गिरीश कुलकर्णी - writetogpk@gmail.comपरवा माझ्या एका लहानग्या मित्राने मला दिवाळीत पत्र पाठवलं. ई - मेलवरनं जरी पाठवलं असलं, तरी मजकुराचा घाट मात्र शाळेत शिकवलेल्या पत्राचाच होता. मायना, मजकूर अन् शेवट! पत्रलेखन नामे विस्मरणात गेलेल्या लोकव्यवहाराची आठवण जागवून या पत्रानं रमवलं वेळ, पण त्याच बरोबर मायेची पत्रं लिहिणारे बरेच जण सोडून गेले, ही जाणीव व्याकूळ करून गेली. मग त्या आपल्या गमावलेल्या माणसांच्या आठवणींनी सैरभैर होणं ओघानं आलंच..वळणावरून वळताना किती काय काय दिसेनासं होतं. मागे सुटत जातं. आठवणींनी बांधून घालायचं म्हटलं तरी निसटत राहतंच. हवंहवंसं वाटणारं हुरहुर लावून दृष्टिआड, स्मृतिपार, विस्मृतिशरण होत जातं.अन् बरंच काही साचतंही जातं.अगदी आत रुतलेलं एखादं गाणं. बालपणी घोकलेली सोपीशी कविता, कानी पडत राहिलेला एखादा श्लोक वा नामस्मरण, फस्सकन हसू आणणारी एखादी कचकचीत शिवी, झालेला अपमान, केलेला खोटेपणा अशी बरीच अडगळ असते माळ्यावर पडून. त्यातलं आवडतं काही चुकूनमाकून. अवचित न्हाऊन मांगल्य माखून माजघरात, मनात उतरतं आणि दिवसाचा सणच होतो. पत्र वाचून, गेलेली माणसं आठवली, तसा...'ज्याचा त्याचा विठ्ठल' हा सांगीतिक अभिवाचनाचा नुकता पाहिलेला प्रयोग आठवला. तो आठवला तशी दि. बा. मोकाशींची 'आमोद सुनासि आले' कथा आठवली, त्यावर सुमित्रा भावे यांनी केलेला अखेरचा चित्रपट 'दिठी' आठवला, उमेश कुलकर्णीने तयार केलेला 'विहीर' आठवला, ज्ञानेश्वरमाउली आठवले, त्यांचा 'अमृतानुभव' आठवला. आठवणी विचारचक्र फिरवत राहिल्या..काळाच्या ओघात लुप्त होणाऱ्या अनेक गोष्टी, वस्तू, रीती, नाती आणि व्यक्ती पैजेवार, हमखास येणाऱ्या मृत्यूची जाणीवच तर देत असतात. आहे ते नष्ट होणारच आहे याचे हरघडी साक्षात्कारही होत असतात. मात्र तरीही माणसातल्या कुतूहल, संशय, मोह, अहंकार इत्यादी गुणावगुणाचा काडीकचरा त्याचा जगण्याचा कैफ पालवित राहतो. नवा दिवस आमच्यासाठी ताजी विस्मृती आणतो. ती नव्या आठवणींचा पेरा पेरते. भविष्यात उगवून येत या आठवणी आमच्या भावनांचा हिंदोळा झुलवत राहतात. हरवलेल्या हरेक माणसाच्या आठवणी व्याकूळ करत राहतात.या साऱ्या ऊन-पाऊस पसाऱ्यात अर्थ शोधण्याचा चाळा मात्र सुटता सुटत नाही. भले भले याविषयी बोलले, लिहीत राहिले, त्यांचं सत्य सांगून गेले. त्या कशाचीही दखल न घेता रहाटगाडगं तसंच फिरत राहिलंय हे समजत असूनही काही जणांची अर्थशोधाची वावदुकी आपली चालू राहते. बरे विचारांचे गोमुख स्मृतींपाशी. त्यामुळे काय काय साठवलंय यावर विचारांचा पैस ठरणार. यातून आलेली मर्यादा कशी पार करायची?स्मशानात जमलेल्या गर्दीत एकमेकांबद्दल वाटणारी आपुलकी एरवी रस्त्यावर वेगात पुढे जाऊ पाहणाऱ्या गर्दीत आढळत नाही. पैसा नाती खातो. लौकिकाचा बडिवार गुणवंताला अव्हेरतो, या जगात न्याय 'बळी तो कानपिळी' या एकाच छापाचा मिळतो. या प्रकारची चार दोन पैशाचीही किंमत नसणारी सत्यं सापडवत आम्ही रोवतो पाय. स्थावर जंगम गोळा करण्याची स्पर्धा रंगत राहते. घरीदारी आम्ही तुर्रमखान वा क्लिओपात्रा बनून ऐहिकात मशगूल होत आपापल्या किडूकमिडूक कर्तबगारीची धुंदी मिरवत राहतो. क्षण गोळा करत आठवणी लिंपत राहतो.मग अचानक कवाड मोडून आयुष्यात येणाऱ्या मृत्यूचं आश्चर्य वाटतं. केविलवाणे, हताश होत आम्ही प्रश्नांकित होतो. चिरंतन, साकार सत्य असलेल्या मृत्यूचा अर्थ काही केल्या लागत नाही. कठोपनिषदातल्या नचिकेताला यमानं मृत्यू समजावून सांगितला आहे. पण त्याचा उपयोग होत नाही. आपला प्रश्नपत्रिका आपणच सोडवावी लागते. आपली समजूत आपणच काढायची. आपुलाचि वाद आपणासी!.'ज्याचा त्याचा विठ्ठल' नामे संहितेतून डॉ. समीर कुलकर्णी अशीच समजूत काढत आपलं मन निवळत नेतात. 'आमोद सुनासि जाले' या नितांत सुंदर कथेत दि. बा. मोकाशी यांचा नायक अवचित वाट्यास आलेला तरुण मुलाचा मृत्यू न साहवून दुःखाचे मूळ शोधत ज्ञानेश्वरी ऐकत राहतो. तशीच 'ज्याचा त्याचा विठ्ठल' मधील सौदामिनी बाबांचं वारकरी कीर्तन ऐकत मनातला प्रश्नांचा सारीपाट खेळत राहते.वारीच्या वैष्णवांच्या खेळात संशयानं सहभागी होते. पुस्तकं वाचून शिकलेल्यांना वा पुस्तक वाचताच न येणाऱ्या अशा दोघांनाही कळणारी दृष्टान्ताची भाषा बोलण्याचा हा संवाद-प्रयोग लेखकाने दृष्ट लागावी इतका साधेपणानं, सहज साकारला आहे. या बोलसंहितेची रंगमंचीय रचना करणं कठीणच. मात्र अमित वझे या आमच्या मित्राने जणू हातखंडाच असावा अशा ताकदीने आणि संहितेवरच्या प्रेमाने हे काम चोख साधलं आहे. गजाभाऊ परांजपे, मधुराणी प्रभुलकर आणि स्वतः अमित यांचं अभिवाचनही संहितेच्या सहजस्वराला अनुरूप स्वरसाथ देणारं आहे. अभिवाचन ही अनवट कला आहे. आशय बोलायचा म्हणजे नेमके काय करायचे हे कळण्याकरता साधना आणि मगदूर हवा. माधुरी पुरंदरे, नसीरुद्दीन शाह यांसारख्या मोजक्या मंडळींच्या सादरीकरणातून हे जाणवते. त्यांनी अभिवाचनाची कला अप्राप्य वाटावी इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवली आहे. मात्र मुंगी होऊनही साखर खाता येते याची प्रचिती 'ज्याचा त्याचा विठ्ठल' ऐकताना येते. अमित, मधुराणी आणि गजाभाऊ यांची सहजता हवीहवीशी वाटते. आशयाकडे लक्ष वेधते.जीवन-मृत्यूच्या चक्राची संगती लावताना आमच्या पूर्वसुरींनी अद्वैताचं प्रमेय मांडलं.आमोद सुनासि जाले। श्रुतीसी श्रवण रिघालेअसा दृष्टान्त सांगितला. विठ्ठल ज्ञाता आहे आणि आपण ज्ञेय अर्थात जाणून घेणारे वारकरी आहोत. या दोहोंचे एकत्व साधण्यासाठी चंद्रभागेच्या ओढीनं निघालेल्या हजारोंच्या वारीत सौदामिनी चालते आहे. आपल्याच नशिबी हा विरहाचा भोग का हे तिला कळत नाही. बाबांसह सदाभाऊ, शांताई, समीर तिची काळजी घेतात. डोईवर तुळस घेतलेल्या माय माउल्या, हातातली पताका बापाच्या खांद्यावर बसून आभाळी नाचवणारा लहानगा कान्हा ही अनोळखी पात्रं गळ्यात आवंढा आणतात. हळूहळू श्रोतेही सौदामिनीसवे पुढचे मुक्काम गाठत राहतात. अनुभूतीतून आलेल्या समजुतीचे हे मुक्काम मागे पडत असतानाच अवचित तो भेटतो अन् अवघा भवताल आनंद आनंद होत रिंगण घेऊ लागतो. विठ्ठल दर्शने जन्माचाच जणू सोहळा होतो. प्रश्नांच्या पाषाणातून उमाळून खळाळत भक्ती नेत्राद्वारे वाह 