गणपत वाणी : क्षुद्रतेचे भेदक चित्रण

By

बा. सी. मर्ढेकरांच्या कवितांचे वैशिष्ट्य म्हणजे मानवी जीवनातील क्षुद्रतेचे भेदक चित्रण करताना चिरंतन जीवनमूल्यांविषयी वाटत असलेली गाढ श्रद्धा नि ती व्यक्तविताना कवी वापरीत असलेली रुढतेला सारणारी प्रतीके नि ओबडधोबड शब्दांना देत असलेले आगळे सौष्ठव होय.

कवी जरी नवीनतेचा पुरस्कर्ता असला, विज्ञाननिष्ठेचा पुरोधा असला तरी त्याला मराठी मातीतील संत साहित्याचे सामर्थ्य ठावूक आहे. त्याविषयी त्यांना प्रचंड कळकळ होती. कल्पनेपेक्षा शाश्वत सत्याची उद्घोषणा हेच कवीच्या काव्याचे मर्म ठरते. (saptarang latest marathi article by dr neeraj deo on Ganpat Vani penetrating depiction of pettiness nashik news)

हेही वाचा: मोठेपणी तू कोण होणार?

बाळ सीताराम मर्ढेकरांचे (१९०९ ते १९५६) नाव ठावूक नसलेला मराठी रसिक विरळाच असेल. मर्ढेकरांचे मूळ नाव रमेश होते. पण घरी त्यास बाळ म्हणत. तेच पुढे रूढ झाले. त्यांचे आडनाव गोसावी होते. पण मर्ढे (जि. सातारा) या त्यांच्या गावावरून मर्ढेकर झाले.

कवीचा जन्म फैजपूरचा होता. कवीचे आरंभीचे शिक्षण बहादरपूर, फैजपूर- सावदे, धुळे येथे, तर महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यात झाले. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी कवीने माधव ज्युलियनांना अनुसरत काव्यनिर्मितीचा श्रीगणेशा धुळ्यात शिक्षण घेताना केला.

पुढे आयसीएस होण्यासाठी मर्ढेकर लंडनला गेले. तेथे त्यांनी दोन वेळा आयसीएसची परीक्षा दिली, पण दोहोंतही अपयश आले. तरी त्या परीक्षांतील इंग्रजी विषयातील मर्ढेकरांची कामगिरी उच्चांक प्रस्थापित करणारी होती. इटलीत जाऊन त्यांनी सौंदर्यशास्त्राचे अध्ययन केले. इंग्रजीसोबतच काही पाश्चिमात्य भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते.

आरंभीच्या काळात टाइम्स ऑफ इंडियात त्यांनी सहसंपादक म्हणून काम केले. नंतर काही महाविद्यालयांतून अध्यापनाचे काम केले. त्यानंतर सुमारे १८ वर्षे त्यांनी आकाशवाणीत काम केले. याच दरम्यान १९४० मध्ये होमाय नल्लासेठ या पारशी विद्यार्थिनीशी त्यांनी विवाह केला.

तो जेमतेम काही वर्षे टिकला. १९४९ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर आकाशवाणीत काम करताना अंजली सयाल या पंजाबी युवतीशी त्यांचा विवाह झाला. तिच्यापासून त्यांना १९५३ मध्ये एक मुलगा झाला. १९५६ मध्ये दिल्ली येथे त्यांचे निधन झाले.

हेही वाचा: सह्याद्रीची ‘सुरक्षा’ धोक्यात!

त्यांचा पहिला काव्यसंग्रह शिशिरागम १९३९ मध्ये प्रकाशित झाला. त्यानंतर काही कविता, आणखी काही कविता अशा काहीशा गद्य नावाने त्यांचे दोन काव्यसंग्रह अनुक्रमे १९४७ व १९५१ मध्ये प्रकाशित झाले.

कवीने एकूण १२६ कविता लिहिल्या. या कविता नावीन्यपूर्ण पद्धतीने लिहिलेल्या नि आशयसंपन्न आहेत. कवितेसोबतच समीक्षणाची नावीन्यपूर्ण पद्धती मर्ढेकरांनी प्रचारात आणली, त्यामुळेच ते मराठीच्या नवकवितेचे प्रवर्तक ठरले. कवितेसोबतच रात्रीचा दिवस, तांबडी माती, पाणी अशा कांदबऱ्याही त्यांनी लिहिल्या.

कवीच्या कवितांचे वैशिष्ट्य म्हणजे मानवी जीवनातील क्षुद्रतेचे भेदक चित्रण करताना चिरंतन जीवनमूल्यांविषयी वाटत असलेली गाढ श्रद्धा नि ती व्यक्तविताना कवी वापरीत असलेली रुढतेला सारणारी प्रतीके नि ओबडधोबड शब्दांना देत असलेले आगळे सौष्ठव होय.

कवी जरी नवीनतेचा पुरस्कर्ता असला, विज्ञाननिष्ठेचा पुरोधा असला तरी त्याला मराठी मातीतील संत साहित्याचे सामर्थ्य ठावूक आहे. त्यामागील कळकळ कळते आहे. त्यामुळेच आपल्या मर्यादांची जाणीव व्यक्तविताना ‘काही कविता’च्या अर्पण पत्रिकेत तो लिहितो,

संत शब्दांचे नायक । संत अर्थाचे धुरंधर;

एक शब्दाचा किंकर । डफफर मी ।।

त्यामुळेच तो शब्दशक्तीला आवाहन करताना लिहितो,

अहो शब्दराजे, ऐका । लाज सेवकाची राखा;

नाही तरी वरती काखा । आहेत ह्या ।।

यातील अर्ध्या ओवीतील नम्रता नि पुढच्या ओळीतील कवीने केलेला ‘काखा वर करणे’ या अकाव्यमय वाक्प्रचाराचा काव्यमय उपयोग त्याच्या विलक्षण प्रतिभेची साक्ष देऊन जातोय. सोबतच सहजपणे त्याला दिलेली उपरोधाची नि मिश्किलतेची किनार मन मोहून जाते. याच

हेही वाचा: ‘गुण’कारी परसबाग : आपले ‘ऑक्सिपार्क’ आपल्या दारी

उपरोधाचे उत्कट प्रतिबिंब कवीच्या

जे न जन्मले वा मेले । त्यासी म्हणे जो आपुले,

तोचि मुत्सद्दी जाणावा । देव तेथे ओळखावा ।।

मोलें धाडी जो मराया । नाही आसू नाही माया

त्यासी नेता बनवावे । आम्हां मेंढरांस ठावें ।।

हे वर्णन स्वतंत्र भारतातल्या जनतेला नि नेत्यांना हुबेहुब लागू होत नाही का? यातील जे न जन्मले वा मेले, म्हणजे जे कधीही अस्तित्वातच आलेले नव्हते त्यांना आपले म्हणणारा यातील वरवर दिसणारे व्यंग नि उपरोध नि अंतरंगात दडलेली कळकळ पाहिली असती, तर प्रत्यक्ष तुकोबांनीसुद्धा मर्ढेकरांच्या पाठी कौतुकाची थाप मारली असती, यात शंकाच नाही.

आज आपण कवीच्या आणखी काही कविता या काव्यसंग्रहातील नवव्या कवितेचे, गणपत वाण्यावरील कवितेचा आस्वाद घेणार आहोत. कवीच्या कवितांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कवितांना शीर्षकच नसणे होय. यामागील कवीची भूमिका समजून घेण्यासाठी आपल्याला कवीच्या ‘काही कवितां’च्या प्रास्ताविकाकडे वळावे लागते.

त्यात कवी लिहितो, शब्दांवर थोडी हुकमत असली आणि लय तोंडवळणी पडली म्हणजे कविता लिहिणं फारसं कठीण नसतं. त्यापलीकडे काही पुढील लिखाणात आहे किंवा नाही, हे वाचकच ठरविणार. त्याचं मत अनुकूल पडलं नाही तर लेखकानं योग्य तो बोध घ्यावा; पण ‘भूमिके’चा टोप चढवून आणि तळटीपांचे पैंजण घालून नकटीला शारदेचं सोंग घ्यायला लावणं, हा त्यावर तोडगा नाही.

स्वतःच्या कवितेविषयी नि लिखाणाविषयी कवीची असलेली बेफिकीर नि अलिप्त वृत्ती त्याची गुणग्राहक उदात्त दृष्टी जशी दाखवते तशीच स्वतःच्या श्रेष्ठ वाङ्‍मयीन दर्जाची असलेली जाणही दाखवते. त्यामुळेच कोणत्याही कवितेला कवी टीपा, तळटीपा इतकेच नव्हे, तर शीर्षकही देत बसत नाही. त्याला विश्वास आहे त्याच्या शीर्षकविहीन कवितेचे शीर्षक ती कविताच स्वयमेव बनेल.

हेही वाचा: गृहिणी नव्हेच, मी गृहस्वामिनी!

कवितेच्या पहिल्या कडव्यात गणपत वाण्याची ओळख करून देताना

गणपत वाणी बिडी पिताना

चावायाचा नुसतिच काडी;

म्हणायचा अन् मनाशींच की

या जागेवर बांधीन माडी;

कवी गणपत वाण्याच्या नावगाव शरीरयष्टी इत्यादींना स्पर्श न करता सरळसरळ व्यसनापासून सुरवात करतो नि थेट त्याच्या मनोभावापावेतो पोचतो. बरे हे मनोभाव गणपत वाण्याने कोणाला सांगितलेले नाहीत. ते फक्त स्वगत आहेत.

कारण ते त्याच्या दृष्टीने अशक्यप्राय आहेत. जो बिडी म्हणून नुसतीच काडी चावतो तो काय माडी बांधणार? त्यामुळेच कडव्यातील काडी नि माडी यांचा साधलेला यमक शब्ददृष्ट्याच नाही तर अर्थदृष्ट्याही सुयोग्य वाटतो.

मग उजवा डोळा मिचकावीत, डावी भुवई उडवीत तो ती काडी एखाद्या गवयाच्या बेसूर लकेरीसारखा फेकून द्यायचा. येथे कवी करीत असलेले वर्णन केवळ शारीरिक नाही तर मनोभाव निदर्शक आहे.

जे स्वप्न आपण पाहातो, तो खरे ठरणार की नाही, बहुधा खरे ठरणार नाही असे अंतर्मनाला वाटते तेव्हाच वरील शारीरिक वर्तन दिसत असते. हे मनोविज्ञानाचा अभयास करणाऱ्या मर्ढेकरांतील कवीने अचूक हेरलेले दिसते.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

हेही वाचा: प्रेरणादायी जीवनकथा

आलेल्या गिऱ्हाईकाची कदर राखीत त्याला हवे नको ते विकून आलेला पै पैसा पुनः पुन्हा मोजीत बसणे, हा त्याचा चाळा होता. येथे कवी हिशेब कोळीत म्हणतो कारण शंभर वेळा जरी पैसा पुन: पुन्हा मोजला तरी तो तितकाच राहतो. पण गरजू माणूस आशाळभूतपणे तीच निरर्थक कृती करत राहतो, तेच गणपत वाणी करताना दिसतो.

तो आपल्या स्वप्नांवर बिडीचा वा मिणमिणत्या पणतीचा धूर सोडत राहतो. येथे कवी मिणमिणत्या पणतीतून त्याची यथातथा परिस्थितीच वर्णिताना आणि लेटणे वाचीत गाथा श्रीतुकयाचा म्हणत त्याची ‘ठेविले अनंते’ची स्थितिस्थापक मानसिकतापण सहजगत्या चित्रित करताना दिसतो. याच स्थितीवर अधिक प्रकाश टाकताना,

गोणपटावर वीटकररंगी

सतरंजी अन् उशास पोते

आडोशाला वास तुपाचा

असे झोपणे माहीत होते

त्याचे घर नि दुकान एकच होते. पुरेसे अंथरूण-पांघरूणही त्याजजवळ नव्हते. या जीवनावश्यक बाबींच्या अभावासोबतच तो एकटाच होता. ही बोचरी जाणीवही कवी मोठ्या खुबीने चितारतो.

काडे गणपत वाण्याने ज्या

हाडांची ही ऐशी केली

दुकानातल्या जमिनीस तीं

सदैव रुतली आणिक रुतली

काड्या गणपत वाण्याने ज्या

चावुनि चावुनि फेकून दिधल्या

दुकानतल्या जमिनीस त्या

सदैव रुतल्या आणिक रुतल्या



या पंक्ती गणपत वाण्याच्या कष्टाचे वर्णन करता करता त्यामागील उदास व्यथेला मांडणाऱ्या आहेत अन् त्या व्यथेची निरर्थकता नकळत अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. या पंक्तीची रचना सर्वार्थाने सुबक आहे.

हेही वाचा: लोकशाहीची रुजवणूक

गणपत वाण्याचे स्वप्न आता तरी पूर्ण होणार की नाही? या विचारात वाचक असतानाच, ‘बिडी पिता पिता तो मरून गेला.’ असे सांगत, ‘आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन’, असे विस्मयचकीत करणारे कथन करीत कवी कविता संपवितो.

सुखांताला चटावलेल्या सामान्य वाचकाला कवीने केलेला कवितेचा शेवट अपेक्षित नसतो. त्यावर कवी करत असलेली ‘एकाऐवजी दोन डोळे’ ची टिपणी धक्का देऊन जाते. जीवनातील अपूर्णातील पूर्णत्व माणूस साहित्यात शोधत असतो.

गणपत वाण्याचे स्वप्न थोड्याबहुत फरकाने आपलेही असते; पण त्यालाच उद्ध्वस्त करता करता कवी मृत्यूला पूर्णत्व देतो. याचे मुख्य कारण मुळातच मानवी जीवन त्रुटीत आहे. या वास्तवाची कवीला असलेली पूर्ण जाणीव हेच होय.

माणसाची स्वप्ने संपता संपत नसतात; पहिले साकार झाले की दुसरे, दुसऱ्यातून तिसरे ही शृंखला कधीच संपत नसते. तेच एकाकी गणपत वाण्याच्या बाबत घडले असते. ती शृंखलाच मरणाने संपवून टाकली. दुसरे कारण, तो स्थितीस्थापक आहे.

जन्मभर त्याच दुकानात तसाच बसून आहे. त्याचे स्वप्न दैवाधीन आहे. त्यामुळे ते तसेच कुजणारे होते नि अत्यंत वैयक्तिक असल्याने एकप्रकारे अर्थहीनही होते. त्यामुळे येथे मृत्यू हीच परिपूर्ती ठरते.

थोडक्यात, कवीतील तत्त्वज्ञ येथे बलवान ठरताना दिसतो. त्यामुळेच कल्पनेपेक्षा शाश्वत सत्याची उद्‍घोषणा हेच कवीच्या काव्याचे मर्म ठरते. जे काव्य या मर्माचे गूज सांगते ते दीर्घकालिक प्रभावी ठरते. त्यामुळेच अशा काव्याचा कवी नवकाव्याचा जनक असला तरी आर्ष वाङ्‍मयाचा वाहक असतो, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.

हेही वाचा: पेले आणि पंचम!