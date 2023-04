सह्याद्रीचा माथा : वीजेवरील अन्याय ग्राहकांनी करावा दूर

By

आपल्याकडे कोणत्याही सार्वजनिक सेवांबाबत कमालीची अनास्था दिसून येते. रेल्वे, बस असो अथवा वीज. अनेक प्रसंगांमध्ये सार्वजनिक रुग्णालये किंवा पोस्टाची कार्यालये. अजस्त्र अशा लोकसंख्येला अखंडित सेवा पुरविणाऱ्या या सर्वच संस्थांकडे आत्मियतेने पाहण्याची गरज आहे.

पाणी आणि वीज या तर अतिमुलभूत गरजा. पाण्याचा अनावश्यक वापर आणि अपव्यय करणे टाळले तरी पाण्याचे संकट बऱ्याच अंशी दूर होऊ शकते. वीजेच्या संदर्भात देखील हीच बाब लागू आहे. वीज मंडळ हे देखील असेच अनास्थेचे केंद्र आहे. किंबहुना वीज मंडळ हे सगळ्या जनतेसाठी सॉफ्ट टार्गेट ठरते. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar Sahyadricha matha Consumers should remove injustice on electricity nashik news)

वीज फुकट मिळावी, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणारी मंडळी खोऱ्याने आढळतात. वीज मीटरमध्ये फेरफार करुन बिल रोखण्यासाठी शक्कल लढविणाऱ्यांचीही कमी नाही. कितीही मीटर बदलले, अत्याधुनिक झाले तरी त्यातही वीज चोरीचा मार्ग काढणारे रॅन्चो आपल्याकडे आढळून येतात. काही विशिष्ट भागांमध्ये अजूनही आकडे टाकून वीज चोरी होते.

जी सेवा आपल्याला अत्यावश्यक आहे. त्या सेवेसाठी नेमून दिलेले शुल्क द्यायला खरंतर काहीही अडचण असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात विनाखंड वीज उपलब्ध होते, ही आपली जमेची बाजू आहे. शहरी भागातील ग्राहकांवर थकबाकी असलेल्या आणि खासकरुन ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा बोजा पडतो, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.

ती लोक बिलं वेळेवर देत नाहीत, मग आम्हीच का द्यायची हा युक्तिवादही पूर्णतः अयोग्य आहे. त्यात जेव्हा वीज दरवाढ होते, तेव्हा तर वीज खात्यावर टीकेचा भडीमार होतो. वाढीव वीज दराचा बोजा हा सर्वस्वी ग्राहकांवर पडणार असला तरीदेखील वीज मंडळाची वस्तुस्थिती समजून घेतल्यावर वाढीव दर सोशीक जनता निश्चित समजून घेऊ शकेल.

वाढीव वीजदराबाबत अजून एक गोष्ट प्रकर्षाने मांडायला हवी. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात, तेव्हा त्याची कुठलीही सुनावणी होत नाही. हे दर थेट वाढतात. अर्थसंकल्पामध्ये शासकीय बस आणि रेल्वेची दरवाढ होते, तेव्हाही जनतेकडे विरोधाचे कोणतेही हत्यार नसते.

गॅस दरवाढ होते, तेव्हाही ते निमूटपणे सहन करण्यापलीकडे अन्य मार्ग नसतो. सामान्य जनता या विषयांसाठी रस्त्यावर येत नाही. अगदीच नाकेनऊ आले तर मतपेटीतून जनता त्यांचे निर्णय देत आलेली आहे.

वीज दरवाढीचे अधिकार वीज मंडळाकडे नाहीत. सगळ्या खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा तपशील सादर केल्यानंतर एमईआरसी दरवाढीला मान्यता देते. दरवाढीनंतर त्यास आक्षेप घेण्याची देखील मुभा असते. त्यात ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते.



आपल्याकडील वीजदर हे कर्नाटक, आंध्रपेक्षा जास्त आहेत. तर पंजाब आणि दिल्लीमध्ये खूप जास्त सवलती दिल्या जातात. २०० युनिटपर्यंतची वीज या दोन्ही राज्यात फुकट दिली जाते. शेती पंपांनाही फुकट वीज पुरवठा केला जातो. पण ही सवय आपल्याकडे पडली नाही, हे चांगलेच आहे.

अनुदानयुक्त वीज पुरवठा काही सेक्टरला आपल्याकडे होतो, तो पुरेसा आहे. जर उत्तम दर्जाची सेवा हवी असेल, तर ती फुकट मिळू शकत नाही. वीजेमध्ये आणखी जास्त गुणवत्ता आपल्याला गाठायची झाल्यास ''चकटफू'' धोरण टाळायला हवे. मधल्या काळात वीजेची टंचाई निर्माण झाल्यानंतर प्रसंगी जास्त दराने वीज खरेदी करुन वीज मंडळाने संपूर्ण राज्याला पुरविली आहे.

ज्यात वीज खरेदीचा दर तब्बल १९ रुपये प्रति युनिट एवढा होता. मात्र राज्य अंधारात जाऊ न देण्याची भूमिका अत्यंत रास्त मानायला हवी. वीजेचं अत्यंत दाट जाळं महाराष्ट्रात आहे, ही देखील एक जमेची बाजू म्हणायला हवी.





अजूनही आपल्याकडे सार्वजनिक उद्योगांमधील वीजबिल वसुलीच्या अडचणी आहेत. पथदिवे, पिण्याच्या पाण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वापरली जाणारी वीज, शासकीय कार्यालयांमधील वीजबिले, शेती पंपांची बिले आणि राजकीय सभांसाठी वापरली जाणाऱ्या वीज युनिट्सवर अनेकदा पाणी सोडण्याची वेळ महावितरणवर येत असते.

या व्यवस्थांमध्येही प्रामाणिकपणा निर्माण होणे, गरजेचे आहे. वीज महागडी होत असताना वीजेसाठीच्या सर्व खर्चांमध्ये कमालीची वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ या वर्षातील वीज मंडळाची महसुली तूट १८ हजार ५७५ कोटी रुपयांची आहे. शिवाय खर्चाची बाजू सतत वरवर जाणारी आहे.

नवनव्या पायाभूत सुविधा उभ्या करत असताना त्यातील वाढीव खर्च आणि वीज निर्मितीच्या प्रत्येक घटकावरील आर्थिक ताण कमालीचा वाढतोय. त्या पार्श्वभूमीवर आपण आधुनिक सोयीसुविधांची कास धरत असताना वीज कंपन्यांवर अन्याय होणार नाही, ही काळजी आता ग्राहकांनाच घ्यावी लागली तर त्यात कर्तव्याची भावना ठेवण्यास काहीही हरकत नाही.