पुनरीक्षण झाले; पण धोरणाचे काय?

अवतरण टीम राज्य सांस्कृतिक धोरण पुनरीक्षण समितीचा अहवाल सरकारकडे नुकताच सादर करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक विभागाने धोरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती; मात्र समितीने प्रत्येक मुद्द्यावर कोणतेच मुद्देसूद पुनरीक्षण सादर केलेले नाही. -डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी गेल्या १४ वर्षांत अंमलातच न आलेल्या सरकारच्या एका धोरणाचे एकदाचे पुनरीक्षण करून झाले. जे झाले वा केले ते मुळात २०१०च्या धोरणात म्हटलेले पुनरीक्षण होते का, की त्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी समिती नेमली होती, की नवे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी ती होती, की २०१० च्या धोरणाची तपासणी करण्यासाठी होती, याबाबत समिती स्वतःच स्वयंस्पष्ट नाही. कारण समितीनेच आपली कार्यकक्षा नव्या सांस्कृतिक धोरणाची निर्मिती करणे अशी परस्परच आखून घेत, नव्या सांस्कृतिक धोरणाच्या आराखड्याचा दस्तावेज या अहवालात रचनाबद्ध केला आहे, असे म्हटले आहे. तसे असल्यास २०१० चे आजवर अंमलातही न आणले गेलेले राज्याचे मूळ सांस्कृतिक धोरण शासनाने रद्द केले आहे का व या समितीच्या कार्यादेशात नवे सांस्कृतिक धोरण आखणे असे न लिहिता प्रत्यक्षात मात्र समितीला नवे सांस्कृतिक धोरण करायला सांगितले होते का, हे स्पष्टपणे सांगायला हवे. कारण त्याशिवाय समिती ‘नव्या सांस्कृतिक धोरणाच्या आराखड्याचा दस्तावेज’ कसा काय तयार करेल? राज्याच्या आजवर अंमलात न आलेल्या; पण कागदावर नमूद असलेल्या राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणातच दर पाच वर्षांनी पुनरीक्षण करावे, असे म्हटले आहे. नवे धोरणच दर पाच वर्षांनी आखावे, असे म्हटलेले नाही. पुनरीक्षणाचा अर्थ मूळ धोरणातील प्रत्येक बाबीचे काय झाले, झाले नाही, का झाले नाही, कसे व्हायला हवे होते, काय राहिले, त्यासाठी व जे झाले नाही त्यासाठी कोणती कारणे, यंत्रणा, प्रशासन, शासन, संबंधित अधिकारी- कोण जबाबदार ते ठरवून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करायला सुचवणे, असा होतो. समितीने २०१० च्या मूळ सांस्कृतिक धोरणाचे याप्रमाणे पुनरीक्षण करून त्यातील प्रत्येक मुद्द्यावर कोणतेच मुद्देसूद पुनरीक्षण सादर केलेले नाही. त्यावर ११२ पृष्ठांच्या अहवालात फक्त चार पानांत ‘दृष्टिक्षेप’ तेवढा टाकला आहे. या सरकारचे स्वतःचे नवे सांस्कृतिक धोरण, २०२४ वाटावे, अशा थाटात हा अहवाल सादर केला गेला आहे; पण २०१०चे जुने सांस्कृतिक धोरण रद्द करून नवे आखण्यासाठी शासनाने तर कोणतीही समिती अद्याप नेमलेली नाही. मुळात २०१० च्याच सांस्कृतिक धोरणाची शासनाने गेल्या १४ वर्षांत कोणतीही अंमलबजावणीच केलेली नाही. त्यासाठी गेल्या १४ वर्षांत एकाही अंदाजपत्रकात एका पैशाचीही स्वतंत्र तरतूद केली नाही. अंमलबजावणी करण्यासाठी सुचविलेली राज्य सांस्कृतिक विकास मंडळे आणि विभागीय सांस्कृतिक विकास मंडळे निर्माण केली नाहीत. याचाच ठळकपणे उल्लेख पुनरीक्षणात असायला हवा होता; पण तो नाही. मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सांस्कृतिक धोरणाचे पुनरीक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने आमच्या, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीच्या प्रदीर्घ पाठपुराव्यानंतर नेमलेली ही समिती आहे. २०१० सालच्या धोरणाचा मूळ मसुदा मागणी करूनही, महाराष्ट्रातील समृद्ध सांस्कृतिक संस्थात्मक विश्वाचे प्रतिनिधित्व, विविध विभागांचे प्रतिनिधित्व डावलून संस्कृती वैज्ञानिक, अभ्यासक, तज्ज्ञ यांना डावलूनच तयार केला गेला होता आणि घिसाडघाईने धोरण विधिमंडळासमोर न आणताच जाहीर केले गेले होते. त्याविरुद्ध सांस्कृतिक संस्थात्मक क्षेत्रातून महाराष्ट्रात मोठा असंतोष व्यक्त झाला होता. त्यावर सर्व विभागवार चर्चा, परिषदा, मेळावे होऊन सरकारच्या निषेधाचे ठरावही झाले होते. त्यातूनच सुमारे २०० समविचारी सांस्कृतिक संस्थांची महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी निर्माण झाली होती. त्या परिषदांमधून झालेले ठराव, सूचना, मागण्या, निवेदने इत्यादी सरकारला पाठवली गेली होती. समितीने संस्कृती आधारित विकासाचे सूतोवाच करत त्याचे प्रारूप देणे अपेक्षित होते. कारण ते आम्ही शासनाला अनेकदा सुचवून झाले होते. पत्रामध्ये युनेस्कोने अधोरेखित केलेली संस्कृती आधारित विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तळपातळीवरील नियोजन यंत्रणा, जिल्हा नियोजन मंडळ, राज्य नियोजन मंडळ या व तत्सम यंत्रणांमधून विभागीय सांस्कृतिक संस्थांचे प्रतिनिधी नेमले जावेत, संस्कृती आधारित विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक निधीची तरतूद केली जावी, हेदेखील सुचवले होते. ते अहवालात आलेले दिसले नाही. समितीचा अंतिम अहवाल मसुदा तयार झाल्यावर, पूर्वी जो सांस्कृतिक संस्थात्मक तसेच तज्ज्ञांचा सहभाग टाळण्याचा प्रयत्न झाला तसे होऊ नये, यासाठी संबंधित मसुदा विभागीय पातळीवरील संबंधित संस्कृती अभ्यासक, तज्ज्ञ, विभागीय पातळीवरील सांस्कृतिक संस्था (केवळ साहित्य संस्था नव्हे) यांचा शोध घेऊन त्यांना पाठविला जावा, असेही जे पत्रात म्हटले तेही झालेले दिसले नाही. त्यांना तो अहवाल मिळाल्यापासून किमान एक महिना अवधी देऊन त्यांच्या सूचना मागविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही केल्या. त्या प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यासाठी विभागवार आणि नागरी, ग्रामीण, आदिवासी अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर सर्व संबंधित सांस्कृतिक घटकांचा समावेश असणारी किमान द्विदिवसीय अवधीची चर्चासत्रे आयोजित केली जावीत, असे पत्रात सुचवून त्या सर्व व चर्चासत्रांमध्ये प्राप्त अधिकच्या सूचनांचा समावेश अंतिम अहवाल, मसुद्यात करण्यात यावा व त्यासह तो शासनाला सादर करण्यात यावा, असेही सुचवले होते. या सर्व संबंधात लागणारे कोणतेही सहकार्य मागितले गेल्यास ते करण्यात आम्हाला आनंदच वाटेल, असेही कळवले होते. यातले काहीच न होता अहवाल सादर केला गेला आहे. हे सारे दुर्दैवी आणि उद्वेगजनक आहे. shripadbhalchandra@gmail.com (लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे प्रमुख संयोजक आहेत.)