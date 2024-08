दृष्टिकोन : काळानुरूप धरा कास व्यावसायिक शिक्षणाची

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आपल्याला ज्यामध्ये आवड आहे, आपल्या अंगी कौशल्य आहे, त्यामध्ये करिअर करता आले तर यासारखी आनंददायी बाब दुसरी कुठलीही नव्हे. अलीकडच्या काळामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. आपल्यामधील उपजत गुणांच्या आधारे त्या संबंधित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे दिवस सध्या आलेले आहेत. आपल्यातील कला अथवा आवड आपल्याला जर जगासमोर मांडता आली आणि त्या माध्यमातून जर करिअर होऊ शकले, तर ते खरे करिअर मानायला हवे.

व्यवसाय शिक्षणातील नोकरी नक्कीच योग्य पर्याय आहे. तुमच्या सततच्या शैक्षणिक कारकीर्दीत तुम्ही तुमची आवड आणि कौशल्ये प्रदान करण्यात जास्त वेळ द्याल आणि सिद्धांत आणि पुस्तकी ज्ञानापेक्षा जर प्रॅक्टिकली शिक्षणाची व्याप्ती समजून घेतली, तर आपण निश्चितच आयुष्यात यशस्वी होऊ शकतो. म्हणूनच व्यावसायिक शिक्षणाची कास आपण धरली पाहिजे. (Keep vocational education up to date marathi news)