या व्यक्तीमध्ये कोरोनाची लक्षणे दिसत नाहीत. वृद्धांसाठी धोकादायक आधीच कुठला आजार असलेल्या वृद्धांसाठी कोरोना व्हायरसची लागण होणे हे गंभीर ठरू शकते. अशा व्यक्तींसाठी कोरोना व्हायरस अतिशय गंभीर आणि प्राणघातकही ठरू शकतो. काय करावे? कोरोना व्हायरसची लागण होऊ नये, यासाठी खबरदारीही घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हात स्वच्छ धुवावेत. योग्य मास्क वापरावा, कोणतेही अन्न खाताना ते शिजवून खावे. तसेच कोणतीही शंका, भीती वाटत असल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. शरीराला आवश्यक तेवढे पाणी प्यावे आणि पोषक आहार घ्यावा. तसेच कधीही तोंड आणि नाकाभोवती रुमाल बांधावा. पुरेशी झोप घ्यायला हवी. तर सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजारी व्यक्तीपासून दूर राहावे. काय करू नये? कोरोनापासून वाचण्यासाठी आपण अनेक प्रयत्न करत असतो. मात्र, त्यासाठी काही काळजी घेणे गरजेचे आहे. मांसाहार करणे टाळले पाहिजे. प्राण्यांशी काही संपर्क असल्यास तोही टाळायला हवा. तसेच इतर देशात प्रवास करणे टाळावे. आजार होण्यासाठी लागतो 14 दिवसांचा अवधी कोरोना व्हायरसने शरीरात प्रवेश केल्यास प्रत्यक्ष आजार होण्यासाठी जवळपास 14 दिवसांचा कालावधी लागतो, अशी बाब संशोधनात समोर आली.

