आनंदकंद हिंददेश!

आनंदराव कृष्णाजी टेकाडे (1890 - 1965) यांचा जन्म नागपूर जिल्हातील धापेवाडा येथील होता. कवीचे वय जेमतेम सहा वर्षाचे असतानाच त्याचे वडिल वारले. त्यानंतर शिक्षण सुटले. त्यामुळे आत्मनिवेदनात कवी स्वतः ला 'भाषा निरक्षर ' संबोधतो.

असे असले तरीही कवीची काव्य आराधना आरंभ सुरु झाली अन बहरत गेली. कवीची कविता जरी साधी सरळ असली तरी ती गेय, प्रसादिक असून प्रामाणिक आहे. कवीचा आवाज पहाड़ी होता. कवी जेव्हा त्यांची कविता गाऊन सादर करायचा तेव्हा रसिक त्याच्या काव्य सादरी करणावर बेहद खूष होत.

(saptarang latest marathi article by dr neeraj deo on marathi poet anandrao tekade nashik news)

हेही वाचा: राजकारणाचा नवा अध्याय

कवीने त्याचे चारही काव्यसंग्रह आनंदगीत याच शीर्षकाखाली प्रकाशित केलेले असून त्यास भाग १ ते ४ असे क्रमांक दिलेले आहेत. हे भाग अनुक्रमे १९२०, १९२४, १९२८ आणि १९६४ साली प्रकाशित झालेले आहेत.

यातील पहिले तीन केवळ चार-चार वर्षांच्या अंतराने प्रकाशित झालेले असून चौथा आणि अंतिम भाग तिसर्‍या भागानंतर सुमारे छत्तीस वर्षांनी प्रकाशित झालेला दिसतो. याचा अर्थ कवीच्या काव्यनिर्मितीचा कालखंड अदमासे ४४ वर्षांचा दिसत असला तरी पहिल्या १२-१५ वर्षातील ओघ पुढे मंदावलेला दिसतो. टेकाडे केवळ देशभक्तीपर काव्य निर्माण करणारे एकसुरी कवी नव्हते तर,

गा गा प्रेमाचे गाणे

प्रेमावीण सर्व सुने

असा मधुरतम विचार तितक्याच मधुरपणे मांडणारे कवी होते. फक्त त्यांचे प्रेमगीत राधाकृष्णच्या प्रतिकातून उतरताना दिसते.

हेही वाचा: अल्कोहोलशिवाय सिरोसिस

आज आपण पाहणार असणारी कविता ‘हा हिंद देश माझा!’ कवीच्या आनंदगीत भाग दोनमधील असून ती २६ ऑगस्ट १९२१ ला लिहिलेली आहे.

म्हणजेच सुमारे १०१ वर्षे जुनी आहे. तरी तिचा ताल, सूर अन आशय आजही सुखावून जातो. प्रस्तुत रचना अत्यंत गाजलेली असून सर्वांस माहित असलेली आहे. कवितेच्या धृपदात कवि लिहितो,

आनंदकंद ऐसा, हा हिंददेश माझा!!

माझा देश माझ्यासाठी आनंदकंद म्हणजे आनंदाचा ठेवा आहे. तो देशाला आनंद रुप मानतो. नीट पाहिले तर ध्यानात येईल, आनंद या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्दच नाही. सुखाला दुःखाचे भय असते, दुःखाला पुढे सुखाची बाधा होते.

अर्थात दोहोंचे परिवर्तन होते. सुख दुःखात तर दुःख सुखात परिणत होते. आनंदाचे तसे नसते ते चिरस्थायी असून सुख-दुःखातीत असते. म्हणूनच सर्व वीतरागी, संन्यासी स्वतःच्या नावामागे आनंद लावताना दिसतात.

हेही वाचा: अपशब्दांपासून मुलांना ठेवू दूर!

जसे विवेकानंद, दयानंद, श्रद्धानंद आदि आणि हा ठेवा म्हणजे पूर्वापार चालत आलेली व कधीही न विकणारी संपत्ती होय. याचाच अर्थ देशाला आनंदकंद म्हणत तो देशाबद्दलची निःस्सीम भक्तीच व्यक्तवितो. ही भक्ती आंधळी नसून यथार्थ आहे, हे सांगताना कवी गातो,

सत्यास ठाव देई

वृत्तीस ठेवी न्यायी

सत्यास मानी राजा...

कवीच्या या पंक्ती वाचताना महर्षी महेश योगी यांच्या गीतेवरील प्रवचनातील,"India is the country where truth matters most.." या उद्गारांची आठवण हटकून होते. कवीचे कथन उपरोक्त विधानाच्या कैक दशके आधीचे आहे. अन महर्षीनी कवीची ही कविता वाचली असण्याची शक्यता नाही.

हे तथ्य ध्यानात घेतले तर एका कवीचे नि एका योगीचे भारत देशाविषयीचे निरीक्षण किती समान आहे, तेच लक्षात येते. सत्य हे निराश्रित असते. पण माझा देश त्यालाच आश्रय देतो. त्यामुळे सहजच त्याची वृत्ती न्यायी होते.

त्यामुळे राज्यपद सत्यास मिळते. येथे कवी सत्य, न्याय या दोन मूलभूत सद्गुणांचा भारतात झालेला विकास अधोरेखित करतो. याचाच प्रभाव असेल की प्रत्यक्ष जगदीश या देशात वारंवार जन्म घेताना दिसतो. इतकेच नव्हे तर तो या भारत मातेचा पुत्र बनून तीस उच्चपदाला नेतो.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: व्याघ्र संरक्षणाची मुहूर्तमेढ

याच देशात जनकासारखा विदेही राजा जन्माला आला होता, शुक अन वामदेवासारखे त्यागी ऋषी जन्माला आले होते. ज्यांचे जीवन भारताचे कीर्तीघोष वाजवित आहेत. सीता, पार्वती नि दमयंती समान येथील स्त्रियांच्या निष्कलंक चारित्र्याने नटलेले आहे.

मोह घालीत आश्वासन देणारी गीता रुपी मुरलीचे वादन करणारा श्रीकृष्ण देखील येथीलच आहे. हिमालय अन गंगा सदैव येथेच निवास करून राहते. ती जणू या देशाचे काळीजच आहेत. येथे हिमालय व गंगा केवळ पर्वत नि नदी नसून ईश्वर रूपच आहेत. गंगेचे वर्णन करताना सांगतात,

गम्यते प्राप्यते भगवदपदम येन सा गंगा

अर्थात जिच्या योगानं प्रत्यक्ष भगवद्पद प्राप्त होते, असा प्रवाह म्हणजे गंगा होय. ती येथे कायमचीच नांदते आहे.

हेही वाचा: कोलकात्यातील दुसरी दुर्गापूजा!

येथे पृथ्वीराज, शिवाजीसारखे वीर जन्माला आले तर लोकमान्य टिळकांसारखे देशभक्त जन्माला आले. येथे कवी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, श्रीमंत बाजीराव इ कोणाचाच उल्लेख न करता केवळ पृथ्वीराज आणि शिवराज अशा दोन टोकाचाच उल्लेख करताना दिसतो.

तेव्हा तो स्वतःला भाषा निरक्षर म्हणवित असला तरी, तो इतिहास साक्षर असल्याचे नकळत सिद्ध करतो. पृथ्वीराज अन शिवराज या दोन टोकात भारताचा इतिहास समाविष्ट आहे. पृथ्वीराजाने महापराक्रम गाजविला, पण स्वराज्य गमावले.

शिवराजाने शून्यातून विश्व साकारत पृथ्वीराजाने गमावलेले स्वराज्य पुन्हा मिळवले. त्यानंतर एकदम लोकमान्यचा उल्लेख करत तो अगदी अलगद शिवरायाचे हरवलेले स्वराज्य तेच पुन्हा मिळवतील, हा विश्वास व्यक्त करतो.

कोणी विचारतील कवीने ही कविता केली, तेव्हा तर लोकमान्य निधन पावले होते, मग कवी असा विचार का मांडतो बरे ? त्यांना ठाऊक नाही, स्वराज्य गमवायला वेळ लागत नाही. पण मिळवायला पिढ्या लागतात. असा ज्वलंत इतिहास अन वारसा असल्यामुळे तो सांगतो,

थोरात थोर समजा

हा हिंदी देश माझा

त्याचे पूजन करून, जिवाभावाने ओवाळत हिंद देश माझाचा जयघोष करीत तो कविता संपवतो. प्रस्तुत कविता १९२१ मध्ये लिहिणे आणि प्रकट सभातून गायन करने हे धाडसाचे काम होते. ज्वलंत देशभक्ति असल्या शिवाय हे शक्यच नव्हते.

त्यामुळेच ही कविता देशभक्तीची भावना जागविता जागविता कवीच्या देशभक्तीचे दर्शन घडवून जाते. असे असल्यानेच असेल कवीची ही कविता त्याच्या नावापेक्षा ही अधिक गाजली आणि आजही प्रेरक वाटते. (लेखक हे प्रख्यात मनोविकारतज्ज्ञ आहेत)

हेही वाचा: ‘हिंडेनबर्ग’च्या झळा!