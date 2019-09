Happy Birthday Google : गूगलच्या या खास 10 गोष्टी माहीत आहे का?

1998मध्ये पीएचडी करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना लार्ज स्केल सर्च इंजिन तयार करण्याची कल्पना सुचली. या दोघांची नावे म्हणजे लैरी पेज आणि सर्जी बेन. या दोघांनी सर्च इंजिनचे सर्वांत मोठे व्यासपीठ असलेल्या गूगलचा शोध लावला. गूगल अधिकृतरित्या कंपनी म्हणून उभी राहण्यापूर्वी लैरी आणि बेन या दोघांसह आणखी एक माणूसही गूगलचा शोध लावण्यात काम करत होता त्याचे नाव स्कॉट हसन. तो गूगलचा प्रमुख प्रोग्रामन होता. त्याने प्रामुख्याने गूगल सर्च इंजिनच्या कोडिंगचे काम पाहिले. मात्र, त्यानंतर तो रोबोटीक्समध्ये शिक्षण घेण्यासाठी गूगल सोडले. त्याने 2006मध्ये विलो गराज नावाची स्वत:ची कंपनी सुरु केली. आज आपल्या सर्वांचे भरवशाचे आणि ज्याच्याशिवाय आपले पानही हालत नाही असे सर्च इंजिन गूगलचा 21वा वाढदिवस आहे. रोज आपल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणाऱ्या गूगलबद्दलच्या या खास 10 गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का? 1. Google हा शब्द मुळात गणितीय शब्द Googol असा आहे. म्हणजे 1 आणि त्याच्यापुढे 100 शून्य. 2. लैरी पेज आणि सर्जी बेन यांनी सुरवातीला गूगलला 'Backrub' असे नाव दिले होते. 3. त्यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी घेतलेल्या पुढाकारामध्ये त्यांच्या मुख्य कार्यालयात ते अनेकदा बकऱ्यांना चारा चरण्यासाठी मुभा देतात. 4. 2010 पासून प्रत्येक आठवड्याला गूगल एक नवीन कंपनी विकत घेत आहे. 5. तुम्ही गूगलवर काय सर्च करता हे पैाहून गूगल त्याच्या कामगारांची निवड करतं. यासाठी ते foo.bar या वेबटूलचा वापर करतात. 6. 30 ऑगस्ट, 1998 मध्ये गूगलने त्यांचे पहिले डूडल वापरले. या डूडलमध्ये Buring Man Stick Figure वापरली गेली होती. लैरी आणि बेन हे दोघेही नेवाडामधील Buring Man Festival बघायला गेले होते आणि त्यामुळेच त्यांना काही टेक्निकल अडचणी सोडवता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे वाचकांना हे कळावं म्हणून त्यांनी हे डूडल वापरले होते. 7. लैरी आणि बेन यांच्या प्रायव्हेट विमानाचे रनवेज नासामध्ये आहेत. त्यांच्याशिवाय इतर कोणाच्याच विमानाला इथे परवानगी दिली गेलेली नाही. 8. अमेरिकेतील गूगलच्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला पुढील 10 वर्ष त्यांच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दिली जाते. 9. गूगलच्या कार्यालयात प्रत्येक 150 फूटांवर खाण्याचे पदार्थ ठेवले जातात. 10. गूगल 1999मध्ये एक्साईट नावाच्या कंपनीला स्वत:ला 1 मिलियन डॉलरला विकायला निघाले होते. मात्र, त्यांचा हा प्रस्ताव एक्साईट कंपनीने नाकारला होता.

