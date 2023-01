संग्रहालयांतला इतिहास

- संजय दाबके

इंग्लंडमध्ये पोर्टस्मथला अतिशय विस्तीर्ण असं ब्रिटिश नौदलाचा इतिहास सांगणारं संग्रहालय आहे, तिथं अर्थातच नेल्सन आणि त्याचं विजयी जहाज ‘व्हिक्टरी’ यावर खूप माहिती आहे. पण, त्याचबरोबर भारतातून काय आणि किती कच्चा माल इंग्लंडला जात होता, हे सांगणारी दोन पोस्टर्स इथं लावली आहेत.

इंग्रज व्यापारासाठी भारतात आले. नंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने इथं राज्याराज्यांमध्ये पद्धतशीरपणे भांडणं लावून, आपलं भाडोत्री सैन्य निरनिराळ्या संस्थानांना देऊन त्यातून पैसे मिळवले, अधिकार मिळवले. १ जून, १८७४ ला ईस्ट इंडिया कंपनी संपुष्टात आली आणि ब्रिटिश सरकारचं राज्य भारतावर सुरू झालं. मग तर काय, कच्चा माल त्यांच्या मालकीचाच होता.

याच मालाच्या जोरावर लंडन ही तीन शतकांत जगाची ट्रेडिंग बाजारपेठ बनली. ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यापारी, शेअर होल्डर्स कोट्यधीश झाले. त्यांच्या मोठमोठ्या जागतिक कंपन्या जगभर व्यापार करायला लागल्या आणि हे सगळं नौदलाच्या युद्धशक्तीमुळेच प्राप्त झालं,

याची कबुलीच या पोस्टर्समध्ये दिली आहे. त्याकाळी ब्रिटिश काय भावाने कच्चा माल विकत घेत होते आणि नंतर विकत होते, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, कारण ईस्ट इंडिया कंपनीचा नफा जवळजवळ ४०० टक्के होता, हे नोंदलेलंच आहे.

इंग्लंडच्या वाऱ्यांमध्ये फालमथला अनेकदा गेलो आहे. गावाला वळसा घालणारा एक सुंदर रस्ता इथं अगदी समुद्राला लागून जातो. साधारण सात ते आठ किलोमीटर असेल. सायंकाळी चक्कर मारायला बाहेर पडलो. अजिबात गर्दी नाही.

स्वच्छता आणि फक्त समुद्राचा आवाज. आपण मेडिटरेनिअन भागात आहोत की काय, असं वाटायला लावणारं वातावरण. वाटेवर थोड्या थोड्या अंतरावर वाटलं तर समुद्राकडे बघत बसायला छोट्या छोट्या टपऱ्या आहेत, बाकडी आहेत. परदेशात प्रथमच अशा बाकड्यांवर देणगीदारांची नावं लिहिलेली बघायला मिळाली.

आपल्याकडे मंदिरात ‘आमच्या आजेसासूबाईंच्या स्मरणार्थ त्यांचे नातू अमुक तमुक यांनी दिलेल्या रोख देणगी रकमेतून या मंदिराच्या सभागृहाच्या संगमरवरी फरशीचं काम करण्यात आलं’, अशा रोखठोक पाट्या असतात. इथले हे बाक आपल्या नातेवाइकांच्या स्मरणार्थ इथल्या रहिवाशांनी देणगी म्हणून दिलेले आहेत.

मजकुरात थोडा भावनांचा ओलावा आहे. नेहमीचे कुणाकुणाच्या आठवणींचे बोर्ड होतेच; पण एका बाकावरचा मजकूर फारच गमतीचा होता. ‘Here is where you stole my heart. The love of my life ६० years on!’, असं जाहीर करून कुणा ‘जॉन आजोबा आणि बंटी आजी’ यांनी हा बाक या रम्य ठिकाणी बसवला आहे.

६० वर्षांपूर्वी ज्या जागी प्रेमाच्या आणाभाका घेतल्या, त्या जागेचं त्यांनी एक सुंदर स्मारक केलं आहे. ( इथं कटाक्षाने ‘आपल्याकडेही सुंदर समुद्रकिनारे आहेत; पण दुर्दैवाने सरकार...’ वगैरे मजकूर जाणूनबुजून टाळला आहे, हे चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षात आलं असेलच.)

अशाच एका जुन्या टपरीवजा ठिकाणी ब्रेकफास्ट केला. इंग्लिश ब्रेकफास्ट हा म्हणायला ब्रेकफास्ट असतो. तो तिथं दिवसभर मिळतो. एकदा तेवढा केला की, पुन्हा जेवायला लागतच नाही. दुपारी काम झाल्यावर हिंडायला बाहेर पडलो. लाखाच्या आतल्या वस्तीच्या या गावात अनेक संग्रहालयं आहेत. त्यातल्या कला संग्रहालयात दरबार हॉल बघायला मिळाला.

प्रिन्स ऑफ वेल्स १८७५ ला भारतात येऊन गेला. त्या वेळी त्याने अतिशय महागड्या भेटी आणि वस्तू भारतातल्या सगळ्या संस्थानिकांकडून गोळा केल्या आणि १८८६ मध्ये त्याचं एक भव्य प्रदर्शन इंग्लंडमध्ये भरवलं. (याच वस्तूंचं प्रदर्शन १४० वर्षांनंतर २०१८ मध्ये लंडनच्या बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये भरलं होतं, ते मी बघितलं होतं - त्या संस्थानिकांनी दिलेल्या भेटवस्तू बघून फक्त डोळे फाटायचे बाकी होते!

सोनं, चांदी, हिरे-माणकांचा नुसता खच आहे.) या प्रदर्शनात त्याने एक खास दरबार हॉल तयार करून घेतला होता. भारतातून फक्त दोन सुतार - मोहम्मद बक्ष आणि मोहम्मद जुमा हे त्यासाठी नेले होते. त्यांनी नऊ महिन्यांत हा दरबार हॉल तयार केला. प्रदर्शनानंतर हा पूर्ण हॉल ब्रासी नावाच्या हेस्टिंगच्या अतिश्रीमंताने विकत घेतला आणि मरताना तो गावाच्या संग्रहालयाला दान देऊन टाकला.

तो ‘दरबार हॉल’ होता तसा उभा केलेला इथं बघायला अचानक मिळाला. अप्रतिम नक्षी, मुख्य दरवाजावर गणपती, सुरूदार खांब आणि त्यांच्या खालचे तळखडे यांचंही संपूर्ण लाकडात केलेलं काम. कुठं काय बघायला मिळेल, ते सांगता येत नाही हेच खरं!

समुद्र किनाऱ्यावर बुडालेल्या जहाजांचं एक संग्रहालय आहे आणि मासेमारीबद्दलचं एक संग्रहालय आहे. दोन्ही लहान आहेत; पण फार प्रेमानं जपलेली आहेत. मासेमारीच्या संग्रहालयात गावातल्या काही पट्टीच्या दर्यावर्दी हिरोंच्या गोष्टी आणि फोटो आहेत. कोणी किती मासे पकडले, कोण कसा वादळातून सुखरूप परत आला, याच्या कथा.

या एकाही संग्रहालयाला तिकीट नाही. गावातली सेवानिवृत्त मंडळी हे सगळं प्रेमाने सांभाळतात, आस्थेने आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देतात. आपल्या हर्णेला किंवा दाभोळला का होऊ नये असं काही? (चुकलो, चुकलो, या प्रश्नाकडे जायलाच नको.) अशा एकंदर इंग्लिशमध्ये ‘स्लीपी टाउन’ (साडेपाचला सगळं बंद) म्हणता येईल, अशा गावाची भेट झाली.

फालमथचं काम संपवून हेस्टिंगला आलो. हेस्टिंग हे इंग्लंडच्या दक्षिण किनाऱ्यावरचं छोटंसं गाव आहे. इथं कामही होतं आणि जॉन लॉगी बेअर्डनी १९२२ मध्ये टीव्ही तयार करायचा उद्योग पहिल्यांदा कुठं सुरू केला, तेही बघायचं होतं.

ते घर याच गावात. काम करताना त्याच्या बॅटऱ्यांचा स्फोट झाला, त्याला स्वतःला जबरदस्त शॉक बसला आणि घरमालकाने या उद्योगांना वैतागून त्याला घर तत्काळ खाली करायला सांगितलं, त्यामुळे टीव्हीचं पहिलं टेस्टिंग लंडनमध्ये झालं. ते घर तिथं तसंच आहे. हेस्टिंगमध्ये अजून फारशी आधुनिकता पोहोचलेली नाहीये, त्यामुळे दोनशे-तीनशे वर्षांपूर्वीची जुनी घरं, लहान गल्ली-बोळं तशीच आहेत.