श्रांत पथिक : राजकवी झोकरकरांची सात्त्विक हताशता!

जीवनाकडे डोळसपणे पाहताना कवीला कळत नाही, की कुणाची पाऊले वंदावी वा कुणावर फुले उधळावी. जणू काही तो माणसातच पाहावा अन तेही माणूस म्हणून हे सांगण्यासाठीच तो नकारात्मक पंक्ती प्रसवतो.

कवीला दिसणारे जग संभावितांचे आहे, ते आपल्यालाही दिसते, कधी-कधी डाचतेही; पण कवीला पाहावतच नाही, कारण त्याचे नेत्रच नाही तर वृत्तीही अपाप आहे.

‘श्रांत पथिक’ ही कविता कवीची चिंतनशीलता, त्यातून उद्‍भवणारी सात्त्विक हताशता व्यक्तवित रसिकालाही त्याच हताशतेची देणगी देत क्षणभर का होईना जागवून जाते. कवीचे राजकवित्व रसिकमनावर बिंबवून राहते. (saptarang latest marathi article by dr neeraj deo on Shrant Pathik sattvic desperation of royal poet Jhokarkar nashik)

राजकवी गोविंद झोकरकर (१९१२-१९९५) यांचा जन्म देवासचा. १९३६ मध्ये कवीची देवास संस्थानच्या मराठी शाळेच्या मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आली.

नंतर प्रिंटिंग प्रेसचे अधीक्षक म्हणून कवीने काम पाहिले. १९४६ मध्ये कवीला देवास संस्थानच्या राजकवी पदाने सन्मानित करण्यात आले. चंद्रशेखर, भा. रा. तांबे, यशवंत आणि रा. अ. काळेले या राजकवींच्या परंपरेतील हा शेवटचा राजकवी होय.

कवीच्या कविता हंस, वाङ्‍मय शोभा, मनोहर, ज्योत्स्ना आदी मासिकांतून नियमितपणे प्रकाशित होत होत्या. कवीच्या कवितांत जुन्या-नव्याचा उत्तम संगम आढळतो. कवीने ‘मुक्तक’ काव्यप्रकार चांगल्या प्रकारे हाताळला, असे भवानीशंकर पंडितांचे प्रतिपादन आहे.

कवीचे दोन काव्यसंग्रह ‘काव्यकणिका’ व ‘टेकडीच्या पायथ्याशी’ प्रकाशित झाले असून, निवडक कवितांचा एक काव्यसंग्रह १९८२ मध्ये प्रकाशित झाला. कवितांशिवाय झोकरकरांनी अनेक लेख लिहिले.

नागपूरच्या द. वा. हरणेंच्या चरित्रकाव्याचे ‘स्मृतिकुंज’ नावाने संपादन कवीने केले. फास्टरच्या पसेज टू इंडिया ग्रंथाचा मराठी अनुवाद केला. स्वातंत्र्य या मराठी-हिंदी द्विभाषिक मासिकाचे काही काळ संपादन केले.

उज्जैन येथे होणाऱ्या प्रांतिक मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून कवीची निवड करण्यात आली होती; पण दुर्दैव म्हणजे १२ मार्च १९९५ याच दिवशी कवीचे निधन झाले. निधनानंतर झोकरकरांचे समग्र साहित्य ‘अजून दिसता गुलाब सुंदर’ शीर्षकाने प्रकाशित करण्यात आले.

कविता निर्मितीविषयी बोलताना नोव्हेंबर १९५१ मध्ये महाराष्ट्र साहित्य सभा इंदूरच्या अधिवेशनात बोलताना कवी म्हणाले होते, ‘अवलोकन, वाचन, मनन, स्पंदन व आविष्करण या पाच पायऱ्या कवितालेखनात फार महत्त्वाच्या आहेत.

खूप पाहावे, खूप वाचावे, त्यावर खूप विचार करावा. भावनांचे आवाहन, हृदय स्पंदन करू लागले की त्या तंद्रीत तासनतास, दिवसेंदिवस घालवावे आणि एक दिवस ही हृदयाविष्करणे कागदावर उतरवावीत.

गाय वगैरे प्राणी जसे रवंथ करतात, तसा भावनांचा रवंथ कवीला करावा लागतो. आणि त्यातूनच कवितेचे इप्सित साध्य होते.’ कवीने कथन केलेली ही काव्यनिर्मितीची प्रक्रिया कवीचा स्वानुभव आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

जीवनाकडे पाहण्याची कवीची दृष्टी केवळ सकारात्मकच नाही, तर विजीगीषू आहे. त्याचेच प्रतिबिंब कवीच्या आत्मनिवेदन कवितेत पडलेले दिसते. कवी म्हणतो,

हासत आलो मी जन्मभर हासत राहीन मी

हासत-हासत काळासंगे अंती जाईन मी

एकटा झरतृष्ट सोडला तर जन्मताना सारेच रडत-रडत जन्मतात आणि जीवन व्यर्थ घालविल्याची खंत बाळगत रडत-रडत मरतात. इतकेच कशाला, जन्मभर ‘हे मिळाले नाही’, ‘ते मिळाले नाही’ म्हणत रडत राहतात.

कबीराला हे ठाऊक होते म्हणून तो सांगतो,

जब आयें तुम जगत में, जग हसैं तुम रोय ।

करनी ऐसी कर चलो, तुम हसैं जग रोय ।।

ज्याला रामदास ‘कीर्तिरूपे उरावे’ म्हणतात, तेच कबीर येथे रूपकात्मक भाषेत सांगतो. मात्र, कवी जेव्हा ‘हासत आलो’ म्हणतो, त्याचा अर्थ ‘जन्मताना हसत-हसत जन्मला’ असा होत नाही, तर तो आनंदात असल्याचे वर्तमान सांगतो.

आनंदात सुख-दुःखाचा अभाव नसतो तर ‘सुखे-दुःखे समे कृत्वा’चा समत्व भाव असतो. त्यामुळेच ‘मला धनलोभ, कीर्तीची हाव नाही’ सांगत, कवी आपल्या कवनाचा हेतू स्पष्ट करताना लिहितो,

काव्याच्या प्रांती विहरतो स्मृतींच्या सांगाती

सुंदर सत्य नि शिव तत्त्वांचा पूजक मी जगती

या विचारधारणेमुळेच ‘नवा चंद्र’ या कवितेत कवी सांगतो,

मर्त्याला अमरत्व कशाला

नवा व्याप संताप कशाला

जुना चंद्र मग नवा कशाला

मरण जुने जरी जन्म नवा

कवीच्या या पंक्ती कवीच्या केवळ बौद्धिकतेचीच नाही, तर दार्शनिकतेची उंची दाखवून जातात. केवळ मरण हेच अमर असल्याने कवीची पहिली पंक्ती उद्‍बोधक वाटते; तर शेवटची पंक्ती मरणाचे चिरंजीव जुनेपण वर्णन करताना जन्माचे क्षणिक नवेपण अधोरेखित करीत जाणारी वाटते.

बरे! एवढे गहन तत्त्वचिंतन व्यक्तवितानाही जीवनाविषयीची आसक्ती सुटत नाही. त्यामुळेच ‘अजून दिसता गुलाब सुंदर’ या चिरतरुण कवितेत कवी कबुली देतो-

अजून दिसता गुलाब सुंदर

हळूच वाटते खुडून घ्यावा

आणि चेहरा सुरेख बघता

अजून वाटते वळून पाहावा

सुंदर गुलाब नि सुरेख चेहरा पाहताना वळून पाहण्याची कवीची वृत्ती त्याच्यातील ‘प्रौढत्वी निज शैशवास जपणारा’ केशवसुती बाणाच दाखवून जाते. मात्र,

आजाराची झोंबाझोंबी

करीत मृत्यूला मुजरे द्यावे

अजून वाटते मूर्ख मनाला

खूप जगावे ! खूप जगावे !!

आजाराची झोंबाझोंबी चालताना ही जीवनाविषयी वाटणारी आसक्ती कवी जेव्हा व्यक्तवितो, तेव्हा प्रत्येकात दडलेली जीजीविषाच दाखवून जातो.

‘तू आणि मी’ या कवितेत कवी तिचे नि त्याचे नाते उलगडताना लिहितो,

तू इंदूची विमल प्रभा माध्यान्हीचे मी ऊन गे

गद्यातले काव्य तू अन् पद्यातले मी गद्य गे

संपूर्ण कवितेत तिचे कोमल, विमल, मुग्ध रूप नि याचे दणकट, राकट तरीही तिच्यात निमग्न असे प्रेमळ रूप वर्णिले आहे.

ते वाचताना रसिकचित्त प्रसन्न होते. ही कविता वाचताना काही वर्षांपूर्वी हुबेहूब अशीच रचना असलेली कोण्या एका आधुनिक कवीची समाजमाध्यमावर फिरणारी कविता रसिकांना स्मरत असेल. तिची लोकप्रियताही आठवत असेल, ती पाहता; झोकरकरांच्या काव्याचा ताजेपणा चटकन ध्यानी येतो.

‘कोजागरी’ सणाची महती गाताना कवीने केलेले वर्णन कोजागरीच्या पूर्णकलेने विकसित धवल चंद्रबिंबाशी स्पर्धा करणारेच आहे, हे रसिकांच्या तत्काळ ध्यानी येईल-

नव पातली मनमोहिनी सुखदायिनी मधुयामिनी

धवलांकिता कोजागरी ये आजला प्रियदर्शनी

सरी संपल्या त्या श्रावणी शरदातली ये शिरशिरी

उत्कंठिता वनी धावती दुथडी किती जलवाहिनी

रसिका ! खरोखर राजकवीला शोभावे अशीच कर्णमधुर, मनमोहक रचना आहे ही ! ती कोजागरी त्याच्या मनातही अलगद अवतरते नि त्यामुळेच सर्व काळज्या सरल्याची निश्चिती देत कविता थांबते. प्रस्तुत कविता सुजाण रसिकाला राजकवी चंद्रशेखरांची याद देऊन जाते, यात शंकाच नाही.

‘श्रांत पथिक’ या आशयसंपन्न कवितेत कवी जेव्हा प्रारंभीच सांगतो,

एकलेंच यायचें; एकलेंच जायचें !

मागुती न पाह्यचें; पुढे-पुढेच जायचें !!

तेव्हाच रसिकाच्या चिंतन, मननाचा पट उघडू लागतो. एकट्याने येणे नि जाणे ही वास्तविकता त्याला चटकन पटते. तितक्यात ‘मागूती पाहू नको’ सांगत पुढे-पुढे जाण्याचा संदेश कवी त्याला देतो.

‘मागे पाहणे’ हेच जीवनाचे खरे दुखणे असते. कारण, मागच्यात सामान्यतः भरलेले असतात राग, द्वेष ! चांगुलपणा, भलेपणा विसरल्या जातो नि अपमान, प्रतारणा लक्षात राहतात, हे त्यामागील मानसशास्त्र असते. तेच सोडायला कवी सांगतो. जीवनाचा मार्ग न संपणारा असला तरी प्रवाशाचा प्रवास संपणारा असतो. ते दाखविताना कवी,

कितीक दूर मार्ग हा,

कधीं न संपणार हा,

कधीं इथें न राह्यचें; पुढें-पुढेंच जायचें !

खरंय या जगात कोणालाच कायमचे थांबायचे नाही. सर्वांचा प्रवास एकेकट्याचा असल्याने कवीला वाटते, इथे कोणी सगेसोयरे नाहीत, आप्त-मित्र नाहीत; तर सर्वच एकमेकांना न ओळखणारे, पारखे होणारे आहेत.

प्रेम ही अंती भस्म करून जीव पोळविणारे आहे. कारण, प्रेम सफल जरी झाले तरी मृत्यू सुटका करताना वेगवेगळीच करतो. त्यामुळे पोळणे मागे राहणाऱ्या वा पुढे जाणाऱ्याबाबत राहतेच राहते.

येथील न्याय, नीति केवळ आंधळीच नाही, तर लुळी-पांगळी आहे. त्यामुळे मोठ्यातला मोठा चोर राजा बनतो नि साधू सुळावर चढतो. हे कथन करीत तो वाचकाला सल्ला देतो-

मनांतले कधीं जनीं,

कुणी न पाहि ऐकुनी,

एकलें कुढायचें; एकलें रडायचें !

खरोखर, आंतरिक वेदना नि व्यथा एकट्यात गिळायच्या असतात. कवीचा हा मंत्र मानवी जीवनाच्या सुखाचा मंत्र आहे. पाहा ना! नेहमी आपले रडगाणे इतरांना सांगणाऱ्यापेक्षा त्यांचे रडगाणे ऐकून घेणारा लोकांना आवडतो. तुम्ही स्वतःचे रडगाणे गाण्यापेक्षा ते एकट्यात सोसा नि इतरांचे ऐकून घ्या, असाच संदेश कवी या पंक्तीतून देतो. जीवनाकडे डोळसपणे पाहताना कवीला कळत नाही की कुणाची पाऊले वंदावी वा कुणावर फुले उधळावी म्हणून तो सांगतो-

दिसे न देव देउळीं; जळीं स्थळीं न कातळीं !

जणू काही तो माणसातच पाहावा अन तेही माणूस म्हणून हे सांगण्यासाठीच तो या नकारात्मक पंक्ती प्रसवतो. कविता संपविताना जगप्रवास पाहून जीव घाबरा होत असल्याची कबुली देत, आपण आपले अपाप नेत्र झाकल्याचे सांगत तो थांबतो.

अपाप नेत्र म्हणजे विमल नि निर्मळ दृष्टी होय. नेत्र झाकणे हा उपाय जरी नसला, तरी तो ते झाकणाऱ्याची सदयता नि सात्त्विक हताशता दाखवत जातो. सात्त्विक हताशता म्हणजे निरुपाय असतो, त्या ठिकाणी केलेला अकरणात्मक निषेध होय.

कवीला दिसणारे जग हे संभावितांचे आहे, ते आपल्यालाही दिसते, कधी-कधी डाचतेही; पण कवीला ते पाहावतच नाही, कारण त्याचे नेत्रच नाही तर वृत्तीही अपाप आहे. प्रस्तुत कविता कळण्यास सुगम असली तरी आचरण्यास दुर्गम आहे.

ही कविता कवीची चिंतनशीलता, त्यातून उद्‍भवणारी सात्त्विक हताशता व्यक्तवित रसिकालाही त्याच हताशतेची देणगी देत, क्षणभर का होईना जागवून जाते. नि कवीचे राजकवित्व रसिकमनावर बिंबवीत राहते.