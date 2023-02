दृष्टिकोन : बॅंकिंगमधील सुधारणेला नवा आयाम

राजाराम पानगव्हाणे- पाटील (हा फोटो वापरावा ः NSK23G39749)



स्वातंत्र्योत्तर काळात बॅंकांची देशाच्या विकासातील महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन सरकारने बॅंकांमध्ये विविध सुधाऱणेला गती दिली. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोचवायचा असेल, तर त्याच्यापर्यंत बॅंकिग सुविधा आणि त्या माध्यमातून विकासाच्या योजना नेता येतील, या उद्देशाने १०६९ मध्ये बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले.

त्यानंतर बॅंकांमध्ये विविध सुधारणा येत गेल्या, संगणकाची एन्ट्री बॅंकांसाठी खूपच महत्त्वाची ठरली. काही परदेशी बॅंकांमुळे तर कामकाजातील गतिमानता आपणही स्वीकारली.

आज खेड्यापाड्यात बॅंकाच्या शाखा पोचल्या असून, त्यामुळे सूक्ष्म घटकांचा विकास होऊ लागला आहे. केंद्र सरकारला विविध लाभाच्या योजना त्या घटकांपर्यंत पोचविता येऊ लागल्या आहेत. (saptarang latest article by rajaram pangavane on new dimension to reform in banking nashik news)

भारतातील बँकिंगचा इतिहास १९४७ मध्ये व भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्वीचा आहे. भारतातील बँकिंग हे देशाच्या आर्थिक विकासाचा पाया आहे. लोकांच्या गरजांचा विचार करता तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे बँकिंग प्रणाली आणि व्यवस्थापनात काही वर्षांत मोठे बदल घडून आले आहेत.

१७७० मध्ये भारतातील पहिली बँक सुरू झाली. या बँकेचे ‘बँक ऑफ हिंदुस्थान’ असे नाव होते. अलेक्झांडर ॲन्ड कंपनीने ही बँक सुरू केली. १८२६ ला ही बँक बंद पडली. कोलकता येथेही बँक स्थापन झाली. जवळपास ५० वर्षे बँकेचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू होते. त्यानंतर ही बँक बंद पडली.

बँकेला मराठी भाषेत ‘अधिकोश’ असे म्हटले जाते. अधिकचे अर्थ मोठे भांडार किंवा कोश असा होतो. जिथे सामान्य जनता आपले अधिकचे पैसे साठू शकते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बँकांना महत्त्वाचे स्थान आहे. बँक ही एक वित्तीय संस्था असून, त्याद्वारे जनतेचा पैसे जमा करणे, त्यांना कर्जाऊ रक्कम देणे, निधी अशी आर्थिक कामे केली जातात.

एक प्रकारे आपल्या शरीरामध्ये रक्तवाहिन्यांचे जसे महत्त्व आहे, तसेच आपल्या विकासातही बँकिंगचे महत्त्व आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. १७७० ते १९६९ हा बँकिंगचा प्रारंभिक टप्पा होय. दुसरा टप्पा १९६९ ते १९९१ राष्ट्रीयीकरणाचा, तर तिसरा टप्पा उदारीकरण किंवा बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा टप्पा जो १९९१ मध्ये सुरू झाला आणि आजपर्यंत ते भरभराट होत आहे.

पहिल्या टप्प्यात ६०० हून अधिक बँकांची उपस्थिती या टप्प्याचे वैशिष्ट्य आहे. १७७० मध्ये कोलकता येथे बँक ऑफ हिंदुस्थानच्या स्थापनेपासून भारतात बँकिंग प्रणाली सुरू झाली. कालांतराने ती बंद पडली असली तरी त्यानंतर अनेक बँका आल्या, काहींची नावे नंतर बदलून त्या बँका आजही बँकिंग क्षेत्रात असून, त्यांचे योगदान मोठे आहे.

खातेदारांना त्या सुरळीतपणे सेवा देत आहेत. अनेक छोट्या-मोठ्या बँकांची मिळून ‘इम्पेरियल बँक ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्यानंतर तिचे ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ असे नामकरण झाले. एप्रिल १९३५ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशीनुसार ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना झाली.

या काळात बहुजन बहुतांश बँक आकाराने लहान होत्या, त्यात बुडणाऱ्या बँकांचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे या बँकांवर जनतेचा विश्वास कमी राहिला. ठेवी जमा-जमा अत्यंत संथगतीने होत होती. ढोबळमानाने या टप्प्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीयकरण हा एक प्रभावी उपाय गरज यासाठी होती.

बँका बहुधा मोठमोठे उद्योग, मोठी व्यावसायिक, घरे यांच्या गरजा भागवत असत. कृषी लघुउद्योग, निर्यात अशी क्षेत्र मागे पडत होती, गरीब जनतेचे शोषण होत राहिले. यानंतर १९६९ मध्ये १ जानेवारीला बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि खऱ्या अर्थाने बँकिंगने कात टाकण्यास सुरवात केली.

बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचा टप्पा

राष्ट्रीयीकरणामुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा ८५ टक्के भाग सरकारी अधिकार क्षेत्रात आला. याशिवाय सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण असणारी एक बँक असावी, असे भारताचे तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सूचित केले होते.

त्यानुसार १९५५ मध्ये इम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँकेत केले गेले व स्टेट बँक हीच सरकारी बँक म्हणून संबोधण्यात येऊ लागली. १९६० मध्ये ही भारतीय स्टेट बँक व त्यांच्या आठ सहयोगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. १५ एप्रिल १९८० ला अन्य खासगी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले.

अशा प्रकारे एकूण राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या १९ झाली. राष्ट्रीयीकरणानंतर मात्र बँकेचा व पर्यायाने देशाचा आर्थिक विकास झपाट्याने होत गेला. कारण देशातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रासाठी विविध कर्ज योजना सुरू केल्या. बँकेचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी खुले झाले.

...अन् बॅंकांत किसान मेळावे सुरू

ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २० कलमी कार्यक्रम लागू केला. खेड्यापाड्यांतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत बँकिंग सुविधा मिळावी म्हणून कृषी लघुउद्योगांस प्राथमिकता, प्राधान्य देण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शेती व तत्सम सर्व व्यवसायांना कर्जपुरवठा करण्याचे बँकांना निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. कृषीचे व शेतकऱ्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन काही बँकांत, तर १९ जुलै हा दिवस दरवर्षी ‘किसान दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येतो.

प्रत्येक वर्षी या दिवशी अनेक बँकेच्या प्रशासकीय कार्यालयात व बँकांच्या विविध शाखांमध्ये बँकेच्या ग्राहकांसाठी किसान मेळावे भरविले जाऊ लागले, तसे शासनाने निर्देशित केल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी हा आर्थिक विकासाच्या छत्राखाली येण्यास सुरवात झाली.

अग्रणी बॅंक योजना लागू

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर ग्रामीण भागातील लोकांच्या बचतीला प्राधान्य देण्यात आले. बँकेतील त्यांच्या जमाराशीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने १९६२ मध्ये ‘निक्षेप विमा निगम’ची स्थापना करण्यात आली. या शिवाय सरकारने डिसेंबर १९६९ मध्ये ‘अग्रणी बँक’ योजना’लागू केली.

त्याद्वारे बँकांना निर्देश दिल्या गेले, की अग्रणी जिल्ह्यासाठी सर्वेक्षण रिपोर्ट तयार करून त्या-त्या जिल्ह्याचा आर्थिक विकास साधण्यात यावा. या विकासासोबत बँकेच्या नफ्याचा आणि ग्राहकांच्या उच्चतम सेवेचासुद्धा विचार होऊ लागला. या प्रक्रियेत बँकेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा व्हावी. अचूक व तत्पर ग्राहक सेवेचा विचार करून १९८९ मध्ये बँकेत संगणकाने प्रवेश केला.

विविध कर्ज योजना सुरू

याच वेळेस बँकांमध्ये ‘सेवाक्षेत्र दृष्टिकोन’ (सर्व्हिस एरिया अप्रोच) चा प्रारंभ झाला. याद्वारे बँकांचे सीमाक्षेत्र ठरविण्यात आले. याच कालावधीदरम्यान बँकांच्या नफ्यात घट होऊ लागली. बुडित कर्ज खात्यांची (एनपीए) वाढ झाली.

त्यामुळे बँकेचा नफा वाढावा म्हणून आणि सरकारी धोरणामुळे बँकांनी गृहकर्ज योजना, उपभोक्ता (कन्झ्युमर) कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज शिक्षण, वाहन, सण, उत्सव, लग्नकार्य या विविध कार्यासाठी कर्ज देणे सुरू केले. कर्जपुरवठ्यात सुटसुटीतपणा आणला गेला व त्यामुळे पुन्हा बँकांची आर्थिकता सुदृढ होत गेली.

विदेशी बॅंकांना परवानगी

१९९१ ते १९९७ या काळात बँकेच्या शाखा उघडण्याचे प्रमाण नगण्य होते. परंतु १९९० नंतर जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या युगाला सुरवात झाली. सरकारी धोरणानुसार १९९० मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पाच नवीन विदेशी बँकांना भारतात त्यांच्या शाखा उघडण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची आंतरराष्ट्रीय बँकांशी स्पर्धा सुरू झाली.

परिणामतः भारतीय बँकांत टेक्नॉलॉजीला महत्त्व प्राप्त झाले. इलेक्ट्रानिक बँकिंग अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, ऑनलाइन बँकिंग, एटीएम सुविधा, टेली बँकिंग, होम बँकिंग याशिवाय ‘कही भी-कभी भी’ बँकिंग सेवा सुरू झाली. हे सर्व मी अनुभवत होतो, त्याचा अभ्यासही वाचनातून करत होतो.

सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्हाभर माझी ओळख निर्माण झाली होती. भविष्यात बँकिंग या क्षेत्रात प्रवेश करून ग्रामीण भागातील जनतेला खऱ्या अर्थाने विकासाच्या प्रवाहात आणायचे, असा मी दृढनिश्चय केला.

