स्वप्न मंदिर : श्रमदेवतेचे मंदिर!

वामन नारायण देशपांडे (१९०३ ) हे यवतमाळ येथील कवी होत. ते युगवाणीचे संपादक म्हणूनही विख्यात होते. त्यांचे खासगी आयुष्य सुखावह तर नव्हतेच; पण अनेक प्रकारच्या आघाताने व्यापलेले होते, असे प्रो बनहट्टीनी नमूद केलेले आहे.

कवीने १९२४ पासून अर्थात वयाच्या एकविसाव्या वर्षापासून काव्यसाधनेस आरंभ केला. कवीचे अनामिका, आराधना, उत्तरायण, कोरकू नि पिकासोचे कबूतर असे पाच काव्यसंग्रह असून, विमर्शनी हा साहित्यसमीक्षा ग्रंथ आहे.

महानुभावियांवर स्मृतिस्थळ हा संशोधनपर चरित्र ग्रंथ असून, वाल्मीकी रामायणाची ओळख करून देणारा लघुरामायण हा ललित ग्रंथही कवीने लिहिलेला आहे. (saptarang latest marathi article by dr neeraj deo on marathi poet waman deshpande Swapn Mandir Temple of Goddess of Labor nashik)

कवीची काव्यप्रतिभा विलक्षण असून, तिला भावपेशलता नि तत्त्वदर्शी गंभीरतेची जोड मिळालेली आहे. कवीने मराठीत मुक्तच्छंदाचा आरंभ केला, असे भवानीशंकर पंडितांसारख्या समीक्षकाचे म्हणणे असले तरी स्वतः कवीला वाटते की मराठीत अद्याप (कवीच्या वेळेपावेतो) मुक्तच्छंद खऱ्या अर्थाने उतरलाच नाही.

मराठीतील तत्कालीन मुक्तच्छंदाला तो अनियमित छंद म्हणतो. मात्र कोरकू या कवितासंग्रहात त्याने वापरलेली मुक्तओवी हा मराठीतील मुक्तच्छंदाचा आरंभ बिंदू ठरावा, असे त्यास वाटते. तसे पाहिले तर कोरकूत जशी मुक्त ओवी आहे, तशीच मानवतेची तगमग नि बंधुत्वाची आंतरिक ओढ आहे.

कवी लिहितो, ‘सातपुड्याच्या परिसरात मी लागोपाठ दोन उन्हाळे घालविले, तेथे मनमुराद फिरलो, तेथील रम्य नि समृद्ध वनश्री पाहिली आणि दारिद्र्यात खितपत पडलेले कोरकूंचे जीवनही पाहिले’ हे दारिद्र्य केवळ धनाचे नाही तर विचार- भावनादी सर्वच प्रकारच्या प्रगतीबाबतचे आहे. समृद्ध वनश्रीतील मानवाचे हे दारिद्र्य त्याच्या मनाला पीळ पाडते म्हणूनच तो सांगतो,

मनोरम पार्श्वभूमीवर

भकास चित्र चितारावें,

तसे वाटतात हे कोरकू

सृष्टिशोभेने विनटलेल्या

सातपुड्याच्या परिसरांत !

कसा न होईल कुणी

एकसारखा बेचैन ?

कशी न होईल कालवाकालव

एकसारखी कुणाच्या मनांत ?

पण मानवाच्या प्रगतीवर त्याचा भरवसा आहे, त्यामुळेच एक ना एक दिवस हे कोरकू तुम्हा-आम्हाला येऊन मिळतील नि एकजीव होतील, असे त्याला वाटते.

कोरकूत कवीने वापरलेली मुक्तओवी आपण पाहिली तशीच आणखी एक वेगळी रचना कवीच्या प्रतिध्वनी या कवितेत सापडतो. कवितेच्या आरंभी प्रतिध्वनीचे वर्णन करताना,

या दरींत, त्या दरींत

हो जेव्हा, रव केव्हा

वाऱ्याचा, पक्ष्याचा,

हाकेचा, पाव्याचा

एका शब्दाचा एक चरण रचित कोणताही ध्वनी दरीच्या कानी पडताच ती त्याचा पडसाद उमटविते. त्यास प्रतिध्वनी म्हणतात, असे सांगत माझ्या कानावर जर अमरत्वाचा, दिव्यत्वाचा कोणताही स्वर अस्फूट पडला, की मी तो लगेच रसिकाप्रत पोचवेल, याची ग्वाही कवी देतो व त्या प्रतिध्वनीलाच तो त्याचे काव्य मानतो.

भारती या खंडकाव्यात कवीने एकाहून एक कल्पनाविलासाचा सुकाळ केलेला आहे. कवितेच्या आरंभीच तो सांगतो,

-अहा ! निशेच्या पदराखाली भूबाला घेऊन

त्रिभुवन जननी तिला पाजते निर्मल चंद्रस्तन !

रसिका ! यातील कोणत्या कल्पनाविलासाला दाद द्यावी? निशेचा पदर, भूरुपी बाला कि चंद्ररुपी निर्मल स्तन ! अन् तिला पाजतेतून स्रवणारे सुकुमार वात्सल्य ! सुजाण रसिक पूर्ण कडव्यालाच दाद देऊन जाईल, पण त्याच्या मनांत चंद्ररुपी निर्मल स्तनाची कल्पना विशेषत्वाने झळकत राहील.

कारण आजवर चंद्राला अशी उपमा कोणीच दिलेली आढळणार नाही. बरे ही कल्पना म्हणजे पोकळ कल्पनाविलास नाही तर त्यात वात्सल्यरुपी भावही आहे नि तत्त्वचिंतनही आहे. मानवी जीवनात चंद्राचे स्थान अपूर्व आहे. बालपणापासून म्हातारपणापर्यंत या ना त्या रूपात तोच मानवी मनाला

पुष्ट करीत असतो. कवींना तो आल्हादक तर तत्त्वज्ञांना मनःकारक नि शास्त्रज्ञांना प्रेरक वाटत असतो. आपल्या कालगणनाही त्याच्याच कलेवर अवलंबून असतात. थोडक्यात, तो या ना त्या प्रकारे पुष्टीप्रदच असल्याने कवीने चंद्रासाठी वापरलेली स्तनाची उपमा बुद्धिगम्यच पण आहे, हे मानावे लागते.

‘रजनी’ कवितेतील रात्र साजशृंगाराने नटलेली असून, तिने नाकात शुक्ररुपी मोरणी घातलेली आहे. आपल्या भावी पतीविषयी ती गगनदेवीच्या कानाला लागून हळूच पुसते,

‘कैसा आहे वर्ण ति-क-ड-चा गोरा की काळा?’

तेव्हा ती गगनदेवता तिला म्हणते,

थांब घडिभरी, स्वयें तूच घे पाहून डोळ्यांनी

अरे, पोर ही भिवया उडवित बघ ! गेली उठुनी !

या पंक्तीतील माधुर्य नि प्रासादिकता मोहकच आहे. गगनदेवी रात्रीला म्हणते, ‘थोडीशी थांब ! थोड्यावेळात उषःकाल होईल तेव्हा तुझ्या भर्त्याचे रुपडे तूच पाहून घे !’ पण काय आश्चर्य, तांबडं फुटायच्या आधीच ती पळून गेली.

या पंक्तीतला कल्पनाविलास कवीतील निसर्गकवीची ओळख करून द्यायला पुरेसा आहे. कवीला दिव्यत्वाची ओढ आहे. ती ओढ वेड ग खपुष्पाचे या कवितेतून दिसते. तो स्वतःलाच पुसतो,

वेड ग खपुष्पाचे

जडले हे कोठोनी?

हासती मजलागी

साऱ्या शेजारणी !

खपुष्प म्हणजे आकाशातील फूल होय. कवीला ते असंभव वाटत नाही, तर प्रयास केला अन् दैवाची साथ मिळाली तर संभवनीयतेच्या कक्षातील वाटते. त्याला लागलेले वेड त्याच्या हातातील नसून निसर्गतः वा स्वभावतः जन्मलेले आहे, ही जाणीव कवी

एकच खपुष्पाची

घेतली घोकणी ही !

या पंक्तीतून घोकणी लावता येत नसते, तर लागावी लागते. लागणे अकर्तरी असल्याने त्यात कवीची भूमिका शिल्लक राहात नाही, त्यामुळेच कवीला खपुष्पाचा वास अघ्रात वाटतो. अघ्रात म्हणजे, तृप्तीने सुगंधित करणारा आहे.

सुगंधाने तृप्त करणे नि तृप्तीने सुगंधित होणे, यातील भेद जमीन-अस्मानाचा आहे. सुगंधाने येणारी तृप्तता क्षणिक असून, वैषेयिक असते तर तृप्तीतून येणारा सुगंध चिरस्थायी असून, दिव्य असतो.

एखाद्या प्रख्यात कवीच्या कवनाने क्षणभर प्रसन्नता येते, पण तृप्तता येत नाही. ती येते तुकोबाच्या अभंगाने. कारण तुकोबाचा अभंग हा अकर्तरी आहे.

तुकोबाच सांगतात, ‘माझिया सत्तेने नाही बोलवत । सखा श्रीहरि बोलवितो ।’ तीच अकर्तरी दिव्यता कवीला हवीय ती मिळत नसल्याने तो बेचैन आहे. कवीला वाटणारी ही तगमग गालिबला हतबलता वाटते म्हणूनच तो स्पष्ट शब्दांत लिहितो,

मर गया जुंबिशे लब से गालिब

नातवानीसे हरीफे दमे इसा न हुआ

अर्थात

गालिब मेला दो ओठांच्या कंपन आघाते ।

या दुर्बलतेने मुकला तो प्रेषित पदांते ।।

गालिबची ही कबुली वावगी नाही, हे गालिबचे दर्दी मान्य करतील; पण आमच्या या मराठमोळ्या कवीचे दुःख इष्कापुरते मर्यादित नाही, तर ते बृहत्तर आहे. त्याची प्रीत साधीसरळ आहे. त्याच्या प्रीतीत अन्य कोणाला थारा नाही, इतकी ती अनन्य आहे. तरी तिला विनंती करताना तो म्हणतो,

सखये ! तूं असशी व्यापुनी माझ्या हृदयाला

त्यांत तसूभरही दुज्याला रीब न राहुं दिला !

पहा ! दीन जन हे आर्तरवे दुःखें करितात

उभें रहायाही स्थळ न त्यां कुठेच जगतांत !

दे थोडी जागा दे तयां उदार मन करुनी

येऊं दे करुणा तयांची विपन्नता बघुनी !

ज्या दीनदलितांना जगात कोणी उभेही करीत नाही, त्यांना प्रेयसीच्या उदार मनांत जागा देण्याची कवी करीत असलेली ही मागणी विलक्षण आहे. रसिका ! तुला जगातील कोणत्याही भाषेतील कोणत्याही कवितेत प्रियकर प्रेयसीकडे अशी लोकविलक्षण मागणी मागताना सापडेल का? नककीच नाही.

कवीची प्रीत आत्मसुखांत रत होत जग विसरणारी नाही, तर मानवता, समता, न्याय या नीतीमूल्यांना प्रधान मानणारी आहे, हेच यातून ध्वनित होते. त्यामुळेच कवीची प्रीत व्यक्तीसापेक्ष न राहता समाजाभिमुख आहे, असेच म्हणावे लागते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याच मूल्यांची आस कवीच्या स्वप्न मंदिर या कवितेतून झरताना दिसते. ही कविता नाटय, काव्य पद्धतीने आकारास येताना दिसते. स्वप्नातील देवदूत कवीस सांगतो,

पहा ! अद्‍भुत कवे ! मंदिर सुंदर किती !

देवदूताच्या या वक्तव्यात कोठेही प्रश्न नाही, तर केवळ उद्‍गार वचने आहेत. तो कवीशी बोलता बोलता स्वतःशीही बोलत असल्याने असे घडते. त्यावर कवी बोलू लागतो, ‘होय ! फारच सुंदर, मंदिराचा आकार, रचना दोन्हीही छानच आहे. त्यात त्याला दिसलेला विशेष सांगताना तो म्हणतो,

हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर,

पैगंबरी वा ख्रिस्ती मंदिर,

यांत रचना विशेष जी जी

ती ती आणिली मंदिरामाजी !

सर्व धर्माच्या अनुयायांना आपलेपणा वाटावा अशी अद्‍भुत रचना नि कारागिरी केलेली बघून कवी आश्चर्याने चकित होतो न होतो तोच देवदूत म्हणतो, ‘अरे पूरे कर ते बाहेरचे वर्णन, खरी अद्‍भुतता तर मंदिरातील गाभाऱ्यात आहे.

चल लवकर, तिथे जाऊन पाहा काय दिसते ते. ते विस्मयचकित करणारे चित्र बघशील तर तुझे डोळे तृप्त होतील.’ देवदूताचे बोल ऐकताच कवी लगबगीने मंदिरात शिरला नि आतील दृष्य पाहून सांगू लागला, ‘येथील गाभाऱ्यात घवघवीत रत्नजडित सुवर्ण सिंहासन दिसते आहे.

हिऱ्या-मोत्यांची झालर असलेले सोन्याचे छत्र शोभते आहे, पण देवदूता, हे काय आसनावर फावडे नि विळा ठेवलेले? हे बघून माझी बुद्धी बावरी झाली. मला कळत नाही हा काय प्रकार आहे?’ कवीच्या प्रश्नावर मंद स्मित करीत देवदूत उत्तरतो,

‘ हे कवे ! नव्या युगाची, नव्या तेजाची पहाट आता उगवणार आहे. नव्या युगाचे नवीन वारे वाहणार आहेत. युग जर नवीन असेल तर देव नवे नकोत का?

‘श्रमलक्ष्मी ‘ ही देवी उद्याची

-फावडे, विळा प्रतीकें तिचां!

‘हे कवी ! श्रमलक्ष्मी हीच नवयुगाची देवता असणार आहे. तिची प्रतीके म्हणजे विळा नि फावडे होय. तिच्या ठायी तुझा तोच जुनाच भक्तिभाव ठेव ‘जुना भक्तिभाव म्हणजे अनन्य श्रद्धा होय. तितक्यात त्याला आकाशवाणी ऐकू येते,

या रे या सारे नव मंदिरी

वसें मी नव्या मूर्तीमाझारी !

विश्वधर्माचे मंदिर धाम

विश्वशांतिचे तेच उगम !

या मंदिरात सर्व धर्म, जाती, पंथाच्यांना आमंत्रण आहे. तेथील मूर्ती धर्मनिरपेक्ष असल्यानेच सर्वधर्मसापेक्ष आहे. ती श्रमाचा संदेश देते श्रमाला दिले जाणारे महत्त्व म्हणजे कर्तृत्वाला दिले जाणारे महत्त्व होय.

जेथे कर्तृत्व पूजनीय ठरते तेथे जन्मजात भेद आपसूकच गळून पडतात. याच धारणेतून कवीला ते मंदिर मानवता, समता नि बंधुता यांचे पोषण करणारे परिणामी विश्वशांतीचे उगम वाटते. कवीचे स्वप्न सरते पण स्वप्नांत पाहिलेले हे आश्चर्य त्याला सतत स्मरत राहाते.

कोणाला वाटेल हे कवीलाही सांगता आले असते मग त्यासाठी स्वप्नाचा आसरा का? देवदूताची नि आकाशवाणीची आवश्यकता का? याचे कारण जगात काय बोलले जाते यापेक्षा कोण बोलते, याला असलेले महत्त्व होय.

त्यामुळेच कवीला वाटते, की जर असा संदेश त्याने दिला तर तो मर्यादित, सापेक्ष नि अर्थहीन ठरेल. याउलट देवदूताने नि आकाशवाणीतून दिला तर तो सर्वग्राही, निरपेक्ष नि उचित ठरेल. कवीचे हे वाटणे मानवी मनाची ठेवण पाहता अचूकच होते.

कवीने हाताळलेले वेगवेगळ्या रीती नि त्याची समाजाभिमुख कविता पाहून मराठी सारस्वतातील कवीचे स्थान ठरविताना प्रो बनहट्टी लिहितात,’ खरें पाहिले तर वृत्तरचना आणि वर्णनरीती यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अभिनव प्रकारांचा अवलंब करणारा प्रतिभावान कवी केशवसुतांनंतर वामन- रावजींच्या खेरीज दुसरा क्वचितच झाला असेल, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.’’ बनहट्टींच्या या मताशी कोणीही रसिक सहमत होईल.