सह्याद्रीचा माथा : उत्तर महाराष्ट्रातील दिवाळी अन् दुष्काळ!

एकीकडे दिवाळीची धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे राज्यावर दुष्काळाचं तीव्र सावट आहे. दुष्काळाची भीषणता आत्तापासून जाणवू लागली आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे चिंता वाढवणारी आहे. या आठवड्यात मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीची बैठक झाली. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील ४६ तर खानदेशातील १०८ मंडळांचा समावेश दुष्काळसदृश यादीत करण्यात आला.

तर नाशिकमधील नांदगाव आणि निफाड तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता सुमारे निम्मा भूभाग हा दुष्काळाच्या छायेखाली अधिकृतरित्या आला आहे.

नजिकच्या भविष्यात उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील दुष्काळ जाहीर करण्याची परिस्थिती ओढावण्याची चिन्हं आहेत. तसे निसर्गाचे संकेत आत्तापासून मिळू लागले आहेत. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar on sahyadricha matha Diwali and drought in North Maharashtra political)

दुष्काळापासून राजकारणाला वेगळं करता येत नाही. दुष्काळी यादीत समावेश व्हावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींची धडपड सुरु असते. त्यात काही गैर नाही.

तर काहीवेळा या विषयाभोवती जाणीवपूर्वक राजकारण निर्माण केलं जातं. दुष्काळी यादीत तालुक्यांचा समावेश झाला म्हणजे तालुक्यातील जनतेला शासकीय मदत प्राधान्यक्रमानं मिळणं सोयीचं होतं.

दुष्काळी तालुक्यांची पहिली यादी शासनानं काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली, त्यात प्रत्यक्षात दुष्काळाचे चटके सोसत असलेल्या तालुक्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे काही तालुक्यांत एकच गदारोळ झाला.

परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून हा विषय मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आला. विशेष म्हणजे अनिल पाटील यांना अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी हे खातं मिळालं आहे.

त्यांची आमदारकीची पहिली टर्म आणि अर्थातच पहिलं मंत्रीपद आहे. अत्यंत कमी कालावधीत दुष्काळासारखा गंभीर प्रश्न ते वेगानं आणि संवेदनशीलपणे हाताळत आहेत. विषय गंभीर असल्यानं त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली शेतकऱ्यांना निश्चितपणानं दिलासा मिळाला आहे.

खानदेशला मंत्री पाटील यांचा आपसूकच लाभ झाला. खानदेशातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी यादीत समावेशासाठी झगडावे लागलं नाही. मंत्री पाटील यांनी आधीच दखल घेतल्यानं ही गोष्ट घडून आली.

दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव-मनमाडचे आमदार सुहास कांदे यांनी दुष्काळी यादीत समावेशासाठी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं होतं. आपले तालुके कोणत्या कारणांमुळे पहिल्या यादीत सामील होऊ शकले नाहीत, याची कारणं त्यांनी शोधून काढली.

त्यानंतर कांदे यांनी या विषयाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात घडवून आणली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जावून विषय मांडला. दुष्काळाची दाहकता पटवून दिली. हा विषय मार्गी न लागल्यास जनतेत उद्रेक होऊ शकतो, ही परिस्थिती समजावून सांगितली.

मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीसमोर देखील ही परिस्थिती कांदे यांनी मांडली. हे सगळं करण्यापूर्वी आमदार कांदे यांनी परिसरातील दुष्काळाचा मुद्दा नीट समजावून घेतला. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त बैठका बोलावल्या.

विशेष म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या जुन्या लोकांनाही बैठकीला बोलावलं, त्यांची मते जाणून घेतली. सर्व परिस्थिती समजावून घेत त्यावर तातडीनं मार्ग अनिल भाईदास पाटील यांनी काढला. मदत व पुनर्वसन विभागानं सगळ्या महसूल विभागांना पत्र पाठवलं. त्यात वगळले गेलेल्या तालुक्यांचा वस्तुस्थिती निदर्शक अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले.

प्रशासनानं वेळीच योग्य भूमिका मांडली असती तर उपोषण, वादावादी, आंदोलन, राजकीय चिखलफेक टाळता आली असती. त्यामुळे मंत्री पाटील यांची तत्परता सरस ठरते. प्रशासनाची नेहेमीप्रमाणे ''नरो वा कुंजरोवा''ची भूमिका टाळता येण्यासारखी होती.

सरते शेवटी नव्यानं सामील झालेल्या महसूल मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रणा नसल्यानं हा घोळ झाल्याचं स्पष्ट झालं. नव्या मंडळांमधील पर्जन्य सरासरीची नोंद होऊ शकली नव्हती. प्रशासनाकडे ही माहिती होती, पण त्यांनी ती दडवून ठेवली.

विशेष म्हणजे ज्या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रणा आहेत, त्यातील पन्नास टक्के यंत्रणा आजही बंद अवस्थेत आहेत. असो. एकूणच लढवय्ये आमदार आणि मदत व पुनर्वसन खाते या सगळ्यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. एवढं मात्र नक्की...

दुष्काळाची मदत नेमकी किती?

राज्य सरकारने दुष्काळी तालुके आणि दुष्काळसदृश मंडळे अशी दुष्काळाची विभागाणी केली आहे, त्यात केंद्र सरकारच्या निकषानुसार मदत जाहीर होणार आहे, की राज्य सरकारच्या अन्य निकषानुसार हा मुद्दा अजून स्पष्ट झालेला नाही.

आधीच्या दुष्काळी तालुक्यांना केंद्राच्या निकषानुसार आणि दुष्काळग्रस्त मंडळांनाही त्याच निकषानुसार मदत जाहीर होणे अपेक्षित आहे. मात्र याबाबतची स्पष्टता नसल्याने संभ्रम आहे. तसे झाले तर दोन्ही मदतीच्या रकमेत मोठी तफावत पडू शकते आणि ते समन्यायी ठरणार नाही.

त्यामुळे दुष्काळाचा लाभ सर्वांना समान मिळावा, यासाठी राज्य सरकाने मदतीचे स्वरूप जाहीर करावे अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आता लागून आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतीमध्ये हेक्टरी अनुदान आणि पीककर्ज माफी याबाबतीत अजून तरी स्पष्टता नाही.