नैतिकतेचा मुखवटा..!

ज्या व्यक्तीवर आपलं प्रेम आहे तिला इजा करण्याचा विचारही मनाला शिवत नाही याला ‘प्रेम’ म्हणतात; त्यात एकमेकांबद्दल असलेली आपुलकी, जिव्हाळा, आदर हे सर्वकाही आलं; परंतु दुसरीकडे समाजात नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्यांमध्येही एखादा क्रूरकर्मा दडलेला असतो. तो ओळखता आला पाहिजे, तरच हे नैतिकतेचे मुखवटे गळून पडतील.

परवा दिवसभर आयोगाच्या कार्यालयात प्रचंड गर्दी होती. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या समस्या घेऊन येणारे हतबल, अस्वस्थ आणि चिंताग्रस्त चेहरे पाहिले की इथून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर समाधान असावं, अशा पद्धतीने त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करता यावं, यासाठीची आमच्या आयोगाची धडपड सुरू असते. या सगळ्या धावपळीत टीव्हीवर बातमी धडकली आणि काळजाचा ठोकाच चुकला... श्रद्धा...!

महाराष्ट्रात राहणारी श्रद्धा, प्रेमाच्या या प्रवाहात वाहत जात दिल्लीला पोहचली आणि तिच्या या प्रेमाचा शेवट तिच्या शरीराच्या ३५ तुकड्यांत व्हावा. हा भयानक, वेदनादायक, अंगावर शहारे आणणारा प्रसंग, डोकं सुन्न व्हावं आणि माणूस म्हणून जगण्याची संवेदना हरवून जावी, इतका भयानक; मग तिने केलेल्या प्रेमात असं काय वेगळेपण होतं की तिचे प्राण हिरावून घेतले गेले. मनात लागलीच एक यक्षप्रश्न उभा राहिला तो म्हणजे आई-वडील मुलांवर करतात ती माया म्हणजे प्रेम नसतं का? आजी-आजोबांचं नातवावर असतं ते प्रेम नसतं का? लेकीने बोबडे बोल बोलत वडिलांच्या गळ्याला मिठी मारत केलेलं हितगुज म्हणजे प्रेम नसतं का? घरात ताईची सारखी पाठराखण करत अधूनमधून वेणी ओढून तिला रडवणाऱ्या भावाचं बहिणीवर प्रेम नसतं का? काय आहे नक्की प्रेम..? इतकं हिंसक असतं का प्रेम? प्रेमात जगणाऱ्याला मरावं लागतं का प्रेम सिद्ध करायला?

मुळात प्रेम म्हणजे काय, याची समज तरुण पिढीत तयार होत नाही. कारण आपल्या ‘सुसंस्कृत’ समाजात प्रेम, संबंध हे विषय वर्ज्य. त्यामुळं हे नातं विश्वास, बांधिलकी, समज, परस्पर संमती आणि सन्मानाच्या पायावर उभं असतं याची शिकवण कुठून मिळणार? शिवाय आई-वडील, इतर नात्यात, समाजात त्या गोष्टी प्रकर्षाने शिकवल्या जात नाहीत किंवा त्या अधिक हिंसक, तुटलेल्या अवस्थेत दिसतात. दुसरीकडं मुलं आणि पालकांमध्ये तितकासा संवाद नाही. त्यामुळ मुलं, त्यांचं घराबाहेरील आयुष्य, सामाजिक वर्तन, मित्र-मैत्रिणी, वैचारिक, भावनिक वाढ, त्यांचे ताणतणाव या बाबींवर घरात चर्चाच कितीशा होतात? मुलांची लैंगिकता, त्याबद्दलची त्यांची समज, त्यांची निवड या गोष्टी तर आणखी दूरच्या. मुलांनी चांगलं शिक्षण घ्यावं, यावर सगळ्याच घटकांनी लक्ष केंद्रीत केलंय; मात्र त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे डोळेझाक करून. कामावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या कुटुंबात मुलांचा वाढणारा एकटेपणा, तसेच खेळ आणि तत्सम गोष्टी आयुष्यातून हद्दपार झाल्याने मिळणारा फावला वेळ ड्रग्ज, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडियावर काही चुकीच्या अशा दुनियेत व्यतीत करून ‘स्व’ची भलतीच प्रतिमा तयार करणाऱ्या तरुण पिढ्यांसोबत गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. बोट दाखवेल ती महागडी वस्तू वेळेच्या बदल्यात देणाऱ्या आई-वडिलांनी आपण आपल्या पाल्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहोत, हे समजून घेतले पाहिजे.

कौटुंबिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्कारात, मीडियामधून ‘पुरुष हे पुरुष असतात’ म्हणून दाखविली जाणारी पुरुषाची ‘रंगेल’ आणि ‘आक्रमक’, ‘हिंसक’ प्रतिमा पुरुषांना ‘खरं पुरुष’ बनायला भाग पाडते. आपल्या व्यवस्थेत पुरुषाला तो स्त्री आणि तिसऱ्या जेंडरपेक्षा कसा वरचढ आहे, हे सिद्ध करावं लागतं. एखादी मुलगी प्रेमात कशी ‘मिळवायची’ याचे धडेच सिनेमासारख्या माध्यमातून दिले जातात. उदा. हिरोईन/मुलगी प्रेमाला नकार देत असेल तरी तिचा पाठलाग करणे, तिला धमकावणे, भावनिकरीत्या ब्लॅकमेल करणे, आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, तिच्याशी लगट करणे, तिच्या कुटुंबीयांना इजा पोहोचविणे, लग्नानंतर तिला त्रास देणे, असे लैंगिक छळाचे प्रकार सर्रास दाखवले जातात. हे सगळं झालं की हिरोईन त्याला ‘मिळते’. ‘अगर तू मेरी नही हुई तो तुझे मैं और किसीकी भी नहीं होने दुंगा’ हा आपल्या सिनेमातील प्रसिद्ध डायलॉग. हे जे दिसतं तेच समाजात रुजतं. हे समोर असताना एखादी मुलगी एखाद्या मुलाला नकार कसा देऊ शकते? आणि तो नकार स्वीकारून पचवणारा ‘खरा पुरुष’ कसा असणार? स्त्रीवर मालकी हक्क गाजवणं, तिच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण मिळवणं, एखादी स्त्री ऐकत नसेल तर तिच्यावर जबरदस्ती करणं किंवा तिला संपवणं, तिच्यावर अॅसिड फेकून तिला विद्रूप करणं, तिचे अश्लील फोटो काढणं, व्हिडीओ बनवणं, लहान मुलींवर पाशवी अत्याचार करून त्यांचा जीव घेणं ही मानसिक विकृती नाही, हे सत्तेचं उन्मादक प्रदर्शन आहे.

सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रवाहात स्त्रियांनी आपली मानसिकता बदलत झेप घेतली; पण ती झेप पचविण्याची मानसिकता पुरुषांनी त्या वेगाने बदलली नाही. त्यामुळं या बदललेल्या सक्षम स्त्रीचा स्वीकार करण्याची मानसिक तयारी पुरुषांनी करण्यावाचून आता पर्यायही नाही. आता पुरुषानं ‘माणूस’ बनण्याची आणि स्त्रीला स्त्रीपेक्षा ‘माणूस’ म्हणून वागविण्याची वेळ आली आहे. ‘हे माझ्या मुलीच्या बाबतीत होत नाही ना’, असं म्हणत डोळ्यासमोर मुलीचा खून होत असताना बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या समाजाला अशा प्रकारच्या हिंसा रोखण्यात पुढाकार घ्यावा लागेल. ती त्यांची जबाबदारी तर आहेच, पण हे वादळ त्यांच्या स्वत:च्या उंबरठ्यावर येऊन कधी आदळेल हे सांगता येणार नाही.

एखाद्या व्यक्तीवर मनापासून प्रेम करणं ही जगातील अत्यंत छान भावना असते; मात्र प्रेमात ती व्यक्ती मिळालीच पाहिजे आणि नाही मिळाली तर माझ्यात काही कमी नसून समोरच्या व्यक्तीला आपलं नातं मान्य नाही, एवढाच त्याचा मर्यादित अर्थ घेणं गरजेचं आहे. जी व्यक्ती आपल्या आयुष्याचा जोडीदार होणार नाही, हे माहीत असूनही तिला आपलं मानून तिच्या नात्याला जपणं हे प्रेम आहे. त्याची वेदना जरूर असते; मात्र तिला थोपवता येऊ शकतं. खरं प्रेम एकापेक्षा जास्त वेळा होऊ शकतं, आता ज्या व्यक्तीवर प्रेम आहे त्या व्यक्तीपेक्षा जास्त छान व्यक्ती आपल्या आयुष्यात नक्की येऊ शकते, हा आशावाद नक्कीच खरा आहे. ज्या व्यक्तीवर आपलं प्रेम आहे तिला इजा करण्याचा विचारही मनाला शिवत नाही याला ‘प्रेम’ म्हणतात. ही झाली नाण्याची एक बाजू, तर दुसरी बाजू कोणती? जर एखादं नातं आपल्या आई-वडिलांना मान्य नसेल, तर यावर सखोल विचार करणेही गरजेचे आहे. असे असताना तरुणांना वाटतं की आपण शिकलो म्हणजे आपल्याला सर्व प्रकारची समज आली.

आपल्याला आयुष्यात योग्य, अयोग्य काय हे समजायला लागले, असे वाटायला लागते. मग आई-वडिलांचे विचार त्यांना चुकीचे वाटतात. ते जे काही सांगत असतात हे आपल्या सुखाच्या आड येतात असा गैरसमज निर्माण होतो आणि त्याच्याविरुद्ध तरुण पिढी वागत असते. कुटुंब आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं, हा विश्वास मुलांमध्ये निर्माण व्हायला हवा. प्रत्येक पालकांना वाटते म्हणूनच मुलं जे म्हणतील ते आई-वडील पुरवत असतात आणि प्रत्येक पालकांना आपली मुलं आपल्यापेक्षा जास्त शिकली पाहिजेत, समाजात त्यांचे वेगळेपण दिसलं पाहिजे, या भाबड्या आशेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. मग पुढील आयुष्याच्या निर्णयाच्या वेळेस हीच मुलं आपल्या पालकांना ऐकवतात... Its My Life and My Rules, तेव्हा मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखे नक्कीच पालकांना वाटते. जन्म दिलेल्या, संगोपन केलेल्या पालकांपेक्षा बाहेरची व्यक्ती मुलांना का जवळची वाटते? हा प्रश्न उभा राहतो, मग पालकांमध्ये आणि मुलांमध्ये फक्त सोशल मीडिया हेच माध्यम राहतं. तो पर्यंत मुलांनी आपल्या आयुष्याची परिसीमा ठरवून ठेवलेली असते.त्यातूनच त्याला ती व तिला तो भेटतात. मग तो सोशल मीडियावर खूप छान आहे किंवा ती सोशल मीडियावर खूप छान आहे हेच मुलं परिमाण लावतात.

श्रद्धाचा मारेकरी हाही सोशल मीडियावर पर्यावरण, स्त्री-मुक्ती, खरे स्त्री-सौंदर्य यासह एलजीबीटी कम्युनिटीवर आधारित लिंगभेद मुक्ती विषयाच्या गप्पा मारताना दिसत होता. त्याच्या पोकळ नैतिकतेच्या मुखवट्याआडचा चेहरा अत्यंत क्रूर हिंसक नि अमानवी आहे हे त्या श्रद्धाला कळले नसेल! इथे असे फसवे मुखवटे कित्येक असतील. म्हणून तर आपल्याला माणसाच्या कळपातील हिंस्र श्वापदं ओळखता आली पाहिजेत. या श्वापदांच्या विरोधात लढलं पाहिजे. श्रद्धाला न्याय मिळावा म्हणून मी संघर्ष करतेय, पण आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला तर हे नैतिकतेचे मुखवटे गळून पडतील.

(लेखिका राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असून गेली सोळा वर्षे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)